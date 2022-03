Con la esperanza en volandas hacia la Semana Santa

La Semana Santa se abre camino en Orihuela. La Cofradía de El Lavatorio ha realizado el primer ensayo, más especial si cabe que de costumbre. En torno a las 21.00 horas del jueves los cofrades han acudido sin faja ni sandalias, pero sí con mascarilla, para iniciar su puesta a punto después de un largo paréntesis de dos años por la pandemia. "Ya estamos tan mentalizados y acostumbrados que no ha sido un obstáculo", manifiesta su presidente, Manuel Mariano Gutiérrez, en referencia a ese símbolo del ámbito sanitario que ya forma parte de la indumentaria habitual y la vida cotidiana.

Tampoco ha sido un impedimento la lluvia y el viento, ya que el escenario elegido ha sido el museo de Semana Santa. A cubierto "para no que no se tengan que realizar cortes de calles y fastidiar a los vecinos", explica, porque este año los ensayos son con la nueva parihuela, el armazón del paso de palio de la Virgen de la Esperanza que no se pudo estrenar en 2020. "Hay que conocer su funcionamiento y cómo se coloca cada uno porque además de delantera y trasera lleva laterales", prosigue. La estructura, que tiene patas telescópicas, puede albergar a 68 personas mientras que antes solo a 52.

A los cofrades que se acaban de incorporar también se les enseña a distinguir los distintos toques que se dan para cuando se tiene que levantar, parar o bajar el paso. Todos tienen por delante dos ensayos más y puede que hasta un cuarto para familiarizarse con las novedades que trae este año tan especial por todo lo acontecido y también por una fecha redonda. "Somos de la Archicofradía del Pilar, de 1758, pero en 1932 se fundó la Cofradía de El Lavatorio", subraya Gutiérrez, que lo llama "un 90 aniversario solidario"; es decir, sin grandes desembolsos previstos. "Nos hemos propuesto no hacer bordados, sino labor social", recalca. Ante la situación que se vive, la prioridad es ayudar a quien peor lo está pasando. Y así, con la esperanza en volandas, Orihuela se encamina a celebrar su fiesta de interés turístico internacional.