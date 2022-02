Almoradí actualiza el cálculo del impuesto de plusvalía

El pleno del Ayuntamiento de Almoradí ha aprobado la modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el impuesto de plusvalía, un acuerdo que ahora publica el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, por lo que se abre un periodo de 30 días hábiles para presentar reclamaciones. En el caso de que no las haya, la modificación pasará a ser definitiva.

Este cambio se realiza como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, que dejó sin efecto esta tasa que ha sido una de las primeras vías de financiación de los ayuntamientos por detrás del Impuesto sobre de Bienes Inmuebles (IBI). Un impuesto fundamental para las arcas municipales que suponía más de 70 millones de euros en la provincia.

En concreto, anuló su aplicación tal y como se estaba realizando hasta entonces con el fin de adaptar el cálculo de la cuota tributaria a la realidad del mercado inmobiliario y se aplique de la forma más beneficiosa para el contribuyente, evitando que se diera la paradoja de que un ciudadano que vendiera su casa tuviera que pagar un impuesto sobre el aumento de valor de su propiedad incluso si este no era efectivo.

Después, para no caer en un vacío legal el Gobierno publicó en noviembre un decreto ley para ajustar el impuesto a la sentencia, dando de plazo hasta el 10 de mayo para que las administraciones locales modificaran sus ordenanzas.

Almoradí se ha dado prisa. Solo tres meses después y tres antes de que se cumpla el plazo, lo ha aprobado: "Probablemente seamos el primer municipio de la provincia en hacerlo", manifiesta su concejal de Hacienda, Luciano Martínez.

De esta forma, sostiene, no hay impedimento para determinar la base imponible, liquidar y, por tanto, recaudar este impuesto. Antes de la sentencia, el municipio ingresaba por este concepto unos 600.000 euros. Ahora "se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate que no se ha producido un incremento de valor y se modifica la determinación de la base imponible, permitiendo al contribuyente acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido".

Por tanto, añade, "la nueva norma garantiza a los contribuyentes que no tengan ganancia por la venta de un inmueble que no tributen por el impuesto".

En suma, se establecen dos nuevos métodos de cálculo, actualizando los coeficientes anualmente en función de la evolución del mercado inmobiliario o dando la opción de tributar por la plusvalía real del suelo (la diferencia entre el precio de venta y adquisición).

Esto supone una disminución de ingresos, pero también un ahorro para los ciudadanos de unos 200.000 euros anuales, con la modificación de esta ordenanza, en la que se ha establecido un tipo de gravamen del 23% cuando la ley permite llegar hasta el 30%, más la bonificación del 95% por la plusvalía mortis causa (transmisiones por herencias) que se aprobó el año pasado.

Todo ello, prosigue, "lo hemos tenido en cuenta para elaborar el presupuesto", que se aprobó el mes pasado, mientras otros ayuntamientos se han visto obligados a posponerlos para recalcular sus cuentas.

"Cuando concluya el mandato, los ciudadanos habrán pagado cerca de 1,4 millones de euros menos en impuestos gracias a las rebajas fiscales de este equipo de gobierno", según su cálculos de sumar la bajada de impuestos y la eliminación de tasas: "A mercaderes, la de mesas y sillas a hosteleros, la de expedición de documentos, la de licencias de apertura y la reducción del precio público de las escuelas deportivas", enumera.