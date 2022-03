Torrevieja recibe 16 peticiones de escolarización de refugiados ucranianos en una semana

Muchas familias desplazadas de la guerra en Ucrania han decidido establecerse en zonas en las que ya cuentan con lazos familiares previos en España. Es el caso de Torrevieja, con una comunidad ucraniana de más de 3.200 vecinos, según explica Isaballe Lamenoise, de la Asociación Heart to Heart. Este colectivo, que lleva a cabo desde hace dos semanas una actividad frenética de ayuda a los refugiados desde un local del centro de Torrevieja, está intentando agilizar la escolarización porque el municipio reclama requisitos como el empadronamiento -que sigue siendo un trámite de lo más farragoso en Torrevieja-. "Muchos de los niños y niñas recién llegados están ahora alojados en casas donde hay otros chavales que van a la escuela. Y ellos quieren hacer lo mismo. No quieren quedarse en casa". Es una forma de dar apariencia de continuidad a las rutinas que han debido abandonar en su país y de "normalizar" una estancia extraordinaria a su pesar.

El Ayuntamiento de Torrevieja tiene sobrada experiencia a la hora de escolarizar a alumnos en cualquier momento del año. Al margen de la actual situación de recepción de refugiados las solicitudes de matrículas se cuentan por docenas todos los meses en una población como la torrevejense, con gran movilidad de población migrante extranjera.

El protocolo habilitado por la Generalitat en 2018 es el que se está desplegando en todos aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos que acojan al alumnado ucraniano que llegue a nuestro territorio desplazado por la guerra. La Conselleria de Educación ha enviado a todos los centros una carta con el protocolo para que lo pongan en marcha en el momento que lo necesiten.

En estos momentos, Educación "no puede saber cuántas familias ucranianas se refugiarán en el territorio valenciano huyendo de la guerra", pero se indica que la Conselleria "está volcada, junto al resto de la administración autonómica, estatal y local, en organizar la acogida de estas familias refugiadas, en garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas desplazados por la guerra en Ucrania que lleguen a nuestro territorio mediante la aplicación del protocolo de acogida".

La incorporación a los centros educativos de cualquier alumno o alumna recién llegado una vez se ha iniciado el curso se hace a través de la Comisión de Escolarización de los Consejos Escolares Municipales, donde además del Ayuntamiento, los Servicios Sociales municipales y la Inspección Educativa están presentes los representantes de los centros educativos. Esta comisión es la que conoce las plazas vacantes que hay en cada etapa del sistema educativo en el municipio en cualquiera de los centros sostenidos con fondos públicos, y tiene la misión de procurar un lugar escolar próximo a la residencia -domicilio, centro de recepción o centro de protección del menor- del alumnado recién llegado e intentar garantizar la reagrupación familiar. "Así, si hay hermanos o hermanas, se procurará mantenerlos unidos en un mismo centro", según las mismas fuentes de la administración autonómica.

En los últimos días los funcionarios de inspección educativa han estado visitando alguno de los centros que previsiblemente van a acoger más alumnos en Torrevieja y Orihuela Costa para conocer qué necesidades requieren, porque en algunos casos son centros con escaso margen para asumir más alumnos. "En el caso de que para atender la escolarización sobrevenida en un determinado municipio no existan plazas vacantes suficientes en el sistema, la Conselleria habilitará nuevas unidades en aquellos centros que dispongan de espacios docentes", insisten desde Educación.

HEART TO HEART

El amarillo y azul de la bandera de Ucrania está presente en todos los rincones del local que Heart to Heart tiene habilitado en el centro de Torrevieja. La actividad es frenética desde hace dos semanas y la organización de los voluntarios se aprecia desde la calle. Al principio con una avalancha de solidaridad reflejada en la aportación de toneladas de ropa, material sanitario -con una importante aportación del Hospital Universitario de Torrevieja-, alimentos no perecederos, productos higiénicos, pero también pilas, linternas y todo lo que pueda ser útil para soportar una situación de asedio. La situación sin embargo ha cambiado en muy pocos días. Los vecinos de Torrevieja siguen realizando aportaciones solidarias, pero ayer mismo la presencia de refugiados recién llegados intentando aprovisionarse de lo que más les hace falta para comenzar de nuevo en esta tierra de acogida, era la estampa principal del local. Son sobre todo mujeres, a veces solas, a veces con niños, quienes acuden al local buscando entre las cajas que se amontonan ordenadas por enseres lo indispensable para para vivir. Afuera, se cargaban vehículos con destino al centro logístico donde se está centralizando la ayuda. Todo sirve para colaborar con el país incluso en la distancia y la solidaridad se prolonga a los que han debido quedarse. También se solicita ayuda para los soldados que están combatiendo sobre el terreno: pasamontañas, ropa térmica, barritas energéticas, bebidas energéticas y latas con alimentos no perecederos fáciles de transportar. La defensa es dura, como este final de invierno en Ucrania.

Isabelle Lamenoise francesa de origen sueco y casada con un ucraniano, explica en perfecto castellano con acento de la Vega Baja que las familias de refugiados están en estado de shock. "Son personas que tenían su vida y su trabajo en Ucrania y que se han venido con lo puesto de un día para otro. La mayor parte con un nivel de vida muy similar al que la mayoría tenemos aquí. Ahora los refugiados, que son sobre todo mujeres con niños pequeños, han empezado a pensar en buscar trabajo". La situación no es fácil. Muchas familias de refugiados han llegado a las viviendas de sus familiares en España, pero son conscientes de que incluso esta ayuda de amigos o familiares es temporal. La incertidumbre sobre la resolución del conflicto es grande y saben que buscar trabajo y vivienda es lo prioritario.