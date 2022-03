Los padres de Torremendo exigen a Orihuela que autorice el transporte escolar de sus hijos al IES de San Miguel de Salinas

Los padres y madres de alumnos de Torremendo (Orihuela) se han movilizado para exigir que el Consejo Escolar Municipal (CEM) de Orihuela autorice la adscripción de los alumnos de secundaria de esta pedanía al Instituto Los Alcores de San Miguel de Salinas. AMPA, consejo escolar del Colegio de Torremendo, Asociación de Vecinos y la pedánea de esta población respaldan una decisión que permitiría a una treintena de alumnos de esta pedanía oriolana y de la urbanización Entrenaranjos, contar con un transporte escolar gratuito que reduciría a 25 minutos un desplazamiento que ahora, aseguran los padres, supone casi hora media de trayecto si se escoge el centro adscrito oficialmente, el IES Gabriel Miró de Orihuela Ciudad, situado a 15 kilómetros. Este miércoles, bajo una insistente lluvia, se han concentrado madres, padres y alumnado a las puertas del colegio de Torremendo para hacer visible una reivindicación que ya se inició en 2019. Mañana tienen previsto además acudir al pleno del Ayuntamiento de Orihuela. Los padres han manifestado en la concentración su "sentimiento de indefensión" e "impotencia ante las autoridades de nuestro ayuntamiento", que "se supone que están elegidos por nosotros para hacer la vida más fácil a sus ciudadanos y defender nuestros derechos a que nuestros hijos puedan acceder al centro educativo que de manera natural está más accesible" a Torremendo. Y alertan de que van a utilizar "todos los medios que estén a su alcance" para conseguir el cambio de adscripción educativa.

Toda la comunidad escolar, según Javier Martínez, presidente del AMPA, ha expresado su voluntad de seguir matriculándose y cursando la Secundaria en el IES Los Alcores, como ya hicieron la mayoría -en torno a 25- el pasado curso, y que se apruebe oficialmente la adscripción a ese centro educativo sanmiguelero, más cercano. Lo llevan solicitando de forma "reiterada" desde 2019, cuando con fecha de 20 de noviembre se formalizó la primera petición a la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela. El Consejo Escolar se celebró a finales de ese año y ante el empate técnico que se produjo entre los que estaban a favor de solicitar el cambio y quienes querían continuar en el instituto oriolano, el edil delegado del área en ese momento hizo valer su voto de calidad en contra de la propuesta, según los padres, "sin ningún tipo de argumentación". En aquel consejo se incorporó la documentación de los consejos escolares de Torremendo y del IES Los Alcores respaldando la propuesta, además del Consejo Escolar Municipal de San Miguel. Otra vez, tras la fase aguda de la pandemia, en octubre de 2021 la asociación de padres vuelve a aprobar la propuesta, que es respaldada por el consejo escolar del centro el 25 de noviembre pasado. El director del centro solicita el cambio de adscripción en ese momento, junto a un escrito de apoyo de la Asociación de Vecinos de Torremendo. De nuevo, el 18 de marzo vuelve a solicitarse que el asunto vaya a Consejo Escolar Municipal, pero no se incluye como punto urgente porque, según el concejal de Educación, Antonio Sánchez (Ciudadanos), el reglamento requiere para esa incorporación extraordinaria la presencia de todos los miembros de este órgano colegiado en el que está representada la inspección educativa de la Generalitat, los directores de centros públicos y concertados, padres de centros privados y concertados y profesores de la pública y concertada. La presencia de todos en una convocatoria es casi imposible está compuesto por 27 miembros.

Poco antes, el día 21 de marzo, los padres mantuvieron una reunión con el alcalde Emilio Bascuñana (PP) con la presencia de la alcaldesa pedánea y una representante de la delegación de la federación provincial de padres de alumnos, "donde el alcalde se comprometió a hacer lo posible", según Javier Martínez.

