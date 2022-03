La cuarta edición del “Bono Consumo” del Ayuntamiento de Torrevieja y Apymeco comenzará el lunes 21 de marzo, con la apertura de la venta presencial de bonos en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública hasta el 1 de abril. El sábado, 2 de abril, a las 11:00 horas, se abrirá la venta online -a través de la web torrevieja.bonoconsumo.es- y ya se podrán canjear los bonos en los establecimientos adheridos a esta cuarta campaña hasta el 20 de junio. En la última edición del Bono Consumo participaron un total de 369 establecimientos, según han explicado en rueda de prensa este jueves el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes y el presidente de APYMECO, Jorge Almarcha.

Al igual que en las tres campañas anteriores la inversión del Ayuntamiento de Torrevieja asciende a 500.000 euros, con una inyección económica de 1.000.000 euros. Esto supone una cuantía total de inversión en las cuatro ediciones de 2.000.000 euros por parte del Ayuntamiento -medio millón por edición- a los sectores productivos, que se transforma en el doble con una inyección de 4.000.000 euros.

Cita previa

Como novedad en esta cuarta edición se abrirá un plazo para comprar los bonos de manera presencial en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública ubicada en el mercado de abastos “La Plasa” (c/Joaquín Chapaprieta esq. Plaza Isabel II), que será del 21 al 31 de marzo. Para ello, del 14 al 18 de marzo deberán pedir cita previa para la adquisición de los bonos en la oficina de Comercio, en donde se les dará el día y la hora a la que tendrán que acudir para comprar el bono consumo. La concejala de Comercio, Rosario Martínez ha explicado que a la venta presencial se van a destinar 150.000 euros que se incrementarían si hubiera demanda.

#TORREVIEJA Presentación de la cuarta campaña de bono consumo que se desarrollará del 2 de abril al 20 de junio. Venta... Posted by Información Vega Baja on Thursday, March 10, 2022

Requisitos del bono consumo de Torrevieja con venta presencial

Los consumidores que deseen adquirir bonos en la VENTA PRESENCIAL con cita previa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentarse con su DNI/NIE original, personal e intransferible.

Tener una tarjeta de crédito o débito habilitada por su banco para compras online y tener la aplicación en su móvil para autorizar la venta.

Haber solicitado cita previamente en el periodo habilitado para el mismo (del 14 al 18 de marzo).

Cómo usar el bono consumo de Torrevieja

Los consumidores podrán comprar por cada DNI/NIE un valor máximo de 100 euros en bonos al consumo, de los cuales solo pagará 50 euros. Para que pueda ser aplicado un bono en la compra es requisito indispensable y obligatorio presentar el DNI/NIE antes del pago en el propio establecimiento, así como el bono descuento en formato impreso o digital. Una misma persona podrá canjear más de un bono en la misma compra o gasto. Si la compra es realizada con varios bonos de varias personas, deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos. Los bonos tendrán un valor de 10 y 20 euros, de los que el cliente aportará la mitad del importe, es decir, 5 y 10 euros, por lo que cada comprador tendrá un descuento del 50% en las adquisiciones o consumiciones. Además se ha habilitado un teléfono para información o cualquier incidencia, 965 07 43 10, así como un servicio de soporte técnico mediante teléfono (617 294 443) y correo electrónico (soporteapymeco@gmail.com).

Filtros

Tanto el alcalde Eduardo Dolón como el presidente de Apymeco Jorge Almarcha indicaron que se van a reforzar los filtros para que la campaña llegue a más consumidores. Dolón ha indicado que esas medidas de seguridad, sobre todo en la plataforma digital, no van a ser desveladas para impedir que quien quiera acaparar bonos de forma irregular se las salte. Almarcha, que preside una asociación de comerciantes con 130 asociados, ha indicado que la campaña de bono consumo es la más importante del país por montante económico y alcance y permite que el comercio y la restauración de la ciudad sean un referente. Las distintas campañas de bono consumo han ido evolucionando para impedir que muy pocos compradores acaparen la mayor parte de los bonos con estrategias como la acumulación de DNI de amigos y familiares -incluso la identificación con DNIs de personas que no saben que se está utilizando para ese objetivo-. También se han producido casos aislados de hosteleros y comerciantes que han adquirido los bonos para su propio negocio sin canjearlos. Es decir, no han tenido que aportar servicio o mercancía a cambio del 50% de la compra que han hecho en su propio negocio En la campaña actual se va a facilitar una identificación a los hosteleros y comerciantes asociados y se va a reiterar la necesidad de que el DNI corresponda al comprador. La campaña ha tenido especial éxito porque los requisitos para obtener el bono son mínimos. En otros municipios, como Alicante, se ha solicitado que las personas estén empadronadas en la ciudad.

El dinero de esta cuarta campaña de bono consumo está consignado en la prórroga de los presupuestos de 2021. El gobierno del PP ya ha anticipado que empleará medio millón más de remanentes de tesorería para preparar la quinta campaña después del verano.