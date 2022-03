«La huida de Ucrania es una odisea y más para las personas mayores»

Tiene su despacho de abogados en Torrevieja desde 2010. Sobre todo clientes eslavos, rusos muchos de ellos. Ayer Iryna, ucraniana, asesoraba a compatriotas refugiados que formaban una enorme cola en oficina de Extranjería de la ciudad buscando lo mismo: información sobre la promesa de lograr la residencia española de forma automática. Y hablando de la odisea de los demás cuenta la vivida por sus padres, recién llegados de un viaje interminable que comenzó con una caótica huida de Járkov, su ciudad de residencia, y acabó con un reencuentro en Zaragoza hace apenas unas horas. «Ha sido una odisea. Una situación tremenda. Mis padres de 80 y 76 años, viven, mejor vivían en Járkov -la segunda mayor ciudadde Ucrania ahora bajo bombardeo ruso-.

"Las salidas del tren a la frontera son caóticas. Están a tope. No hay sitio para maletas. Y circulan a oscuras para evitar los bombardeos. Incluso se le dice a la gente que apaguen los móviles"

Lograron montarse en un tren donde no cabía más gente. Dejándolo todo. La gente coge cualquier tren hacia la frontera». En los trenes que salen de Ucrania no hay sitio para maletas. El espacio se aprovecha al máximo, caben más niños, más personas, en el suelo, donde haya un hueco. Niños, mujeres y ancianos, los grandes ignorados en cualquier conflicto, los más vulnerables. Los trenes son lentos ahora, más de un día para un recorrido que habitualmente se realiza en horas. Son cosas de la guerra: las luces apagadas para evitar bombardeos, «prohibieron utilizar los móviles para que no se vieran los destellos, a veces el tren se detenía incluso para evitar hacer ruido», explica Iryna, «los rusos están lanzando sus ataques de forma injustificada sobre todo tipo de vehículos y movimientos. También civiles», señala.

No es fácil salir del país. Luego está la incertidumbre del futuro inmediato para los más jóvenes. La desesperanza de no tener ni tierra que te cubra de los mayores. En la cola de extranjería mujeres y niños esperan ordenados algo de información. «Cuando cruzas la frontera es otra odisea», explica Iryna, aliviada por el reencuentro con sus padres, y en el trayecto difícil, la solidaridad que ilumina algunas horas las miradas de los que huyen. Polonia, señala, está ofreciendo una ayuda extraordinaria, muchos voluntarios que viven cerca de la frontera dan a los refugiados comida caliente y cobijo. «Mis padres fueron alojados en Leópolis primero y después en Polonia unos periodistas que volvían en un furgón los alojaron en su propia casa». Después tuvieron que lograr un vuelo desde Polonia: escala en Milán y a Zaragoza, con la ayuda de la Policía Nacional que estuvo al tanto del traslado. Miles lo siguen intentando.