Orihuela prorroga el alquiler de la casa de Hurchillo pese a que Conselleria descarta su uso para el centro Oriol

La Concejalía de Bienestar Social ha prorrogado por un año más el contrato de alquiler de una casa en Hurchillo con la pretensión de convertirla en vivienda tutelada para albergar a los usuarios del centro y residencia Oriol, desplazados desde que las instalaciones del Palmeral se inundaron por la DANA de 2019.

Sin embargo, los técnicos de la Conselleria han rechazado en varias ocasiones esta opción al no cumplir con los requisitos. Con todo, según ha desvelado el PSOE, la concejala Almudena Baldó ha formalizado la prórroga tan solo unos días después de que la empresa propietaria del inmueble lo solicitara a través del registro el pasado día 15.

La edil "alega que no ve inconveniente en alquilarlo un año más, pero no especifica con qué intención y para qué", ha afirmado Carolina Gracia, portavoz del grupo socialista, que ha recordado que en este tiempo no se ha utilizado para la residencia Oriol ni se le ha dado ningún otro uso.

"¿Para qué quiere Baldó seguir gastando el dinero de todos los oriolanos en un chalet?", se ha preguntado, al mismo tiempo que ha manifestado que la cuantía asciende a 72.000 euros (36.000 por cada año).

Además, ha añadido que la misma semana que se firmó la extensión del contrato Conselleria ratificó nuevamente que "ese espacio no servirá para albergar la residencia por razones técnicas, de habitabilidad y de seguridad".

Mientras Baldó propuso esta solución de forma provisional, la Generalitat anunció el pasado mes de agosto la compra del antiguo asilo, en la calle Duque de Tamames, donde también se ubicaría el centro de rehabilitación e integración social y un aula para personas autistas.

Gracia ha denunciado que el Ayuntamiento lleva un mes sin contestar al requerimiento de Conselleria para nombrar una comisión mixta para la reversión pública de la residencia Oriol, tal y como prevé la nueva ley de Servicios Sociales.

A través de esta norma, el Consell va a recuperar 38 residencias de la Comunidad Valenciana, y "la de Orihuela es una de las diez primeras, poniendo fin a la situación precaria e irregular que el ayuntamiento ha generado a los trabajadores", ha detallado la edil.

Desde el AMPA Oriol han insistido en que "descartada la casa de Hurchillo y a la espera del asilo, mientras los usuarios están en la residencia de Torrevieja", donde también hay, según han denunciado en alguna ocasión, "carencias graves de recursos materiales y de mantenimiento".

En noviembre demandaron soluciones a ambas administraciones, de las que solo se ha tenido "promesas y compromisos incumplidos, ninguneando e ignorando los derechos y necesidades críticas de personas con diversidad funcional que hay en Orihuela y en la comarca". Antes, en junio, se manifestaron en la puerta del Ayuntamiento.

A finales de enero remitieron al Síndic de Greuges una denuncia para que investigue e inste celeridad a la Generalitat para tener listo el asilo.