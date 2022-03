Aix rechaza sus nuevas competencias en Urbanismo

Al día siguiente de que la junta de gobierno local aprobara a propuesta del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, un acuerdo para delegar competencias a los concejales de Urbanismo, Contratación y Hacienda, el portavoz de Ciudadanos y vicealcalde, José Aix, ha rechazado su nueva asignación para tramitar, conceder, denegar y revocar las licencias, así como la incoación, tramitación resolución de expedientes de protección de la legalidad urbanística.

Así, el también concejal de Urbanismo ha explicado que "a pesar de advertir de que si esa propuesta llegaba votaríamos en contra, nos encontramos con que era el único punto de la junta de gobierno". Con todo, ya ha recibido la notificación de delegación de nuevas competencias que va a declinar en el plazo de tres días, el margen de tiempo que le otorga la ley.

El edil, que no realizó la habitual rueda de prensa, como cada martes, para dar cuenta de los acuerdos adoptados, ha sido tajante ante los medios de comunicación convocados en la sede de la formación naranja: "Esta delegación de competencias que ha recaído en mí, en cuanto a concesión de licencias, no es más que una operación de maquillaje para ocultar la voluntad real de Bascuñana, que es adjudicar los contratos y aprobar facturas sin pasar por la junta de gobierno", un órgano de gestión que ha calificado de "cauce" y "filtro", un instrumento "fiscalizador" que ofrece garantías. "Nos parece una atrocidad y un auténtico atropello para la convivencia de este gobierno", ha recalcado.

Al traspasar las materias de contabilidad y contratación a los concejales del PP, Aix ha subrayado que la junta de gobierno queda vacía de contenido cuando "las decisiones han de ser colegiadas no solo por lealtad entre el equipo municipal sino por transparencia".

Sin duda, ha añadido, "un mal ejercicio del poder por parte de quien lo ostenta, en este caso el alcalde, acarrea terribles consecuencias". Además, ha señalado que son "actitudes claramente negativas para el funcionamiento de este gobierno y por extensión malas para el Ayuntamiento y para Orihuela".

En su opinión, la justificación de que la medida se adopta por eficacia y agilidad es "solo una excusa", traspasando límites: "Es un atraco, una afrenta, una provocación más que culmina en que Bascuñana ha dinamitado el pacto de gobierno, y hasta aquí hemos llegado". Sin embargo, ante las preguntas de si piensa romper con su socio ha sido menos contundente: "No podemos descartar nada. Las cosas no funcionan bien. Ha sido tal la agresión que nos sentimos libres y con más autonomía", aunque ha eludido aclarar si eso se traduce en que no apoyará ninguna de las propuestas que realicen los populares.

Por su parte, Rafael Almagro, concejal de Hacienda y portavoz del PP, ha lamentado que no se puedan convocar elecciones anticipadas, al mismo tiempo que ha indicado que Aix tendrá que explicar porque no quiere asumir nuevas tareas que le permiten otorgar licencias urbanísticas 15 días antes, teniendo en cuenta que esta área acumula un atasco que acusan principalmente promotores de vivienda turística, el principal motor económico del municipio. En este sentido, el edil popular ha recordado que Aix, cuando asumió su cargo en 2019, anuló un convenio con el colegio de arquitectos que permitía dar licencias en tres meses.

Por último, ha señalado que los filtros y las garantías siguen siendo las mismas, ya que "todo seguirá pasando por Intervención y los servicios jurídicos del Ayuntamiento".