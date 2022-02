Aseo Urbano autoriza a Acciona a gestionar el ecoparque de Torrevieja sin esperar al contrato

Acciona se ha hecho con la gestión del ecoparque municipal de Torrevieja sin haber formalizado su nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de la Costa, con el Ayuntamiento. Lo ha hecho con permiso de la Concejalía de Aseo Urbano y expulsando a la empresa que realizaba la prestación desde 1999. Pero la pertinencia de esta actuación no está clara. Menos atendiendo a las versiones de las partes implicadas.

Ese contrato, el de recogida de basura y limpieza viaria, que incluye por primera vez también la gestión del ecoparque, se adjudicó definitivamente el 21 de enero. Sin embargo su formalización -momento en el que comienza a realizarse la contrata de forma efectiva y comienzan a correr los plazos de adjudicación- y despliegue operativo en la calle está condicionado a la resolución de tres recursos, presentados por dos de las empresas que se presentaron al concurso y quedaron excluidas del mismo tras los cambios en los criterios de valoración, y por el grupo de Los Verdes ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). La decisión sobre estos recursos no se conocerá hasta finales de marzo o principios de abril.

Sin esperar a una posible presentación de recursos ni a la adjudicación definitiva, la Concejalía de Parques y Jardines que dirige la edil Carmen Gómez, ordenó el 28 de enero a la empresa que gestionaba el recinto desde 1999, Reciclajes Torrevieja, que lo abandonara en el plazo de un mes. La mercantil, que estudia emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento, entregó el 8 de febrero las llaves de las principales dependencias municipales del ecoparque -en torno a 5.200 metros cuadrados, las situadas junto a la carretera CV-905 y el puente peatonal de Carreofour-Habaneras, pero pidió tiempo para desalojar los terrenos anexos que ha empleado en los últimos años para llevar a cabo las labores de valorización y almacenamiento de residuos, cada vez más especializadas -otros 3.200 metros cuadrados aproximadamente-.

La concejala Carmen Gómez asegura que no llegaron a entregar las llaves de todo el recinto, para luego admitir que en la zona principal de recepción están trabajando los operarios de Acciona, porque el municipio no puede quedarse sin este servicio.

La empresa Reciclajes Torrevieja entregó el recinto principal de 5.300 metros cuadrados el 8 de febrero pero asegura que tiene tres meses para ceder el resto del suelo municipal -3.200 metros- según dispone la prestación del ecoparque.

La empresa Reciclajes Torrevieja, por su parte, ha advertido que cuenta con las autorizaciones municipales para emplear los terrenos municipales anexos y que el pliego de su contrato con el Ayuntamiento permite tres meses para desalojar los terrenos, en los que cuentan con instalaciones que no se pueden desmontar con el recinto abierto al público.

El pliego de la nueva contrata de recogida de residuos señala que la empresa que se haga cargo del nuevo servicio asume la gestión del ecoparque hasta que el consorcio de residuos de la Vega Baja, que carece de este tipo de instalaciones en buena parte de la comarca y con la que el Ayuntamiento mantiene abiertas negociaciones, tenga recursos propios para hacerlo.

Gómez justificó la decisión de que Acciona se haya hecho cargo del servicio antes de tiempo en que el Ayuntamiento necesita, sí o sí, de un espacio de almacenamiento mínimo para los residuos y enseres porque la actual empresa los recoge a diario de las calles, además de los que recibe de particulares y empresas. No explicó por qué no ha esperado a la formalización definitiva del contrato pendiente ahora de la resolución de recursos, teniendo en cuenta que la relación contractual de Reciclajes Torrevieja y Acciona con el Ayuntamiento es la misma: carecen de contrato con el municipio desde 2016. Pero sus prestaciones se han mantenido porque el municipio las considera esenciales como servicio público y se pagan mes a mes, en el caso de la recogida de basuras y limpieza viaria, con informes en contra de intervención. Acciona, presta el servicio desde 2004 y es la ganadora de la nueva contrata -a expensas de lo que pueda ocurrir con los recursos- por 365 millones y un periodo de 15 años.

También aseguró Gómez que los servicios técnicos municipales están trabajando en la elaboración y adjudicación de un contrato menor que ampare desde el punto de vista administrativo la prestación que Acciona ha asumido de hecho hasta que el TACRC resuelva sobre la adjudicación.

Por su parte, la empresa Reciclajes Torrevieja señala la contradicción de la decisión municipal que al tiempo que ha decidido "echarlos" antes de que se formalice el contrato con Acciona, "se niega a subrogar a los dos trabajadores del ecoparque precisamente porque el contrato no está formalizado todavía". La empresa Acciona no se ha pronunciado sobre su labor en el ecoparque al ser consultada por este diario.

Licencias y autorizaciones de reciclaje

Reciclajes Torrevieja, que ha estado gestionando estos residuos no orgánicos durante más de 20 años en el ecoparque torrevejense advierte de que Acciona requiere una licencia de apertura para operar en todas las instalaciones -tanto las principales en las que ya trabajan como el resto-, además de distintas autorizaciones para la gestión de residuos que dependen de la Generalitat Valenciana. Es el caso de la de gestor de almacenamiento de residuos no peligrosos para cartón, plástico, madera, escombros y hierros, entre otros materiales. También la de gestor de almacenamiento de residuos peligrosos, entre ellos, pinturas, barnices, disolventes y aceite motor y la de gestor de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos peligrosos y no peligrosos. En el caso de los peligrosos se encuentran los frigoríficos, equipos de aires acondicionado o televisiones, además de lavadoras, hornos, secadoras y lavavajillas en los no peligrosos. Una tramitación que requiere la incorporación de fianzas y avales ante la administración autonómica.

El ecoparque de Torrevieja fue inaugurado en septiembre de 1999 tras una inversión de 300.000 euros de ese momento. A sus instalaciones llegan a diario toda clase de enseres abandonados por sus propietarios y su gestión se considera esencial en un municipio sujeto a gran movilidad de viviendas.

Barredoras

Este lunes el trasiego de vehículos y operarios de Acciona en estas instalaciones era constante. También de barredoras y camiones que habitualmente no se emplean para el servicio de ecoparque además de camiones contenedores de gran tonelaje. En el recinto se acumulan -en orden- cientos de colchones, que deben ser tratados antes de eliminarse por personal del ecoparque, frigoríficos y muebles. Acumulados en zonas de viales del ecoparque al no poder emplearse el resto de las instalaciones anexas.

La presencia de las barredoras es llamativa porque los residuos que recogen no forman parte de la gestión del ecoparque. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN desde el cierre la planta de transferencia de basuras en La Marquesa en 2012 los residuos recogidos por las barredoras -lo que hay en la calle mezclado con agua- se deposita en el ecoparque para ser eliminado en un vertedero en Torre Pacheco, con lo que las instalaciones municipales estarían funcionando como una planta de transferencia a pequeña escala para estos residuos. En un principio con informes de técnicos municipales que estarían avalando esta práctica.