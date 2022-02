Callosa de Segura aprueba un presupuesto de 13,2 millones con los votos en contra de PSOE y EU

El pleno de Callosa de Segura ha aprobado el nuevo presupuesto municipal para 2022 por un total de 13.247.530 euros, 650.000 más que el ejercicio anterior.

El concejal de Hacienda, Trino Grau, ha desglosado las cuentas anuales, que se concentran principalmente en el capítulo 1 -gastos de personal- con 7,15 millones de euros, 350.000 más que en 2021. Este incremento se debe a la dotación de cuatro nuevas plazas en la plantilla de la Policía Local.

También experimenta un aumento, de 150.000 euros, el capítulo de inversiones directas por parte del Ayuntamiento, que contará con una partida que alcanza los 422.000 euros.

El capítulo 2, de gasto corriente, supone 3,3 millones, 350.000 euros menos que el año pasado, un descenso que Grau ha justificado por un "mejor control en el gasto de suministros".

Además, se crea un nuevo fondo de contingencia ante imprevistos con una partida de 130.000 euros.

El presupuesto para este ejercicio ha contado con los votos favorables de los partidos que conforman el equipo de gobierno, PP y Ciudadanos. Por contra, no lo han apoyado ni PSOE ni EU. El concejal socialista Fran Maciá ha explicado que a su grupo no le parece un presupuesto adecuado, ya que la distribución del gasto no es acorde a los principales retos a los que se enfrenta la sociedad después de la pandemia.

Así, ha detallado "una escasa dotación para partidas de cobertura social, en cuanto ayudas, pobreza energética y antidesahucios", además de "una insuficiente aportación para dinamizar el tejido asociativo, comercial y hostelero". También se olvida de incluir "iniciativas municipales en colaboración público privada para pymes y autónomos".

Por último, ha lamentado que el equipo de gobierno haya obviado durante todo el mandato las propuestas que el PSOE ha realizado para "bonificar impuestos, vía fiscalidad verde en uso de renovables y vía ayuda a comercio y hostelería en el IBI [Impuesto sobre Bienes Inmuebles] de locales comerciales".