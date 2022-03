Promotores, ayuntamientos y particulares presentarán un aluvión de alegaciones contra el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja

Constructores, promotores, abogados urbanistas, propietarios de suelo, particulares y la práctica totalidad de los 27 ayuntamientos de la Vega Baja tienen en cartera un aluvión de alegaciones contra la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT). Estas alegaciones reclaman dejar en la mínima expresión la previsión de la Generalitat de proteger 800 hectáreas -planes a “extinguir”, los denomina la administración autonómica- que ahora aparecen como urbanizables residenciales o industriales.

"La Generalitat quiere un crecimiento a dos velocidades de al Comunidad en la que la Vega Baja termina en desventaja", asegura el vicealcalde de Orihuela, José Aix (Ciudadanos)

La presión del sector inmobiliario sobre las decisiones de los técnicos y políticos que han promovido el desarrollo del plan -el primero que el Consell desarrolla exclusivamente para una comarca- se desplegaron mucho antes de su exposición al público. La publicidad de la versión preliminar, prevista para antes del verano de 2021, se retrasó varios meses hasta diciembre pasado, al dar la Generalitat a conocer en varias reuniones previas, el borrador con las previsiones iniciales del PAT. Entre ellas, como adelantó INFORMACIÓN, la desclasificación esas 800 hectáreas de suelos urbanizables para uso industrial y residencial, y que afecta sobre todo a Orihuela: 298 hectáreas correspondientes al PAU5 y PAU9 en el litoral,el PAU 15 La Aparecida con 9 hectáreas y los PAUs 16 -17 industriales sobre 57 hectáreas junto a Puente Alto. En Guardmar del Segura están afectados el suelo industrial Sector ZSO-3 industrial sobre 20 hectáreas y el sector ZO-8. El Campo Los Estaños sobre más de cien. Los ayuntamientos de ambos municipios ya han anticipado que alegarán. La afección de esta medida también es relevante en planes de Vistabella en Algorfa, aunque con una superficie mucho menor, además de varios desarrollos de Callosa de Segura o Granja de Rocamora.

La supresión de los suelos que se quieren desprogramar dejaría en la mínima expresión el planteamiento más valiente del Plan de Acción Territorial, a juicio de los colectivos conservacionistas

José Aix, vicealcalde y concejal de Urbanismo de Orihuela (Ciudadanos), cree que la Generalitat plantea con el PAT una Comunidad Valenciana de crecimiento a dos velocidades donde "claramente la Vega Baja termina en desventaja", y considera que la administración tendría que recibir gran número de alegaciones. En este sentido dijo que si se desclasifican los suelos previstos en Orihuela la "Generalitat debería plantearse que son los ayuntamientos los que deberán asumir económicamente" las indemnizaciones millonarias por los derechos adquiridos de los propietarios y urbanizadores sobre esos suelos en la normativa urbanística municipal -el Plan General de 1990-. Añadió además que es "compatible la protección del medio ambiente que se plantea con el desarrollo económico de la comarca sin tener que limitarlo".

Por su parte el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez (PSOE) señaló que el Ayuntamiento debe pelear por mantener la clasificación del suelo industrial junto a la actual fábrica de baterías, que desaparece en el PAT por su riesgo de inundación, porque el municipio carece de otros suelos con esa calificación y existen medidas correctoras para corregir ese riesgo de inundabilidad. También va a alegar contra la desclasificación de una zona urbanizable el sector ZO-8, aunque en este caso reconoce que no se puede ejecutar tal y como está planteada (desarrollo en horizontal) y habrá de realizarse mediante un modelo compacto.

Una vez iniciado el plazo de alegaciones los constructores y promotores, a través de los abogados urbanistas, han llevado a cabo distintas reuniones con los responsables de la Conselleria de Territorio. El 27 de enero pasado en la agenda del director general de Territorio Vicente García Nebot, figuraba una reunión "discreta" con los principales urbanizadores de la Vega Baja, convocada por el principal despacho de abogados urbanistas de la comarca, de la que la Generalitat no informó posteriormente.

La secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje Imma Orozco, y la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, se reunieron el pasado viernes con los "agentes económicos" de la comarca, además del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el responsable del plan Vega Baja Renhace, Antonio Alonso. La Generalitat no convocó a los medios de comunicación al encuentro, aunque informó después de sus resultados con una nota donde aseguraba incluso que el Ayuntamiento de Torrevieja valoraba del PAT, "entre otros aspectos, la posibilidad de facilitar los procesos de reconversión urbana, especialmente en el ámbito del turismo residencial en espacios obsoletos". Algo paradójico teniendo en cuenta que este municipio aceleró la tramitación del principal proyecto urbanístico que podía estar afectado por el PAT -con casi dos millones de metros cuadrados y 7.400 viviendas, el más grande de la provincia por ejecutar- antes de que se presentara el documento, y mantiene desde principios de 2019 en un cajón la propuesta de adjudicación de la revisión del Plan General -el actual data de 1987, y arrastra más de 105 modificaciones, aunque el actual equipo de gobierno suele matizar que se "homologó" en el año 2000-.

La Generalitat ha estado modulando su discurso sobre las previsiones del PAT en función de con quién se reunía para presentarlo. A los ayuntamientos les ha vendido que únicamente regulaba los suelos no urbanizables, algo que no se ajusta a la realidad a tenor de las previsiones de desclasificación; a los promotores que dejaba intactas sus previsiones de seguir abonando el modelo de crecimiento urbanístico residencial disperso, el que genera más beneficio, incluso en su aspecto más polémico de ocupación de territorio en horizontal; y a los colectivos ambientalistas asegurando que el PAT garantizará un producto urbanístico viable y que contribuirá a transformar el actual modelo territorial hacia una mayor "resiliencia y sostenibilidad", con un marco de protección novedoso, supramunicipal y transversal, en el que los municipios no puedan cambiar el planeamiento a golpe de modificación puntual y a demanda del sector de la construcción, como ha ocurrido en los últimos 40 años.

Estos últimos colectivos reprochan a la Generalitat su falta de valentía y consideran que se ha quedado muy corta a la hora de limitar los crecimientos urbanísticos y avalar planes que han generado y siguen generando mucha polémica, como es el caso de La Hoya en Torrevieja, El Mirador de Guardamar, Cala La Mosca en Orihuela Costa o el golf de Dolores. Todos ellos se contemplan en el PAT bajo modelos de transición -no para desclasificar-, aunque con alguna remota posibilidad de modificaciones y su inclusión está generando además que los promotores hayan agilizado su tramitación.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Amigos de Sierra Escalona, asociaciones vecinales o Segura Transparente van a reclamar un horizonte de protección del territorio que vaya más allá de ámbitos que ya cuentan con algún tipo de blindaje como es el caso del Paisaje de Protegido de Sierra Escalona, el parque natural de las Lagunas, las sierras protegidas como LIC y la incorporación, que ya se daba por hecha, de la huerta tradicional del río Segura. Sí recoge como novedad la preservación del paisaje de secano del entorno de Sierra Escalona, ahora sin embargo amenazado por las plantas solares.