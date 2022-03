Con Ucrania en el corazón

Dos días después de comenzar la invasión de Rusia en Ucrania la asociación ucraniana Heart to Heart ya tenía abierto un local en el mismo centro de Torrevieja para recibir alimentos y todo tipo de ayuda. Desde entonces sus voluntarios despliegan una intensa actividad las 24 horas del día. Siete días a la semana. La gestión de material y necesidades es precisa, cuentan además con la colaboración desinteresada del tejido empresarial de la provincia.

En ese momento, cuando los primeros bombardeos certificaron el comienzo de una guerra que se anunciaba tiempo atrás, muchos ucranianos de la Vega Baja junto a compatriotas de otras comunidades de la provincia, buscaron una referencia para ponerse manos a la obra. Y ahí estaba Heart to Heart, una asociación constituida en 2014 por la abogada Kseniya Yusova, y que contaba ya con cierta experiencia previa. Surgió con las primeras atrocidades de la guerra del Dombás, para que familias de acogida pudieran recibir a niños de la zona en vacaciones.

Dos días después de comenzar la invasión de Rusia en Ucrania la asociación ucraniana Heart to Heart ya tenía abierto un local en el mismo centro de Torrevieja para recibir alimentos y todo tipo de ayuda

En tres semanas se han unido más de 60 voluntarios, «un ejército» dice con una sonrisa Yuriy Kuryk. Lleva 20 años en España, trabaja en una empresa de construcción. Los recién llegados se van incorporando. La recogida de material humanitario la realizan furgonetas de carga y de particulares que salen a diario hacia su «centro logístico», en Elche, para enviarla desde allí a la frontera con Polonia. Desde ahí se trabaja sobre el terreno con una organización ucraniana para distribuir el material donde hace más falta. Todo queda registrado: documentan con certificados quién y cómo se recibe la ayuda.

Quizá la mayor prioridad de todas es el traslado de refugiados. Con destino a Torrevieja ya ha llegado un autobús con 52 personas. Hace unos días llegaron otras 30 y se espera la llegada de otro autobús con más de 50 refugiados este fin de semana. Mayores y sobre todo mujeres y niños atrapados en zonas asediadas por el ejército ruso. En un 95% son acogidos por familiares residentes en Torrevieja y poblaciones de la comarca que llevan ya años asentados en España. Para los que llegan sin parientes o conocidos hay familias (ucranianas y españolas) de acogida. También hay residentes extranjeros con vivienda vacacional que han ofrecido sus chalés turísticos para acoger temporalmente a los refugiados por unos meses.

Es precisamente en la recepción de refugiados que llegan desde Ucrania, lo que necesita más logística, donde los empresarios y asociaciones de la comarca de la Vega Baja y la provincia están cumpliendo un papel fundamental. La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Jovempa de la provincia, Marsol, Rotary Club en Torrevieja, Castillo Trans, Tabisam, Hotel Madrid, Infraestructuras Imitel en Elche (que ha cedido una nave completa como almacén), el Hospital Universitario, ayuntamientos como el de Torrevieja o Cox, o la empresa de transporte Vectalia, son colaboradores imprescindibles. «La solidaridad en España es enorme y la gente, ucranianos y españoles, están trabajando unidos día y noche», remarca Kseniya Yusova. La ayuda material no se queda en la donación de alimentos no perecederos. La ropa ya no es prioridad, no se necesita tanto y ocupa gran volumen en cualquier transporte. La mayor necesidad sigue siendo los alimentos no perecederos -sobre la marcha han aprendido que mejor no enviar botes de cristal cuya rotura puede desbaratar un cargamento entero-, pero también es ahora es el material sanitario, o aportaciones como linternas y pilas, e incluso equipamiento de autoprotección, que no es sencillo de obtener ni económico, como chalecos antibalas.

"Sabíamos que podría haber un conflicto, pero nunca pensamos en una invasión como si fuera la II Guerra Mundial. Como no pueden ocupar las ciudades, las arrasan. El pueblo ucraniano no lo va a permitir… y no lo va a olvidar nunca», señala Yuriy Kuryk

Fundamental es la labor de Heart en la ayuda a nivel de documentación y asesoría jurídica para recién llegados, escolarización de los menores y otras gestiones, el «papeleo», aclara Yuriy que conoce bien el término español para la burocracia. «Hay un millón y medio de refugiados en Polonia y en algún momento muchos deberán salir de allí también. Espero que la guerra se termine, es una locura. Conocíamos el conflicto y la anexión de Crimea, pero no que íbamos a tener una invasión como si fuera la II Guerra Mundial… nunca lo pensamos. Como no pueden ocupar las ciudades, las arrasan. El pueblo ucraniano no lo va a permitir… y no lo va a olvidar nunca». En el local el trasiego de refugiados es constante. Acuden a diario a recoger ropa y comida de forma gratuita en los puntos de entrega de la asociación, un pequeño destello de Ucrania en Torrevieja.