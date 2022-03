Cultura advierte que los proyectos en la Eras de la Sal de Torrevieja necesitan de su informe favorable

La Conselleria de Cultura ha informado que el Ayuntamiento deberá remitir a la administración autonómica un informe preliminar sobre el resultado de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en los últimos meses en las Eras de la Sal. Estas históricas instalaciones de la industria salinera fueron levantadas en el siglo XVIII junto a la bahía de Torrevieja para almacenar y transportar la sal a los mercantes y se consideran el origen del actual casco urbano de la ciudad.

Cuando el Ayuntamiento dé por finalizada la intervención arqueológica y realice un informe preliminar sobre la misma -algo de lo que el gobierno local no ha llegado a informar- lo tendrá que enviar a la Dirección Territorial de Cultura en Alicante que lo analizará para emitir un informe. A partir de ese momento, y en función de la resolución de la administración, favorable o no a la actuación urbanística que proyecta el municipio sobre ese tramo de su fachada litoral, el Ayuntamiento habrá de presentar la documentación que se le reclame sobre la intervención arquitectónica que quiera abordar. Esta documentación "será igualmente analizada por la administración, que emitirá un nuevo informe para su autorización -o no-", según indicaron a INFORMACIÓN fuentes de la Conselleria de Cultura.

En estos momentos un equipo multidisciplinar del despacho de arquitectos Paredes Pedrosa está elaborando la redacción de los proyectos de las tres instalaciones -Museo, auditorio y rehabilitación de la fábrica de hielo y reurbanización del entorno- sin que ese informe favorable esté rubricado con un presupuesto estimado de 600.000 euros en un principio sin contar todavía con la evaluación de Cultura, según la información facilitada por la Conselleria, aunque sí con la base de algunos trabajos previos realizados por la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento de Torrevieja obtuvo autorización de la Conselleria de Cultura para la primera actuación con el visto bueno a las obras de la intervención arqueológica, requisito imprescindible con el que se inicia cualquier proyecto que implique un movimiento de tierras en la superficie o en el subsuelo.

De momento, el equipo de gobierno informó el pasado sábado de la visita de un equipo técnico de la dirección Territorial de Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Cultura de la Generalitat en Alicante, integrado por José Antonio López Mira, Jefe del Servicio; José Luis Simón García, Técnico Arqueólogo; Rosario Berjón Ayuso, Arquitecta, y Luis Pablo Martínez Sanmartín, Inspector de Patrimonio Mueble. El equipo técnico estuvo acompañado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Quesada, y por el director General de Urbanismo, Víctor Costa; el arqueólogo encargado de los trabajos de excavación en las Eras de la Sal, José Ramón Ortega Pérez y con el denominado coordinador general del proyecto", el catedrático Vicent Esteban Chapapría.

Según la nota de prensa del departamento de Comunicación municipal, el equipo técnico de la Dirección Territorial pudo "valorar los resultados de las excavaciones en las Eras (que) se han ejecutado desde el mes de octubre", donde "se ha conocido en profundidad el conjunto monumental y se sientan las bases para definir las intervenciones para la puesta en marcha del proyecto del Museo del Mar y de la Sal".

Los trabajos han permitido descubrir los pavimentos originales existentes en las Eras, "compuestos por losas de roca de una magnífica hechura". Nada dice sin embargo la nota sobre los restos hallados en la llamada “Era Alta”, donde a simple vista se aprecia la existencia de la base de una torre y muretes, y cuya conservación haría complicada la ambiciosa actuación prevista por el Ayuntamiento para construir un nuevo recinto multiusos para celebrar el Certamen Internacional de Habaneras.

También "recibieron explicaciones en relación con los procedimientos constructivos históricos que se utilizaron para poner en marcha este conjunto monumental, que tiene un valor identitario especial para Torrevieja y un extraordinario valor patrimonial histórico y social". Entre los técnicos se encontraba Rosario Berjón que rechazó la solicitud del anterior gobierno local para que este espacio de "extraordinario valor patrimonial" se declarara como Bien de Interés Cultural (BIC) -ni tan siquiera es Bien de Relevancia Local por el desinterés municipal en tramitarlo y solo goza de una protección genérica el Plan General-; lo que entra en contradicción con la insistencia municipal en llamar a las Eras de la Sal conjunto histórico. El Ayuntamiento ha descartado pedir su declaración como Bien de Relevancia Local, alegando que lo mejor es llevarla a cabo después de que se realice la transformación del espacio con la adjudicación de obras por valor de 7 millones de euros. Una protección como BIC pondría muy difícil el proyecto de transformación previsto en el espacio, que al Museo el Mar y de la Sal suma un auditorio al aire libre e incluso un paseo.

La misma nota de prensa municipal señala que Torrevieja ha estado ligada desde "su origen a la sal y al mar". Las Eras de la Sal, las instalaciones históricas de almacenamiento y carga de sal, se comenzaron a construir en el último cuarto del siglo XVIII. El conjunto está situado en pleno centro urbano de Torrevieja y conforma una obra de ingeniería portuaria y de arquitectura industrial singular que estuvo funcionando hasta 1958. Puede considerarse asociado a los orígenes de la ciudad y con un papel "hoy muy relevante en el plano cultural al celebrarse en él numerosos actos culturales, como el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía".

En la nota de prensa distribuida por el gobierno municipal los técnicos de la Dirección Territorial han subrayado la importancia de los valores del recinto y de los estudios en marcha, señalando que “se está siguiendo el camino correcto que debe marcar la definición de las intervenciones de un proyecto tan especial para la ciudad, el Museo del Mar y de la Sal, que está llamado a ser un referente cultural a nivel nacional e internacional”. La falta de convocatoria a los medios a la visita impidió preguntar sobre la tramitación de los informes.