Los vecinos de Torremendo recuerdan, por otra parte, que la administración autonómica no les consultó en 2007 cuando toda su población pasó a estar adscrita al centro de salud de San Miguel de Salinas y al Hospital de Torrevieja en vez de al departamento de Orihuela y ahora "no entienden" por qué no pueden adscribirse ahora a otro servicio público como es la Educación en el mismo municipio.

Con pies de plomo

El concejal de Educación, Antonio Sánchez (Ciudadanos), explicó a INFORMACIÓN que la semana que viene se convocará un consejo escolar extraordinario para someter a votación la petición de Torremendo. Y quiso realizar varias matizaciones que considera importantes. El edil, que preside el consejo por delegación del alcalde Emilio Bascuñana si éste no acude a la reunión, señaló que este mismo asunto ya se trató en un Consejo Escolar Municipal de finales de 2019 y la propuesta no salió adelante -por el voto de calidad de desempate del anterior concejal del área-. También señaló que el Ayuntamiento no puede defender que vecinos de su propio término municipal pierdan el derecho a ser escolarizados en su municipio. Afirma que se trata de una decisión que no tiene marcha atrás y si se aprueba la propuesta, los padres de Torremendo que sí quieren que sus hijos acuden al IES Gabriel Miró -todavía hay media docena de alumnos en esa situación- perderán el transporte escolar gratuito de la Generalitat. Aunque el concejal matizó que como edil no va a "hacer campaña" ni a favor ni en contra de la propuesta del AMPA. También cuestionó que se proponga un asunto al CEM que ya se resolvió con una votación y se preguntó si cada una de las propuestas que no salgan adelante deben votarse de nuevo si se rechazan. Sánchez señaló que si la iniciativa se aprueba hará todo lo posible para que los padres que quieran que sus hijos cuenten con transporte escolar al IES Gabriel Miró lo mantengan, porque recordó que los alumnos que siguen en ese centro tienen familia y actividades extraescolares en Orihuela ciudad a diario.

Si Torremendo logra el cambio en el consejo escolar municipal, la adscripción y la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses, solo se podría hacer efectivo en principio para el curso 2023-2024, puesto que el plazo para modificar el mapa escolar del curso 2022-2003 no es el mismo que el se utiliza para la matrícula para el curso que viene, y ya ha concluido, según ha podido confirmar este diario.

Desde el punto de vista político el equipo de gobierno de PP-Cs es extremadamente cauteloso con la reivindicación de Torremendo, de ahí que el alcalde Emilio Bascuñana (PP) no dudara en recibir a la comunidad escolar cuando se lo pidieron hace unos días. Utilizando una ilustrativa expresión popular el gobierno local considera que podría "abrir un melón" en su amplio término municipal, donde de hecho hay ejemplos de alumnos de San Bartolomé (Orihuela) que acuden en buen número al IES de Rafal o docenas de adolescentes de Orihuela Costa matriculados en institutos de Torrevieja. Todos sin transporte escolar porque esos centros no están adscritos a municipios distintos a Orihuela.

Pero por otra parte, el Ayuntamiento oriolano tiene mucho respeto a la reacción que se puede producir con el rechazo de una reivindicación de entidad que provenga de es pequeña pedanía oriolana. Orihuela conoce de sobra que con apenas mil habitantes, sus vecinos van a actuar todos a una sin fisuras hasta lograr sus objetivos. Su cohesión y su insistencia ante demandas colectivas la vienen demostrando desde hace varias décadas en otras reivindicaciones con un pronóstico de éxito mucho más complicado. Lgraron impedir que se construyera un vertedero y que la pedanía alojara el macrovertedero comarcal, y han derivado, en otros momentos, en advertencias serias de segregación del término. Opción que aunque contaría con un respaldo masivo los propios vecinos han descartado porque se trata de una población pequeña y dependiente de los servicios públicos de la administración oriolana.