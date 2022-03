Las portavoces del PSOE y Cambiemos Orihuela, Carolina Gracia y María García Sandoval acusaron ayer al gobierno local de PP-Cs de impedir que la Generalitat se haga con la gestión del Centro Ocupacional y Residencia Oriol para personas con diversidad funcional. Ambas formaciones han reclamado a la edil Almudena Baldó que dé explicaciones sobre las gestiones que está realizando el Ayuntamiento para que ese traspaso -con sede prevista en el antiguo asilo- sea una realidad y resuelva los problemas de personal y dependencias -los usuarios están repartidos ahora entre el Centro Cívico de La Aparecida y la Residencia Delfina Viudes de Torrevieja-.

La edil Gracia recordó que las instalaciones donde se ubicaban tanto la Residencia como el Centro Ocupacional en «El Palmeral» continúan sin haberse rehabilitado a pesar de que se anunció en varias ocasiones que se podrían emplear para otros fines.

Comisión Mixta

«También hemos conocido la decisión de la señora Baldó de prorrogar un año más el contrato de alquiler de “la Casita” que va a suponer que el Ayuntamiento pague 33.600 euros sin siquiera haber explicado cual será el destino y uso de ese inmueble», dijo la edil «una vez que ya se sabe que la residencia se ubicará en el centro de la ciudad, cuando el antiguo Asilo sea adquirido por la Generalitat», según Gracia y “la decisión del Consell en incluir la Residencia Oriol dentro de las diez primeras instalaciones que volverán a ser de titularidad pública como prevé la nueva Ley de Servicios Sociales de nuestra Comunidad". Una resolución que lejos de ser anunciada "como una buena noticia" ha servido, a juicio del PSOE, "una vez más" para que desde el Ayuntamiento "se muestre la más absoluta deslealtad institucional, ya que después de un mes sin respuesta, el Ayuntamiento ha sido requerido nuevamente para que envíe los nombres de las personas que conformarán la Comisión Mixta que se necesita designar para poder llevar a cabo la reversión tanto del servicio como del personal que mantendrá su categoría profesional actual. Esta falta de respuesta es otro ejemplo de lo lejos que está la responsable del área y también el alcalde de querer colaborar de alguna iniciativa que venga desde Consellería”.

Para la oposición el PP-Cs "muestra la más absoluta deslealtad institucional, ya que después de un mes sin respuesta, ha sido requerido para que envíe los nombres que conformarán la Comisión Mixta para llevar a cabo la reversión tanto del servicio

Desde Cambiemos la portavoz María García Sandoval remarcó que «son casi tres años de promesas incumplidas y políticas negligentes por parte de Emilio Bascuñana y la concejala de Bienestar Social con las usuarias y los usuarios y sus familias». También pedirá la edil que «den explicaciones acerca de cuándo se efectuará la consolidación de los puestos de trabajo del personal que se encuentra desde hace años en interinidad, y que tendrán que pasar a formar parte del equipo de profesionales a cargo de conselleria», además de por la formalización de la bolsa de educadores y monitores del mencionado Centro”.

Ambas formaciones añaden que a todas estas cuestiones se suma, a su juicio, "!la falta de alternativa que desde el Gobierno Local se ha dado a la Asociación de Padres y Madres del Oriol" que siguen "después de mucho tiempo avisando y denunciando que en el Centro Cívico de La Aparecida que es donde se está prestando la actividad diaria del Centro Ocupacional no es suficiente" y que una vez que el centro acoja la actividad de las asociaciones se dificultará más si cabe un servicio tan necesario para los usuarios y usuarias.

Las ediles dijeron que esta comparecencia "no estaba en los asuntos a tratar en las comisiones de pleno del próximo lunes, según el PP ha sido un error y se incluirá por urgencia, “esperamos que este gesto no sea un avance de un voto negativo para que la concejala no comparezca en el pleno para dar las oportunas explicaciones, porque ella debe ser la más interesada en defender su gestión en aras de la transparencia en un asunto tan delicado como éste pues no nos olvidemos de que estamos hablando del bienestar de personas”.