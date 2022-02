El Ayuntamiento de Torrevieja indemnizará con un millón de euros el impago del transporte escolar de 2014/2015

El Ayuntamiento de Torrevieja acaba de acatar una sentencia por la que deberá abonar 1.089.000 euros a la empresa Autocares La Inmaculada en concepto del servicio de transporte escolar del curso 2014/2015, más intereses de demora.

Del decreto por el que el municipio asume la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche se dio cuenta en el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Torrevieja. La reclamación de esta deuda tiene su origen en el polémico sistema de pago del transporte escolar que estuvo vigente durante el primer mandato de Eduardo Dolón.

Los técnicos consideraron que el municipio no podía asumir la prestación gratuita de este servicio -que cubría el que no realiza la Generalitat que solo asume trayectos de alumnos que estén a más de tres kilómetros de sus centros educativos- y tampoco se podía poner en marcha un contrato porque duplicaba competencias con la administración autonómica. Entonces el gobierno de aquel momento ideó una fórmula que fue la de subvencionar a las asociaciones de padres para que estas ejercieran de contratistas de las empresas de transportes y pagaran el servicio. El sistema funcionó varios cursos escolares pero la intervención municipal paralizó el abono del ejercicio 2014/2015, ya durante el mandato de los partidos de izquierda en minoría, porque una auditoría externa de la fiscalización de subvenciones halló un supuesto uso no justificado del dinero asignado a una delegación de una federación provincial de padres por valor de 280.000 euros.

Además se abrió un procedimiento de reclamación por alcance de ese dinero que en vez de exigir la subvención no justificada a quienes la recibieron ha terminado en un procedimiento especial del Tribunal de Cuentas que investiga a los responsables políticos de que esa recuperación no se hiciera efectiva -un exedil de Los Verdes y un funcionario de Educación-. Al ponerse en entredicho la subvención se bloquearon por completo durante ese año. Ahora el servicio está subvencionado pero a través de ayudas en concurrencia competitiva para cada usuario.

El equipo de gobierno del PP acusa al anterior gobierno de izquierdas de haber generado este pleito con la paralización del abono, con lo que supone ahora afrontarlo dentro del presupuesto, más los intereses de demora, además del enorme problema económico que generó a la empresa de transporte. El alcalde llegó a asegurar en el pleno que iba a pedir responsabilidad personal a los ediles de la anterior corporación, que se mostraron sorprendidos porque la decisión la adoptó la interventora y sobre un sistema de pago ideado por el propio Dolón. De hecho, la empresa llegó a responsabilizar a las asociaciones de padres de la situación como una medida de presión al Ayuntamiento antes de ir al juzgado y ganar, sin que el municipio haya agotado la vía de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.