Orihuela prevé aprobar el reglamento de uso de las instalaciones deportivas en abril

El reglamento de uso de las instalaciones deportivas de Orihuela irá al pleno de abril. Así lo ha afirmado el concejal de Deportes, Víctor Bernabéu, que cuando asumió el cargo a finales de 2019 se comprometió a diseñar un documento para democratizar la utilización de estos espacios, estableciendo una convivencia adecuada entre clubes, usuarios y Ayuntamiento, al margen de tratos de favores y decisiones políticas: "Una herramienta pura de gestión para que las reglas del juego estén claras".

La tramitación de este plan para subsanar deficiencias, que han redactado los servicios jurídicos y técnicos municipales, se inició en noviembre de 2020. Bernabéu incide en que siempre se ha mostrado abierto a compartirlo para incluir propuestas de mejora y enriquecerlo. Sin embargo, "en la fase de exposición pública [después del verano pasado] no recibimos ninguna".

Después se llevó a junta de gobierno, donde "aceptamos una de las cuatro enmiendas que realizó Cambiemos". En cuanto a las iniciativas del PSOE, "a pesar de que las registró fuera de plazo, las tuvimos en consideración".

No obstante, de las más de 60 disposiciones que presentaron, "un corta y pega del reglamento de Lorca", según el edil, "vimos oportunas siete u ocho, ya que un 95% ya estaban contempladas".

Por su parte, el grupo socialista ha señalado en varias ocasiones la falta de compromiso y seriedad e incluso ha tachado de fracaso el trabajo del concejal, que, según la formación, no cuenta con el apoyo del sector deportivo: "Hasta que se convocó en febrero el Consejo Municipal de Deportes los clubes no conocían la propuesta de reglamento, lo que demuestra que no quieren ampliar los canales de participación", ha indicado la concejala Patricia Menárguez.

Además, ha insistido, "llevamos tres meses desde que esta propuesta fue aprobada en junta de gobierno y hemos asistido a dos comisiones informativas y una reunión de trabajo que únicamente ha servido para ver que lo que falla una vez más no es nuestro trabajo sino el suyo".

Plazos que se eternizan y promesas que no llegan a cumplirse, ha añadido la edil, como un Plan Director de Deportes aparcado: "Un documento que debe marcar las actuaciones del área, pero que lamentablemente Bernabéu no lo está siguiendo ni se ha llegado a presupuestar desde que se aprobó".

Bernabéu achaca estas críticas al "desconocimiento de los plazos administrativos" e incide en que el documento que incorpora las propuestas de otros partidos se presentará a final de mes a la junta de gobierno local con el fin de que en abril pase a comisión y al pleno.

También avanza que se está está trabajando en la ordenanza fiscal que regula el pago por las instalaciones deportivas, con el fin de favorecer a familias numerosas y jubilados entre otros colectivos, además de contemplar que los clubes paguen un pequeño porcentaje, sin olvidar que "son el pulmón del deporte y por ello reciben todos los años subvenciones", concluye el concejal.