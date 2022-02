Intervención revisará la ayuda del plan Resistir ligada al edil Muñoz

El Ayuntamiento de Torrevieja ha ordenado la revisión de la solicitud de ayuda de 2.600 euros del plan Resistir que ha recibido el restaurante del que es accionista el concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz. Esta revisión ha sido encomendada por el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, (PP) al personal técnico que supervisó el expediente por si su percepción fuera incompatible con su condición de cargo público, tras conocer que el edil cuenta con un tercio del local de hostelería. Como recogió INFORMACIÓN las bases de las ayudas del Plan Resistir destinadas a actividades económicas afectadas por los cierres y restricciones de la pandemia indican que los peticionarios no pueden incurrir en las incompatibilidades de la ley de Subvenciones. Esta legislación señala que los cargos electos que sean administradores o representantes de una empresa no pueden percibir subvenciones del municipio en el que han sido elegidos. Otra legislación, la ley de Contratos del Estado, sí considera incompatible que un concejal solo con participación en la propiedad de una empresa pueda ser contratado por el Ayuntamiento, pero esa legislación solo se refiere a la contratación de suministros, obras o servicios y no a ayudas.

Una vez comprobada la documentación por el técnico el expediente se remitirá a la intervención municipal para que fiscalice el expediente por si esta área municipal considera que la ayuda se ha percibido de forma irregular. En caso de ser así, el concejal no solo se podría enfrentar no solo a la petición de reintegro de la ayuda, también a una multa por solicitarla incumpliendo esas bases de incompatibilidad. Paredes indicó, sin valorar si existe o no irregularidad, que el Ayuntamiento va comprobar la corrección administrativa del expediente del restaurante ligado al concejal de Los Verdes, una vez que ha tenido conocimiento de algunos de los datos que se han hecho públicos sobre su ayuda. Docenas de comerciantes, hosteleros y negocios de la ciudad con una desembolso de dos millones de euros durante la pandemia. Muñoz, sin nómina municipal, dijo que el negocio en el que participa tiene el mismo derecho que el resto a recibir la ayuda sin que sea incompatible.