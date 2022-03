Los 60 litros por metro cuadrado ahorran un riego a la huerta y los campos del Trasvase de la Vega Baja

La borrasca de levante de este mes de marzo ha dejado hasta 60 litros por metro cuadrado de media distribuidos a lo largo y ancho de la Vega Baja en los últimos días. "Un bendición divina", en palabras del presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu. Las precipitaciones no han sido torrenciales -se han espaciado en las últimas 72 horas y todavía estuvo lloviendo con intensidad durante toda la jornada del lunes- y apenas han causado daños, más allá de las incidencias habituales en calles y zonas concretas de urbanizaciones anegadas puntualmente en Torrevieja y Orihuela Costa por las deficiencias de las infraestructuras de evacuación. En algunos puntos del litoral de la Vega Baja se registraron los máximos pluviométricos como es el caso de Torrevieja donde en el episodio de precipitaciones que comenzó el viernes por la tarde se han superado los cien litros por metro cuadrado.

Ya tenemos registros de casi 80 litros por metro cuadrado en las últimas once horas, concretamente en la laguna de La Mata. Se están produciendo inundaciones en algunas zonas de la ciudad donde se acumulan, en general, más de 40 litros por metro cuadrado. Vídeo: Marzena Kiebasz. pic.twitter.com/rdAgS0NZuo — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) 7 de marzo de 2022

Una lluvia fina, con intervalos de chaparrón, que ha empapando el suelo, sin generar escorrentía ni arrastre y que va a tener dos efectos inmediatos en el campo de la Vega Baja. Beneficia especialmente a las hortalizas de invierno que todavía están en los bancales y a los cítricos en pleno periodo de floración.

Ahorra una tanda de riego completa a la huerta tradicional, que depende de los recursos hídricos que puedan circular por el río Segura, regulados por la Confederación Hidrográfica del Segura. Son 24.000 hectáreas entre puertas de Murcia en Orihuela hasta la desembocadura en Guardamar del Segura, pasando por Almoradí, Benejúzar, Formentera del Segura o Rojales, y la cola del río en Callosa de Segura, Cox, Redován, Dolores Catral o San Fulgencio.

En torno al 12% del agua que emplean los regantes tradicionales durante todo el año va a quedar reservada en los embalses de la cuenca para que pueda ser empleada cuando más hace falta, ya bien entrada la primavera y el verano, cuando se producen menos precipitaciones y más horas de insolación y calor.

En los campos dotados por el riego del trasvase Tajo-Segura las lluvias de estos días van a permitir paralizar el riego por goteo. En la Vega Baja son 30.000 hectáreas entre las explotaciones intensivas de cítricos en La Murada y Albatera, la margen derecha del Segura -Rojales, Los Montesinos, Algorfa y Guardamar- y el entorno de La Pedrera: San Miguel de Salinas, Jacarilla, Orihuela Costa y los invernaderos de Pilar de la Horadada.

Los cabezales e infraestructuras de riego, que suelen estar programados las 24 horas, están cerrados hace tres días y probablemente no se tengan que volver a activarse en cinco o seis días más. Eso supone que el agua que iba a regar los bancales durante los próximas jornadas queda almacenada en las balsas de riego. Además el Tajo-Segura, como ha informado este diario, no va a enviar lo hectómetros previstos para la cuenca este mes porque necesita realizar tareas de mantenimiento y reparación para garantizar la viabilidad del transporte de agua del propio acueducto a Murcia y Alicante, lo que no significa que el agua prevista en las normas de regulación y autorizada por el Ministerio no vaya a llegar. Están comprometidos más de 100 hectómetros para toda la cuenca del Segura. cada uno de los envíos de agua desde que se produce desde que comenzó a funcionar el trasvase hace más de cuarenta años más de la mitad va a parar al campo de Cartagena por volumen de hectáreas con concesión de riego.