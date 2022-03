La Sindicatura de Cuentas detecta 50 errores en la cuenta general de 2020 del Ayuntamiento de Torrevieja

La Sindicatura de Cuentas ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Torrevieja por no haber remitido la cuenta general de 2020 correctamente, según ha desvelado Los Verdes. La cuenta general es una obligación del departamento de Intervención, de carácter técnico y anual, que debe pasar unos trámites previos y ser aprobada en pleno en tiempo y forma. "Cuál es la sorpresa con la que nos encontramos, ya que el Ayuntamiento de Torrevieja, a la vuelta al poder del Partido Popular, ha obviado esta obligación en los últimos años", según la formación de izquierdas de oposición al equipo de gobierno del PP. Este partido recuerda que mientras el "señor Eduardo Dolón no cumpla con la obligación de rendir cuentas ante otros organismos superiores, como es su responsabilidad, la ciudad de Torrevieja no podrá percibir ninguna ayuda o subvención de la Generalitat Valenciana, además de exponerse al inicio de actuaciones que conlleven una multa coercitiva".

