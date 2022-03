Almoradí aprueba la reserva de suelo para su nueva depuradora

El pleno de Almoradí ha aprobado por unanimidad la reserva de suelo donde se instalará la nueva depuradora de aguas residuales del municipio, tras un dictamen del arquitecto municipal que desestima las 1.200 alegaciones que se presentaron a la actuación. Es una aprobación provisional, ya que la definitiva la tiene que realizar la Generalitat y ejecutar la obra en el plazo de dos años. "Estaba prevista para 2021, pero la DANA y el covid lo han ido retrasando", ha explicado Miguel Gascón, concejal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Ya en 2019 el Ayuntamiento cedió al Consell unos terrenos de 55.000 metros cuadrados para ubicar la planta, en el Partido Camino de Catral, junto a la autovía AP-7, en el límite con el municipio de Dolores. El Ayuntamiento lleva años reclamando una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ya que la actual, situada en El Bañet, no depura bien las aguas residuales, lo que ha provocado constantes multas de la Confederación Hidrográfica del Segura al Consistorio por no cumplir esas aguas depuradas con los parámetros de calidad que marca la normativa.

Con un presupuesto de 20 millones de euros por parte de Conselleria y financiado a través de fondos europeos, Gascón ha indicado que se trata de "una de las inversiones más importantes para el municipio". A su juicio, "no hay forma de cumplir la ley si no se acomete este proyecto que no produce olor, porque es una instalación moderna, dotada con la última tecnología y las balsas de residuos estarán cerradas; en una zona que no es inundable y acorde con el paisaje". Son los tres puntos que han acaparado las principales críticas, sobre todo de un frente común desde Dolores con su alcalde a la cabeza, Joaquín Hernández, que aglutinó a la oposición. "De las 1.200 alegaciones, alrededor de 900 fueron del Ayuntamiento de Dolores", ha calculado el concejal, que ha manifestado que "no responden a la realidad, tal y como se constata en numerosos informes".

Teniendo en cuenta que Hernández, que "fue el que puso en marcha a todo su pueblo con información sesgada y manipulaciones", acaba de erigirse como coordinador comarcal del PSOE, Gascón teme que todo ello influya en la decisión final de Conselleria. También ha advertido de que el regidor "no conoce la solidaridad entre municipios, aunque posiblemente Dolores, que depura el agua en Catral, tenga que usar la nueva EDAR".

Por último, ha insistido en que espera que "no se pierdan esos 20 millones de euros ni una depuradora tan importante para Almoradí y para los agricultores que riegan aguas abajo, porque la mala calidad del agua sobre todo perjudica a los agricultores de San Fulgencio".

Por su parte, Jaime Pérez, portavoz del PSOE de Almoradí, ha afirmado en el pleno que se trata de "una oportunidad que no podemos dejar pasar", recordando además que es un expediente que se inició en 2016, cuando gobernaban los socialistas e IU. "La ubicación elegida no fue por capricho de nadie, sino por una decisión técnica", ha añadido, al mismo tiempo que ha subrayado su necesidad: "Le pusimos todo el empeño para no seguir soportando las sanciones que nos imponía la CHS, que no eran pocas ni pequeñas, ya que las aguas no estaban en las condiciones óptimas que marcaba la ley para poder verterlas a la acequia".

Pérez también ha incidido en que en 2013, cuando gobernaba el PP, se tiraron 700.000 euros en un sistema pionero en la estación del Bañet que nunca mejoró la calidad de las aguas residuales.

En la misma línea, Juan José Lorenzo, de IU, ha aplaudido que se ponga fin a la tramitación municipal: "Damos un paso más para dejar atrás años de vertidos contaminantes y de pago de sanciones". En cuanto a la ubicación y el proyecto, ha reconocido que "es lógico que haya recelos y por eso tantas alegaciones: nadie quiere una depuradora cerca de su casa". Sin embargo, ha recalcado que "esta depuradora se proyecta con todos los adelantos tecnológicos y los informes positivos y favorables en cuanto a olores, impacto visual y vertidos, así como todo lo referente para evitar posibles inundaciones".

Por ello, ha insistido en "dejar a un lado las individualidades y pensar en el bien común para tener instalaciones modernas y sostenibles con una ejecución y funcionamiento adecuado que den el mejor resultado". En este sentido, ha concluido que "todos estamos conectados por el río; sus acequias y azarbes son las arterias que dan vida a cada pueblo que forma la Vega Baja, por lo que no podemos seguir envenenándolo".