Torrevieja "pasa" de los pasos de peatones

Más allá de las maravillas que destacan la web y las redes sociales del gobierno de Torrevieja está siempre la realidad de la ciudad. Ésa difícil y muchas veces incomprensible con la que han de bregar a diario sus vecinos. El último ejemplo es el contraste entre señalización «pionera» dispuesta en el suelo del paso de peatones del paseo de La Libertad y las docenas de pasos de cebra imposibles que pueblan las calles torrevejenses.

De entre los cientos de pasos de cebra repartidos por todo su término municipal de Torrevieja, solo hay uno «pionero» instalado y en funcionamiento. La promoción institucional no se corta un pelo a la hora de destacar este nuevo servicio que Torrevieja ofrece a residentes y visitantes. Aseguran que es «la primera ciudad europea» en instalar estos dispositivos, un proyecto «novedoso y pionero de ayuda a los peatones», especialmente pensado para despistados y para aquellos que no despegan la vista del móvil. Lo que no menciona por ninguna parte el gobierno municipal ni en sus «stories» de Instagram ni en sus entradas de Facebook es que debe ser también la primera ciudad de Europa con tanto paso de cebra disparatado.

Son verdaderos despropósitos urbanos, grotescos y sorprendentes si no fuera porque sus inconvenientes los han de sufrir los ciudadanos a diario. Y lejos de ser cosa de las urbanizaciones de la periferia (construidas manga por hombro), el centro más centro tampoco se libra.

El Catálogo de Pasos de Peatones Imposibles -e increíbles-, es amplio. Un clásico (por las veces que se repite en las calles torrevejenses) son los contenedores de residuos sólidos que se sitúan sobre las gruesas franjas del paso de cebra, en uno u otro extremo de la calle. Así cuando el peatón cruza se da de bruces con la hilera de contenedores de basura, de vidrio, o de vidrio y basura, como ocurre en la calle Maestro Francisco Vallejos (esquina Azorín), en el centro de la ciudad. En estos casos es competencia del área de Aseo Urbano -de la empresa que realiza el servicio- y el problema tiene fácil solución: ubicar los contenedores donde corresponde.

El área alega que en la mayor parte de los casos los contenedores terminan ahí desplazados por conductores en busca de aparcamientos. Pero es que también hay contenedores de cristal -y esos no hay quien los mueva- y los mantiene en esa posición la empresa. Además, cuando se ubican en bocacalles suponen un auténtico peligro porque impiden la visibilidad del conductor -tapan a los peatones-.

Un caso similar se encuentra en la Avenida de La Purísima, aunque éste incluye bolardos y uno de esos contenedores soterrados que también fueron «pioneros y novedosos» en su día -hace casi dos décadas-, y que hoy se mantienen, en su mayoría, clausurados, inservibles -y sin retirar-.

Y el de la calle Clemente Gosálvez (esquina calle Campoamor) donde, quien cruza el largo paso de peatones de esquina a esquina ha de sortear con más de un requiebro el paseo que hace de mediana, varios bolardos, contenedores y un poste de señalización vertical para el tráfico rodado. Imposible pasar con silla de ruedas o un carrito de bebé.

Máxima concentración necesita también quien baje hacia el paseo Vista Alegre desde la calle Concepción porque entre paso de cebra y paso de cebra puede chocar con la palmera que se yergue en medio -no es fácil retirar una palmera y menos sus raíces-. Mención al margen es la de incontables pasos de peatones que han perdido por completo su capa de pintura, lo que despista -mucho más que los móviles- a los conductores y peatones.

El «top uno»

Pero el «Top Uno» de los pasos de peatones más disparatados de la ciudad se encuentra, cómo no, en la periferia, calle Horizonte con Argólidas. Allí, parte de la parcela que alberga la zona verde y la piscina de un residencial (vallada, por supuesto) ocupa más de un tercio del paso de peatones, de manera que quien se disponga a cruzar de esquina a esquina se expone a ser atropellado porque los vehículos no tienen visibilidad. Estos, y algunos más, esperan también sus figuritas luminosas en el suelo.