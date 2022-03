La Vega Baja escolariza a 281 alumnos refugiados ucranianos desde que comenzó la guerra

La Vega Baja ha escolarizado en un mes a 281 alumnos ucranianos de la guerra, de ellos solo 132 en Torrevieja, donde se han creado once aulas extra para incorporar plazas extra a los centros educativos. Es el equivalente a un Colegio de Infantil y Primaria completo de dos líneas. El conseller de Educación, Vicent Marzà ha visitado este martes el Colegio Virgen del Rosario, en Torrevieja, que con 31 nuevos escolares ucranianos es uno de los centros que más alumnos refugiados ha recibido en toda la Comunidad Valenciana en las últimas semanas.

Marzà ha explicado que “el CEIP Virgen del Rosario es uno de los ocho centros educativos de Torrevieja donde hemos habilitado aulas extraordinarias. En total, en esta localidad, llevamos escolarizado ya al menos a 132 alumnos refugiados ucranianos. La Vega Baja es una de las comarcas donde más menores han llegado. Por eso hemos activado las 11 unidades extraordinarias en tres colegios y cinco institutos de Torrevieja y cuatro unidades más en colegios e institutos de Guardamar del Segura. En total, en la Vega Baja contamos a día de hoy con 281 alumnos refugiados ucranianos escolarizados”. Otra de las zonas en las que se han habilitado nuevas plazas en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Orihuela Costa: colegios Los Dolses, Playas de Orihuela e Instituto Playa Flamenca.

El conseller ha admitido que con el actual ritmo de llegada de nuevos escolares -que además se suman en Torrevieja a 20 nuevas peticiones de matrículas de alumnos de otros orígenes- se deberán habilitar nuevos espacios físicos para las clases, aunque a preguntas de los periodistas ha descartado las prefabricadas. En este sentido ha matizado que en el caso concreto de Torrevieja el elevado número de solicitudes está relacionado con la llegada de familias, normalmente menores con sus madres, que ya contaban con lazos familiares o de amistad con ucranianos que forman parte de la comunidad de ese país asentada en la ciudad: más de 3.200 empadronados-.

En este sentido, Marzà ha aclarado que Torrevieja no recibirá refugiados institucionalizados. Es decir, los que no cuentan con vinculación familiar o de amistad con residentes en Torrevieja. Es más, ha señalado que se derivarán a municipios despoblados de la Comunidad Valenciana, que ya asume al 40% de los escolares refugiados de Ucrania en España -y que cuentan con plazas suficientes y que directamente la ciudad no contará con vacantes en el mes septiembre. Algo que además ayudará a esos municipios a mantener sus colegios abiertos.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el concejal Ricardo Recuero, que han estado presentes en la visita del conseller a las aulas, han concretado que la red de colegios e institutos públicos de la ciudad -17 en total- está al límite de su capacidad y han propuesto que se reabra el conservatorio internacional -recientemente asumido para el patrimonio municipal- como centro escolar, como ya funcionó durante el curso 2020/ 2021.

El CEIP Virgen del Rosario cuenta ya esta semana con 31 alumnos de estas características escolarizados, tanto en Infantil como en Primaria. La Conselleria activó cuatro aulas nuevas en este centro, dos en Infantil y dos en Primaria, con profesorado extra y dotación de material, que se suman a las aulas ordinarias que cuentan con plazas de escolarización en los diferentes cursos.

#TORREVIEJA Vicent Marzà visita el Colegio Nuestra Señora del Rosario que acoge a menores refugiados de #Ucrania/ La... Posted by Información Vega Baja on Tuesday, March 29, 2022

“La dinámica de acogida educativa y emocional del centro sigue unas pautas muy concretas para que estos niños y niñas se vayan adaptando a unas nuevas circunstancias después del duro golpe y el cambio brusco en sus vidas de la noche a la mañana: huir de su tierra a otro país, dejar atrás a seres queridos y vivir en una incertidumbre desde hace semanas”, ha explicado el conseller Vicent Marzà.

Marzà ha anunciado que “todo el alumnado desplazado ucraniano que llega al territorio valenciano tendrá garantizado el comedor escolar gratuito y, en el tramo de 0-3 años, las ayudas máximas del Bono Infantil”

En el CEIP Virgen del Rosario se ha activado una aula de bienvenida, que es el primer espacio por el que pasa el nuevo alumnado. Sirve para realizar una primera adaptación con una maestra de pedagogía terapéutica, la orientadora de la escuela y una madre del centro de origen ucraniano. En este espacio pasan su primer día de colegio, lo cual permite que se pueda hacer una primera evaluación y una atención personalizada a cada alumno o alumna. Más adelante el alumnado ya se incorpora a su aula de referencia según la edad y el nivel educativo. Siguiendo el protocolo específico elaborado por la Conselleria de Educación para la atención del alumnado refugiado ucraniano, el centro también ha movilizado al alumnado del centro de origen ucraniano y ruso, que está ayudando a sus nuevos compañeros en la comunicación verbal. Realiza mediación comunicativa en las aulas y acompañamiento en los horarios de patio para mostrarles el centro y donde está cada espacio.

Dispositivo valenciano de acompañamiento educativo y emocional

Según el conseller Vicent Marzà, acompañado por la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, y el director territorial de la Consellería en las comarcas de Alicante, David Vento “nuestro dispositivo autonómico de acogida educativa y emocional de alumnado ucraniano ha facilitado que el sistema educativo valenciano esté escolarizando a más del 40 % del alumnado refugiado ucraniano que llega a España. Los datos más actualizados de escolarización indican que tenemos más de 1.900 alumnos refugiados escolarizados y cada día se van ampliando”. El dispositivo de acciones específicas de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está en marcha desde principios de marzo y está enfocado a la acogida y escolarización del alumnado refugiado ucraniano y al acompañamiento a sus familias. El profesorado valenciano cuenta con un protocolo específico de acogida en los centros educativos de alumnado refugiado ucraniano con ejemplos prácticos: https://ceice.gva.es/documents/169149987/356012149/STOP_WARS_cas.pdf El profesorado interesado está participando entre ayer y hoy en unas jornadas telemáticas tituladas ‘Compromiso socioemocional con las familias procedentes de Ucrania’ para ahondar en esta cuestión. Por lo que respecta a servicios de mediación lingüística, la Consellería de Educación tiene un espacio web que incluye una guía básica de conversación para que la pueda utilizar cualquier institución, una base de personas voluntarias lingüísticas y recursos tecnológicos de traducción. Se puede consultar en este enlace: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/acollida-ucraina. Asimismo, y en colaboración con Cruz Roja, el Departamento de Política Lingüística envía a personas voluntarias de mediación lingüística a los puntos necesarios para que las personas refugiadas ucranianas tengan más facilidades en la realización de trámites burocráticos. Además, también se está dando servicio educativo a las personas adultas que lo solicitan en centros educativos de Formación de Personas Adultas y la Conselleria ha habilitado grupos extras de castellano y valenciano para extranjeros en las escuelas oficiales de idiomas de Torrevieja y Alicante: cinco en el primer caso y cuatro en el segundo.