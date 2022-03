La Fiscalía investiga por desobediencia grave a la empresa que empezó la obra de un restaurante en La Veleta de Torrevieja sin licencia

La Fiscalía ha presentado una denuncia ante el juzgado de Torrevieja en la que señala a la empresa que inició la construcción de un restaurante en primera línea de costa en La Veleta, por supuesta desobediencia grave a la autoridad. La denuncia de la sección territorial en Torrevieja del Ministerio Fiscal indica que el 12 de enero pasado recibió un escrito del Ayuntamiento de Torrevieja que relataba la secuencia de una supuesta desobediencia grave y delito contra el medio ambiente por parte de la empresa Hi Resort La Veleta.

INFORMACIÓN se hizo eco del inicio de las obras el 9 de junio de 2021 y la extrañeza que estaba causando la intervención entre el vecindario, tanto por la calificación de la parcela -dotacional de uso privado- como por el hecho de que contara con población de una especie de flora protegida, la jarilla cabeza de gato -lo que implica la necesidad de una autorización previa de la Generalitat para actuar- . En aquel momento el propietario aseguró a este diario que contaba con las licencias preceptivas del Ayuntamiento. La parcela es la única que queda libre de edificación junto al mar en esta urbanización con residentes de elevado poder adquisitivo, tiene 1.870 metros cuadrados situados entre la avenida Mare Nostrum y el mar, y solo lo separa de la orilla el camino de tierra de la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa. Forma parte de un proyecto mayor de resort de la empresa HI-Resort. Contaba, antes del movimiento de tierras y desbroce, con 26 ejemplares de jarilla de cabeza de gato según el último censo del Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat, que a su vez formaban parte de los escasos 11.404 catalogados en la península.

Sin embargo, el 16 de junio de 2021, tras una visita del Seprona de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Torrevieja y la presentación de una denuncia de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, la Policía Local levantó acta de denuncia sobre la realización de obras sin licencia en la parcela, en la que la empresa tenía previsto construir un restaurante chill out con camas balinesas a escasos metros del acantilado bajo del litoral sur de Torrevieja.

Según la denuncia del fiscal Óscar Presa, ese mismo día la arquitecta municipal advirtió al alcalde Eduardo Dolón (PP) que la actuación necesitaba, al menos, de una licencia de obra menor, de la que carecía. El primer edil ordenó la suspensión "inmediata" de la actuación dos días después, el 18 de junio. Ese mismo día el director general de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Costa, ordenó la suspensión de las obras, abrió un expediente de infracción a la empresa y reclamó poco después a la firma que restableciese el suelo a su estado inicial porque las obras que había ejecutado «eran ilegalizables», y supeditaba el levantamiento de la suspensión al visto bueno de la Generalitat que ha desautorizado con su informe del pasado mes de noviembre, el proyecto.

Sin embargo, el 24 de diciembre de 2021, en plena semana de Navidad dos agentes de la Policía Local comprobaron sobre el terreno que no solo no se habían paralizado las obras sino que se habían reanudado y acelerado, incumpliendo la orden municipal. Los operarios que estaban manejando maquinaria pesada sobre el terreno no atendieron a la petición de los agentes ni de la funcionaria arquitecta sobre el terreno en la que les reclamaban paralizar la obra.

El reinicio de las obras por parte de la empresa no era casual. Lo hizo poco después de recibir una comunicación de la Generalitat en la que se rechazaba su plan para restituir la flora protegida en la parcela como alternativa para sacar adelante su iniciativa urbanística con licencia y la imposibilidad de realizar el proyecto. En concreto el informe del jefe de sección de Protección de Recursos Naturales de la Generalitat, Emilio Laguna, firmado el 11 de noviembre pasado, señalaba la imposibilidad de dar el visto bueno a la petición de la empresa de autorizar la obra bajo las condiciones que planteaba -plantando jarilla en parterres junto al restaurante-, y recomendaba un peritaje de la zona para fijar con exactitud la localización de las plantas y el grado de afección de las obras.

Según la cronología del expediente, la urbanizadora -que no ha atendido a las llamadas de este diario para conocer su versión-, supuestamente intervino en diciembre justo después de recibir el rechazo de la Generalitat para acabar con los valores ambientales que impiden que lleve a cabo su proyecto. Es decir, retirar los ejemplares de jarilla de cabeza de gato que impedían la actuación en un suelo urbano dotacional. El proyecto debía ser referencia para atraer inversores para la construcción del primer resort de cinco estrellas de Torrevieja en la parcela deportiva de La Veleta -solo separada por la avenida Mare Nostrum del proyecto de chill out-, y que se va a ver seriamente comprometido por esta denuncia. Las obras continuaron incluso después de la visita de la policía local para llevar a cabo la limpieza de escombros -se han demolido los muretes que formaban las letras de La Veleta desde los años 60- y aunque finalmente la Policía Local logró precintar el vallado.

Diligencias

La Fiscalía ya ha pedido ya que declare como investigado el apoderado representante de la empresa Hi Resort La Veleta y al Ayuntamiento para que aporte el histórico del expediente del proyecto. Algo que debe aceptar la magistrada juez que se ha hecho cargo del procedimiento tras el reparto del decanato.

El delito grave de desobediencia está castigado con tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses y recae sobre quienes se resistan o desobedezcan a la autoridad "gravemente" o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

Aunque la iniciativa municipal también señala la comisión de un delito contra el medio ambiente por la destrucción de jarilla de cabeza de gato -una especie protegida que tiene en el sur de la provincia su mayor número de ejemplares identificados en el mundo-, la Fiscalía solo va a investigar, de momento, la desobediencia grave, al margen de las ampliaciones que pueda llevar a cabo en función de las diligencias abiertas. Amigos de los Humedales del Sur de Alicante denunció inicialmente las obras ante el Seprona de la Guardia Civil. Aunque los agentes de este servicio con sede en Guardamar acudieron al Ayuntamiento de Torrevieja no está claro si han registrado a su vez denuncia sobre estos hechos y si está acumulada al procedimiento que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Torrevieja.