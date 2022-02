El Síndic reclama respuestas al Ayuntamiento de Callosa sobre sus obras en la calle San Bruno

En mayo de 2021 la Sindicatura de Agravios pidió al Ayuntamiento de Callosa que le informara sobre las actuaciones que ha llevado a cabo en la calle San Bruno para asegurar el vial y evitar el peligro de derrumbe. El Ayuntamiento no ha tenido a bien responder durante los últimos diez meses. La institución se ha cansado de esperar y ha recordado el deber legal del municipio de auxiliar al Síndic en sus investigaciones y ha reclamado que sin "más dilación" aporte los informes que ha solicitado. En concreto, que aclare la idoneidad de las soluciones adoptadas para la mejora de las condiciones de seguridad de la vía pública, "con expresión de las razones que han llevado a construir una rampa que pudiera constituir una barrera arquitectónica para los vecinos".

El defensor del pueblo valenciano ha resuelto así la queja de oficio que inició tras una información publicada por este diario en mayo de 2020 en la que los vecinos denunciaban la situación de falta de seguridad en esa calle encaramada a la sierra de Callosa y donde viven familias en riesgo de exclusión social.

El Síndic, Ángel Luna, lamenta que se haya estado insistiendo en la solicitud de información durante meses sobre las soluciones adoptadas, la última en agosto de 2021, sin ser respondida por el Ayuntamiento, que tampoco ha justificado el retraso. La calle presentaba grietas y socavones, deficiencias que amenazaban con que se produjese un hundimiento que afectaría a las viviendas, algo que los vecinos llevaban denunciando 8 años y que se agravó tras la DANA de 2019. El Ayuntamiento sí llevó a cabo obras para consolidar la zona, como también recogió INFORMACIÓN, aunque por motivos que no ha explicado no informó al Síndic cuando pidió que completara información. Además mantiene el nuevo acceso escalonado cerrado al público.

Según la versión de fuentes del gobierno local porque se han producido quejas sobre su elevada pendiente. La escalera no se abrió porque el PSOE en un pleno se quejó de que era muy empinada. Y como no era una escalera en si, si no un muro de contención escalonado, pensamos que ante sus quejas lo mejor era dejarlo cerrado". Los vecinos de la zona aseguran otra de las razones es que no se habría abonado supuestamente la expropiación del suelo que se ha empleado para llevar a cabo esa adaptación situado junto a las dos viviendas que se derribaron.

El Ayuntamiento de Callosa ha explicado sobre su falta de respuesta que el 28 de mayo de 2020 se encontró "en plena pandemia con la sorpresa de que el Sindic de Greuges abre queja de oficio sobre noticias aparecidas en prensa, solicitando que informáramos de las medidas a adoptar".

Desde el Ayuntamiento "enviamos toda la documentación que obraba en los expedientes tramitados por el tripartito en la legislatura anterior. Una memoria valorada que cifraba la obra en 253.275,39 euros, y un proyecto modificado posterior que valoraba la obra en 55.279,73 euros que solo incluía el derribo de 2 casas en ruina. Sobre ese proyecto el tripartito licitó la obra".

"Nosotros al tomar posesión nos topamos con la renuncia posterior de todos los licitadores a llevarla a cabo, porque la dificultad no se adecuaba al coste del proyecto. Ante la preocupación de este equipo de gobierno" se solicitó ayuda a Conselleria para que incluyeran la obra en su línea de subvenciones "pero nos rechazaron la petición", según las mismas fuentes.

Por lo que el municipio realizó "una intervención de emergencia" sobre un nuevo proyecto que encargamos de actuación integral que sí que incluía la consolidación del muro que soporta la calle, el derribo de las viviendas en ruina y el encauzamiento de las pluviales de escorrentía de la sierra. "Todo cifrado en 215.593 euros se llevó a cabo mediante fondos del Plan Planifica de la Diputación en 2021".

Politizar

A juicio del gobierno local resulta "triste que algunas personas vinculadas a la dirección del partido socialista Callosino, estén aprovechando su vinculación con el Sindic para politizar esta institución de una manera tan torticera". Y también que durante el mandato del tripartito "no se hayan preocupado por las personas que vivían en esa zona". "Es sorprendente que se nos exija justificar una solución técnica cuando actuamos para solucionar un problema y, que se permita que durante 4 años los vecinos hayan estado en peligro permanente". Las mismas fuentes piden al Síndic "rigurosidad en sus informes que debe ir mas allá de las opiniones vertidas en medios de comunicación. Aprovechamos la ocasión para invitar al Síndic a que conozca de primera mano la obra realizada".