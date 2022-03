La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrevieja, Pilar Gómez Magán, ha presentado alegaciones y sugerencias a la Ordenanza municipal de Convivencia ciudadana en el espacio público con la finalidad de “mejorar el texto y rectificar algunos incumplimientos de principios legales fundamentales”.

Según ha explicado la edil, el texto de la ordenanza recoge que la condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa. Gómez Magán ha alertado que “dicho precepto es nulo de pleno derecho, en primer lugar, porque contraviene el artículo 95 de la Ley 10/2014 y conculca el principio non bis in idem según el cual nadie puede ser sancionado dos veces por una misma conducta”. La portavoz de Cs ha apuntado además que “tampoco se cumple el principio de seguridad jurídica mencionado en el preámbulo de la ordenanza”.

La concejal ha argumentado que “se nos ha dicho que esta ordenanza es para erradicar el top-manta, sin embargo, esta conducta ya está sancionada de manera más severa en nuestro Código Penal”. La edil también ha cuestionado en otro apartado de la norma que establece que serán sancionables actuaciones como la venta de bebidas alcohólicas, por teléfono o cualquier otro medio, seguida del reparto a domicilio de los productos comprados cuando la entrega se realice desde las 22:00 hasta las 7 horas del día siguiente. “Es incomprensible que se multe algo tan normal como pedir comida rápida con una cerveza para cenar”, ha criticado.

La concejal ha calificado como “significativa” la sanción de conductas como el tarot, masajes en las playas, música no autorizada o mimos. “Con base a esta regulación, entendemos que tocar música en la calle y las serenatas nocturnas o diurnas van a ser sancionadas, muestra de que esta ordenanza tiene un afán meramente recaudatorio”, y ha añadido: "deberíamos de plantearnos soluciones antes de sancionar conductas y castigar a p