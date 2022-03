El TSJ rechaza la paralización del plan urbanístico de más de 2.000 viviendas en Cala Mosca

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado adoptar medidas cautelares en el sector "Alameda del mar", conocido como Cala Mosca, el último kilómetro de costa virgen de Orihuela, donde se proyecta la construcción de más de 2.000 viviendas.

La Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, presentó un recurso contencioso administrativo y solicitó como medida cautelar la suspensión del acuerdo plenario que en septiembre aprobó la modificación puntual del plan parcial, después de advertir en reiteradas ocasiones que es nulo de pleno derecho al no tener en cuenta un informe preceptivo y vinculante.

Asimismo, se dio traslado de esta petición al Ayuntamiento, que presentó un escrito oponiéndose a esta medida.

En concreto, el Gobierno se sustenta en que el desarrollo urbanístico afecta a la seguridad vial y al adecuado servicio de la nacional N-332, así como a la salud: "De no suspender cautelarmente la aprobación y continuar con el proceso urbanizador se producirá un agravamiento de las condiciones de seguridad vial", argumenta. Incluso, recuerda que "en el propio expediente se pone de manifiesto por el interesado la inadecuación para la demanda existente", por lo que, añade, "este plan no hará sino empeorar significativamente una situación ya precaria, además de aumentar los niveles de congestión de la carretera". Sin olvidar "la repercusión sobre la salud como consecuencia de no asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica".

Sin embargo, el Tribunal ha resuelto que "no se ha probado debidamente" que exista "relación de causa efecto entre la aprobación y su incidencia sobre estos elementos, al no quedar acreditado que la no adopción de la medida cautelar daría lugar a perjuicios irreparables".

No obstante, no entra a juzgar el fondo del asunto: "Todas las cuestiones suscitadas han de ser examinadas y resueltas por el Tribunal en la sentencia definitiva que se dicte en su día".

Por último, al haber sido rechazada la paralización cautelar, impone el pago de 400 euros en concepto de costas procesales.