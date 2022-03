Costas autoriza la reparación del socavón de la playa de la Caleta en Cabo Roig

El Servicio Provincial de Costas ha autorizado la reparación del socavón en el acceso peatonal a la playa de la Caleta en Cabo Roig, que se produjo a causa de las lluvias torrenciales en el episodio de la DANA de septiembre de 2019. Aunque el proyecto de las obras se redactó en abril de 2021, según describe la autorización que llegó al registro municipal el pasado día 1, el Ayuntamiento de Orihuela no solicitó el permiso hasta el 28 de enero, un paso obligatorio ya que al encontrarse en una zona de servidumbre de tránsito es competencia de la Administración general.

Así, Costas establece que "las obras son necesarias y convenientes por motivos de seguridad y de accesibilidad a la playa". En concreto, consistirán en un muro de contención de escollera en un tramo de 15 metros de longitud y la reposición del paseo peatonal, uno de los más transitados de la costa.

A pesar de que no lo contempla el proyecto, a tenor de un informe de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, considera oportuno la integración paisajística del muro en el entorno con un revestimiento con mampostería de un color similar al del paseo o bien con plantaciones en los huecos entre la escollera. "En el caso de realizar obras distintas, quedaría anulada la autorización", añade el escrito. También fija el plazo máximo de un año para su ejecución, "debiendo comunicar a este servicio su finalización".

El PSOE, que ha revelado que Infraestructuras tiene la autorización desde el día 1, ha criticado falta de diligencia del edil Ángel Noguera. La concejala socialista María García ha subrayado que "mientras Costas ha respondido de forma favorable en apenas un mes y Conselleria en 20 días, Noguera deberá explicar por qué ha tardado nueve meses, desde que se redactó el proyecto, en solicitar el permiso".

Es más, "los residentes y turistas llevan más de dos años esperando, con un acceso cerrado que causa molestias y una mala imagen de una de las playas más activas y visitadas no solo en verano sino durante todo el año", ha resaltado. "Por ello, exigimos a Noguera que no tarde ni un día más. No tiene más excusas; este verano el acceso a la Caleta deberá estar resuelto", ha concluido.

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana urgió en enero al Ayuntamiento a "adoptar las medidas y los medios personales y materiales que resulten necesarios" para impulsar la reparación de los desperfectos que afectan a la vía peatonal, una actuación motivada por una queja de la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (Avoca) por la demora en ejecutar el arreglo del socavón. Además de amenazar seriamente la estabilidad de uno de los paseos que serpentea el cabo más turístico de la zona, supone un peligro para los viandantes. Ya en octubre de 2019, cerca del acceso a esta emblemática playa, una vecina se cayó al vacío, quedando retenida por los arbustos que crecen en el terraplén.

Ya en junio la asociación vecinal presentó una instancia ante el Ayuntamiento para solicitar la reparación de la infraestructura, el apuntalamiento del talud, la colocación de vallado y su señalización sin que obtuviera respuesta ni cursado la demanda. Una de las tantas demandas que se realizan desde la costa.