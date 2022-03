El PP de Guardamar tacha de "catastróficas" las previsiones del Plan de Acción Territorial al suprimir cinco planes de vivienda que el Consell cree insostenibles

El Partido Popular de Guardamar del Segura ha tachado de "catastróficas" las previsiones de desclasificación de suelo urbano que refleja la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja para el municipio. La oposición al equipo de gobierno del PSOE asegura que el documento contempla afecciones en distinto grado para diez actuaciones urbanísticas contempladas en el planeamiento desde principios de la década de los 2000.

La previsión de más calado y al mismo tiempo más polémica del PAT -todavía en el documento de consulta previa- es la eliminación de 800 hectáreas de suelo urbano para vivienda turística e industrial al considerar esos desarrollos incompatibles con el crecimiento actual y futuro de los municipios en los que están enclavados. Hasta el punto que el sector de la construcción ya ha anticipado de forma oficiosa que va a emplear todas las herramientas a su disposición para impedir su aprobación. El objetivo del PAT en esta vertiente es evitar nuevos desarrollos que colmaten el suelo generando problemas de suministro de servicios públicos y sostenibilidad a las administraciones locales, que son sin embargo, las que defienden que se no modifiquen esas previsiones.

El Partido Popular indica que el 14 de marzo se acaba el plazo para presentar alegaciones sobre este plan, que a juicio de los populares, va a dejar "a nuestro pueblo estancado e inmerso en la ruina". La oposición asegura que el alcalde José Luis Sáez "junto a su concejal de Urbano" han convocado a los propietarios afectados muy poco antes de que termine ese plazo de presentación de alegaciones. Mientras que el PP cita diez planes urbanísticos en los que los técnicos de la Generalitat considera que se podría actuar para evitar la urbanización con vivienda turística que proponen los urbanizadores, el alcalde Sáez señaló hace unos días a INFORMACIÓN que los únicos planeamientos que preocupaban al gobierno local son el ZO-3, que elimina las únicas 20 hectáreas contempladas como suelo industrial, además situadas junto a una de las principales fábricas de baterías de Europa. La Generalitat justifica su propuesta en que el suelo está ubicado sobre una zona de elevadísimo riesgo de inundabilidad -como se comprobó en la DANA-.

El Ayuntamiento recuerda que las medidas correctoras han permitido levantar otras instalaciones pese a las limitaciones del Patricova y que eliminar este suelo sería muy perjudicial para el crecimiento del municipio y siempre se pueden adoptar medidas correctoras todavía más rigurosas. El otro plan que peligra, según el PSOE, es el plan del Campo-Los Estaños, sobre cien hectáreas y que el Ayuntamiento considera que debe mantenerse aunque admite que debe plantearse desde otro concepto urbanístico compacto y no de ocupación total del suelo, como se plantea ahora. En el resto de casos los socialistas aseguran que se dispone una figura de transición que lo que va a permitir es que se desarrollen antes además de asegurar que los técnicos de la Generalitat no han contado con que muchos de los planes cuentan con instrumentos de planeamiento aprobados que no figuran en la documentación y que obligan a la administración frente a los urbanizadores.