Las obras de la nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja comienzan el 15 de marzo

Las obras de la zona de ocio del puerto de Torrevieja comienzan el próximo martes día 15 con la construcción de la nueva lonja de pescadores y la rehabilitación del edificio de Aduanas. Dos de las tres mejoras del proyecto exigidas por la Generalitat al concesionario, el Grupo Empresas del Sol del promotor Enrique Riquelme, para llevar adelante el nuevo espacio comercial de hostelería y ocio.

El proyecto de la nueva lonja contempla la integración del actual edificio de la fábrica de hielo con un edificio anexo para la descarga y subasta del pescado de la flota de cerco. Al mismo tiempo se llevará a cabo un aparcamiento destinado a la actividad pesquera -en torno a cinco mil metros cuadrados- en el espacio del "relleno" portuario, ahora sin asfaltar, comprendido entre el acceso a Marina Salinas desde el dique de Levante, el muro perimetral de esa misma marina deportiva y los museos flotantes del Ayuntamiento de Torrevieja. La inversión prevista es de más de un millón y medio de euros, según la concesionaria, y es prioritaria porque sin estas instalaciones no puede comenzar el grueso de la obra sobre 18.000 metros cuadrados con seis edificios de planta baja y una altura que alojarán franquicias de hostelería, una bolera, multicines y un aparcamiento subterráneo para 600 vehículos porque la actual lonja y almacenes de artes de pesca ocupa uno seis mil metros, sobre parte de los terrenos necesarios para el proyecto. Es decir, hace falta que el sector pesquero cuente con una nueva lonja para derribar la actual. Días después de que la Generalitat confirmara la concesión la empresa ya realizó distintas catas en el edificio de la fábrica de hielo porque necesita afianzar los cimientos a varios metros de profundidad en un subsuelo formado por relleno y con un nivel freático muy próximo a la superficie.

Las obras de rehabilitación del edificio de Aduanas comenzarán algo más tarde, aunque ya cuentan con autorización. La primera actuación será de refuerzo de la actual cimentación para evitar movimientos del terreno -el edificio está construido sobre un terreno de relleno ganado al mar, como el resto del interior del puerto-. El objetivo de esta rehabilitación es concentrar toda la actividad administrativa dependiente de la Generalitat en un mismo inmueble porque el proyecto de transformación del puerto contempla el derribo de los otros dos edificios anexos de la capitanía y el puerto. El Ayuntamiento de Torrevieja asegura que en este inmueble, donde ha funcionado hasta hace un par de años una delegación de la Agencia Tributaria especializada en el movimiento portuario, también acogerá dependencias municipales.

La Generalitat no ha aclarado si, en cumplimiento de la actual legislación de memoria histórica, la rehabilitación contempla la retirada del escudo de la dictadura franquista que corona el edificio levantado en la década de los años cuarenta del pasado siglo, tras la guerra civil. Estas obras comenzarán a finales de marzo, según fuentes de la empresa que ha obtenido la concesión por 50 años de la explotación del recinto portuario. La tercera mejora que debe asumir el promotor es la construcción del vial que atraviese el sector desde una rotonda en la confluencia de la plaza de Waldo Calero y la calle María Parodi hasta las inmediaciones del actual acceso a Marina Salinas.

Responsables y técnicos de la empresa promotora Empresas del Sol y del Ayuntamiento de Torrevieja mantuvieron el viernes pasado una reunión de coordinación. La administración local aunque no es competente sobre las actuaciones en el interior del puerto -es la Generalitat la que ha dado el visto bueno- pero sí es la responsable de otorgar las licencias. En el encuentro estuvo presente el alcalde Eduardo Dolón y el empresario Enrique Riquelme, además del ingeniero que ha proyectado la actuación. Solo la inversión de la iniciativa privada en el puerto supone un desembolso de aproximadamente 19 millones de euros, como avanzó INFORMACIÓN. Entre otros detalles en el encuentro se concretó el espacio perimetral a vallar para permitir el desarrollo de las obras y hacerlo compatible con el paso de vehículos y camiones a la zona donde opera la flota pesquera de cerco. Buena parte de las furgonetas de transporte de marineros procedentes de Murcia y Almería emplean la zona de aparcamiento que ahora va a ser inutilizada por las obras. No está claro cómo va a hacer compatible la Cofradía de Pescadores la intervención con la continuidad del muelle pesquero. Ni durante las obras ni después: el espacio de atraque de embarcaciones va a ser sensiblemente menor que ahora.

El Ayuntamiento de Torrevieja quiere desarrollar en paralelo varias actuaciones de transformación de la fachada marítima. Aunque la Generalitat llama a estas iniciativas la "segunda fase" el municipio asegura que las podrá llevar a cabo en paralelo a las obras de la zona de ocio: la construcción de una explanada peatonal con la supresión de la avenida de la Libertad, retirada de la valla que separa el puerto y el paseo, redistribución del mercado de artesanía y reurbanización del emplazamiento de la feria de atracciones. También figura la construcción del intercambiador de autobuses. Aunque el proyecto más avanzado -previo a la iniciativa de concesión del puerto- es la rehabilitación del paseo elevado del dique de Levante.