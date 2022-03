Educación y Ayuntamiento de Torrevieja anuncian la construcción de dos centros educativos para cubrir la gran demanda de plazas

El aluvión de peticiones de escolarización sobrevenida fuera del plazo ordinario en los últimos meses, intensificado con la acogida de refugiados ucranianos, ha obligado a la dirección de la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Torrevieja a reaccionar para garantizar la disponibilidad de puestos escolares para el próximo mes de septiembre. El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler (PSOE), y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), han anunciado este jueves la creación de dos nuevos centros educativos para la ciudad: un nuevo colegio de Infantil y Primaria y el que será sexto Instituto de Enseñanza Secundaria.

Mientras que las nuevas infraestructuras se hacen realidad, Educación deberá tirar de espacios provisionales. El próximo septiembre el conservatorio internacional, que ya está bajo gestión del Ayuntamiento, albergará una sección delegada de alguno de los cinco institutos públicos de la ciudad, mientras que las aulas prefabricadas que realojarán al alumnado del Colegio Inmaculada en la antigua parcela del Ciudad de Oviedo, acogerá una línea más: será un centro en barracones de tres líneas, y no de dos como estaba previsto inicialmente. Se prevé que en 2023 funcionará un colegio en prefabricadas más, ubicado en la parcela que ocuparon en su día los módulos provisionales del Colegio Habaneras, en la avenida de los Nenúfares y junto al nuevo Colegio Amanacer(actualmente en construcción). En el anuncio también estuvieron presentes el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, y el director territorial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, David Vento, junto al concejal de Educación, Ricardo Recuero.

El Ayuntamiento asumirá estas obras en el plan Edificant. Soler dijo ayer que a los 25,7 millones de euros de inversión que ya garantiza Educación para la mejora y ampliación de los centros educativos de Torrevieja a través del Plan Edificant, "vamos a sumar otros 17,5 millones de euros" para construir ese nuevo colegio y otro instituto”. El consistorio torrevejense se hace responsable de la redacción de los proyectos y de la licitación y adjudicación de las obras, y la Generalitat Valenciana las financia. Las ubicaciones para los nuevos centros ya están pensadas: el nuevo colegio de Infantil y Primaria se ubicará en la parcela dotacional Villa Amalia, en su día rechazada para este uso por ser inundable y estar afectada por la servidumbre de la N-332. Con tres líneas tendrá una capacidad de 729 puestos escolares, y contará con gimnasio y comedor con cocina propia con capacidad para 600 comensales en dos turnos.

El nuevo centro de secundaria (IES) se construirá en la parcela dotacional de la futura macrourbanización de la Hoya, para ello la Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de una parcela municipal de 12.000 metros cuadrados. El perfil educativo del centro, con capacidad para más de 800 alumnos, se prevé que sea de 16 aulas de ESO, 8 de Bachillerato y contará con espacio para albergar grados de Formación Profesional, gimnasio y cafetería.

Eduardo Dolón se mostró muy optimista a la hora de avanzar en qué plazo podrían comenzar las obras de ambos centros, y aseguró que con el acuerdo marco de contratación podrían iniciarse a finales de este año. Olvidando que el Colegio Amanecer, que en estos momentos la Conselleria de Educación construye directamente, ha estado 17 años esperando las obras.

Iniciadas el pasado mes de febrero las obras del nuevo CEIP Amanecer tienen un plazo de ejecución de 14 meses y en ellas la Generalitat ha invertido un total de 8 millones de euros. A preguntas de los periodistas, Educación ha asegurado que podría abrir sus puertas en la Semana Santa de 2023. Los responsables de la Conselleria han explicado también que “la otra gran obra que ejecutará directamente la Conselleria, basada en la demolición y construcción de nuevo en la misma parcela del CEIP Inmaculada Concepción, saldrá a licitación durante la primavera por 7,1 millones de euros". Paralelamente, Conselleria y Ayuntamiento siguen avanzando en la tramitación de 4 actuaciones mediante el plan Edificant, con una inversión total de unos 10,7 millones de euros por parte de la Conselleria. Se trata de la reforma y ampliación de los institutos Las Lagunas, Torrevigía y Libertas, así como del colegio Virgen del Carmen. La más importante será la rehabilitación integral del IES Las Lagunas, con una inversión de 6,3 millones de euros de la Conselleria. En la reparación estructural y ampliación del IES Libertas se invertirán más de 2,2 millones de euros y las instalaciones del IES Torrevigía también se ampliarán, en este caso con la construcción de un nuevo aulario cuya inversión supera el millón de euros. Una cantidad similar, por encima del millón de euros, será la inversión que el departamento del conseller Vicent Marzà destine a la financiación de las obras de rehabilitación del CEIP Virgen del Carmen. Entre las obras que ya ha delegado el Consell a Torrevieja y las que piensa delegar la inversión en infraestructuras educativas supera los 43 millones de euros.

La nota de prensa de Educación sobre este anuncio no menciona que mientras se llevan a cabo esas nuevas infraestructuras -los dos nuevos centros- es necesario habilitar barracones. Marzà aseguró en su comparecencia en Torrevieja esta semana que los nuevos espacios para acoger a los alumnos ucranianos -y a los que no lo son- no pasaba por las aulas prefabricadas.