Las deficiencias en la red de alcantarillado dejan medio metro de agua en urbanizaciones de Torrevieja

Casi medio metro de agua ha acumulado, de nuevo, la calle Pablo Neruda de la Torreta Florida con apenas 30 litros por metro cuadrado de lluvia en Torrevieja a lo largo de este miércoles. El agua también ha anegado tramos de las calles Jorge Manrique y Clarín, de la misma urbanización residencial situada junto a la laguna de Torrevieja. El problema es que el agua que anega el vial no es solo de lluvia. También se acumula la que deja escapar el bombeo de aguas residuales donde convergen los colectores de alcantarillado de buena parte de la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja en la calle Jorge Manrique. Por gravedad ese agua termina en la calle Pablo Neruda, situada en paralelo a escasos metros de la orilla de la laguna de Torrevieja. Afortunadamente para el espacio protegido y la explotación salinera -no para los vecinos- la calle, sin salida a la laguna, actúa como barrera y estanque para evitar que un enorme caudal de agua termine contaminando la lámina de agua del humedal del parque natural, que además acoge una de las explotaciones salineras más importantes de Europa.

Personal de la empresa de gestión del ciclo hídrico estuvo al tanto de la situación, tal y como pudo comprobar INFORMACIÓN, pero sus operarios poco pudieron hacer más que comprobar que todas las rejillas estuvieran abiertas para tratar de evacuar el agua acumulada lo antes posible. Torrevieja construye un parque inundable para impedir que Torreta Florida se anegue La inundación en la calle Pablo Neruda paraliza cualquier actividad cotidiana que tengan previstas sus residentes. En algo que ocurre desde 2012 y cada vez con más frecuencia. Ayer la cantidad de agua acumulada hizo que tres contenedores terminaran flotando en el vial, parte de los patios de las casas también estaban inundados pese a que los vecinos disponen de métodos para evitar que la inundación afecte a su propiedad, en especial barreras de madera o metal en los accesos principales de estas viviendas unifamiliares. Algunos de los residentes ha instalado grupos electrógenos con bombeos para achicar agua de los patios. Otros han tenido que cegar de los garajes para evitar las inundaciones. La acumulación de agua en la calle Pablo Neruda paraliza impide a los vecinos realizar cualquier actividad cotidiana. Los residentes protegen sus casas con tablachos y se pertrechan de bombas para achicar agua Ayer uno de estos vecinos indicaba que había tenido que salir para acudir al hospital a un tratamiento de trombosis con el agua «por las rodillas». Otro de origen centroeuropeo señalaba a que la inundación es un «gran problema», cada vez más frecuente, que además degrada las propiedades cuando los alquileres y compras en esta zona son muy frecuentes. Se trata de viviendas que vendieron en una zona con precios de alquiler y transmisión por encima de la media de la ciudad. De hecho, se siguen construyendo chalés de nueva planta sobre el derribo de antiguos en la misma calle en estos momentos. Más de una veintena de vecinos se vieron atrapados sin poder salir de sus casas, tal y como explicaba uno de ellos al diario. Cada vez que amenaza lluvia los residentes dejan los coches varias calles «más arriba» o dentro de los garajes sin poder moverlos. Lo que les obliga a salir con el agua por las rodillas si necesitan cogerlo para gestiones cotidianas como ir al supermercado, la farmacia o dejar los niños en el colegio. #TORREVIEJA Este es el aspecto de la calle Pablo Neruda de Torreta Florida junto a la laguna. Ocurre cada vez que... Posted by Información Vega Baja on Wednesday, March 23, 2022 La comunidad de vecinos ha sido convocada el jueves a una reunión con el Ayuntamiento para recibir información de las obras que están muy avanzadas para reducir la acumulación de agua Bombeos Desde el pasado mes de octubre Agamed realiza unas obras que podrían paliar, aunque solo en parte, este problema. Desde la calle Pablo Neruda el agua se bombeará a una balsa de laminación que se está terminando en Torrealmendros con capacidad para diez mil metros cúbicos. El coste estimado de las obras es de 2,4 milones de euros. Precisamente el próximo jueves los vecinos están convocados a una reunión con el Ayuntamiento en el que explicarán estas obras, que se anunciaron hace año y medio, según explicó a INFORMACIÓN la residente Isabel Letón. Las aguas residuales anegan la calle Pablo Neruda junto a la laguna rosa en Torrevieja El agua que anega este vial procede desde el bombeo de aguas residuales mezcladas con las de lluvia de la calle Jorge Manrique. Lo llamativo es que el registro desborda pese a que tiene capacidad para impulsar esa agua, que se deriva a la planta depuradora de Torrevieja. Lo que no tiene el diámetro suficiente es el colector que va desde ese bombeo a la depuradora y la gestora de la red debe aliviarlo, dejando correr el agua en superficie, para evitar su rotura. Rotura que provocaría un enorme impacto en el parque natural porque el colector tiene su trazado en paralelo a la orilla.