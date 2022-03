La cooperativa eléctrica de Callosa de Segura compra una planta solar en Mazarrón por 2,3 millones de euros

La cooperativa eléctrica de Callosa de Segura ha adquirido una planta solar sobre 65.000 metros cuadrados "llave en mano" en Mazarrón (Murcia), para garantizarse el 25% de la energía que necesita para suministrar a sus socios y clientes en Callosa. Con este objetivo ha desembolsado en la operación 2,3 millones de euros con 3 MWp de potencia instalada. La planta está terminada y va ser entregada a la cooperativa en breve, según explicó a INFORMACIÓN el presidente de la entidad callosina Antonio Roca de Togores. La construcción la ha llevado a cabo la empresa especializada Exiom Group. La planta, que cuenta con 6.708 módulos monocristalinos de 450 wp de última generación, está situada en el paraje de "Las Moreras" del municipio murciano, una de las zonas con mejor radiación de España, y generará anualmente 5,2 GWh suficientes para abastecer de energía anual a 1.500 viviendas.

La adquisición forma parte de la estrategia de autogeneración de energía de esta comercializadora centenaria "con el objetivo de no depender de unos precios de mercado diario que tienen gran volatilidad, y de apostar por una transición hacia un modelo más sostenible de generación de energía". La decisión de los cooperativistas de realizar esta inversión está condicionada por esa necesidad de contar con un recurso sólido de generación de energía propio sin depender del mercado de comercialización eléctrico controlado por las cinco grandes corporaciones eléctricas del país. También ha sido determinante en la elección del municipio murciano el hecho de que la Generalitat no haya autorizado la construcción del proyecto de planta solar en la huerta de Callosa de Segura, que la cooperativa tramitaba desde hace tres años.

Roca de Togores explicó sobre este último proyecto en el término de Callosa de Segura que pese a la desestimación de la Generalitat fechada el 1 de marzo por desestimiento de la propia solicitante, tal como aparece en la conclusión del expediente en estos momentos, la cooperativa lo va a intentar con un proyecto adaptado para lograr la evaluación de impacto favorable. No va a ser sencillo, pero de lograrlo la cooperativa podría contar con una generación de energía a través de recursos propios del 50% de su demanda.

La Generalitat modificó en el verano de 2020 la legislación ante la avalancha especulativa de proyectos fotovoltaicos. Los ha prohibido en el entorno de parques naturales y paisajes protegidos, pero también en el caso de que afecten a suelos de gran valor agrícola y zonas inundables, como es el caso de los terrenos propuestos por la cooperativa callosina. Roca de Togores añadió que los suelos con opción a compra con los que cuenta la cooperativa en la huerta tradicional -54.000 metros cuadrados en el paraje de Lo Benemira junto a la carretera CV-913-, hace varias décadas que no están en cultivo.

Antonio Roca de Togores lamenta que esa decisión de proteger los suelos agrícolas tradicionales fuera adoptada por la Generalitat después de que la cooperativa iniciara su tramitación aprovechando otro cambio legal anterior, el de la ley urbanística valenciana de 2015, que permitía que los proyectos con ocupación de suelo mediana no tuvieran sin necesidad de contar con declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable. Y sobre todo que afecte a pequeños operadores en el mercado y no a los grandes fondos de inversión en renovables. Solo en la Vega Baja estas grandes empresas han planteado 12 proyectos de planta fotovoltaica, 11 de ellos en Sierra Escalona sobre más de 600 hectáreas comprometiendo una inversión millonaria en contratos de alquiler, para propietarios de suelo mayoritariamente de secano sin productividad, y otro más en el Hoyo Serrano de Algorfa-Rojales-Almoradí, impulsado por el grupo inmobiliario y agrícola TM.

La cooperativa además ha de competir en un mercado eléctrico donde el enorme beneficio que obtienen las cinco grandes generadoras y distribuidoras de energía del país -Endesa, Iberdrola, Naturgy (Fenosa), EDP y Repsol- les permite comercializar con precios a los que es muy difícil que se puedan acercar los pequeños operadores, según las mismas fuentes.

Como informó INFORMACIÓN el cambio legal de prohibición de instalaciones en suelos de la huerta tradicional inundables también afectó al proyecto de planta solar de la cooperativa eléctrica vecina de Catral, que decidió seguir adelante con la construcción y que una vez terminada carece de autorización para generar energía e incorporarla a la red.