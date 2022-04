Un edil de la oposición usa las redes sociales en el canal para resolver 250 quejas vecinales en Torrevieja

El presupuesto municipal, el debate ideológico (como si el pleno fuera el congreso de los Diputados), las grandes adjudicaciones multimillonarias o la supuesta discusión sobre transformación urbana hacia una ciudad sostenible y los nuevos enfoques del turismo residencial importan poco o nada en el día a día de muchos torrevejenses, hartos de esa montaña de escombros que alguien dejó en un descampado particular sin vallar frente a su casa; el bache que no se puede esquivar camino al trabajo y que lleva meses sin parchearse; aquel paso de peatones desdibujado por el tiempo, casi inexistente, que uno cruza a diario para ir al supermercado y que no hay manera de que lo repinten; o ese contenedor desvencijado que está más para tirarlo directamente a la basura que para contenerla.

En el último año y medio, el edil socialista Rodolfo Carmona ha registrado más de trescientas demandas por deficiencias en la vía pública que le han hecho llegar los vecinos de Torrevieja. En torno al 80% han tenido como resultado, según asegura el concejal, la resolución y mejora del espacio urbano por parte del Ayuntamiento. El concejal explica que esta iniciativa de impulsar mejoras y el mantenimiento en el conjunto del casco urbano y, sobre todo, en las áreas más descuidadas de las urbanizaciones, que ha bautizado "Una Torrevieja mejor cada día" ha obligado, a su juicio, al equipo de gobierno del Partido Popular, a intentar agilizar sus tiempos de respuesta y "a tratar de anticiparse para frenar en la medida de lo posible el trabajo de denuncia iniciado" de este edil. Carmona aclara a INFORMACIÓN que estas quejas son planteadas, "no para tratar de sacar los colores al equipo de gobierno, si no que, por el contrario, son expuestas -en redes sociales- con el único objetivo de contribuir desde la oposición a la puesta a punto de la ciudad. Y eso sólo podemos conseguirlo a base de escuchar a la ciudadanía, dejar atrás la política de la confrontación y poner en el centro de todo a la ciudad y a los vecinos y vecinas de Torrevieja”. El trabajo del concejal -en solitario en su grupo municipal- cogió pronto velocidad de crucero y en las últimas semanas recibe una media de siete incidencias diarias, que son presentadas mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja. Porque Facebook e Instagram están bien, pero lo que importa es quede constancia. La primera regla del manual no escrito contra "elvuelvaustedmañana" es que si no está registrada administrativamente en el Ayuntamiento una deficiencia, por muy evidente, catastrófica y prolongada en el tiempo que sea, "no existe". Ni ni para el concejal responsable de turno, ni, sobre todo, para el funcionario. El concejal socialista matiza que “el compromiso de la ciudadanía con Torrevieja es la clave” de su éxito. Asegura que esta labor deja en evidencia "la obsoleta e ineficaz figura -creada por Eduardo Dolón- de los delegados de zona para tratar de canalizar las demandas vecinales a través de los mismos. Unos delegados de zona, cercanos al PP, y nombrados a dedo por el propio alcalde". Presentados públicamente a principios de este mandato, todavía está sin aclarar a qué área de Torrevieja iba a atender cada uno de estos "alcaldes de barrio". La amplia repercusión de la iniciativa puesta en marcha a través de redes sociales, donde de manera constante y diaria expone las distintas demandas enviadas a los departamentos municipales responsables de su resolución, y a los que felicita y pone en valor cada vez que las quejas vecinales son atendidas y solucionadas, "ha sorprendido al equipo de gobierno" y obligado, asegura el edil, al alcalde, Eduardo Dolón, a mover ficha para contrarrestar la competencia que el concejal socialista despliega en un campo, el de las redes sociales, que los populares saben manejar con habilidad, para vender gestión. Ya durante sus cuatro años de dura oposición al gobierno de minoría de izquierdas el PP desplegaba también casi a diario una batería de denuncias vecinales a golpe de foto en redes sociales. El concejal más receptivo y ágil a los mensajes -también el que más quejas puede acumular por el área que gestiona- es el delegado de Tráfico y Seguridad, Federico Alarcón, quien matiza que los delegados de barrio sí realizan esa labor de alerta. También se pone las pilas la edil de Obras y Servicios, Sandra Sánchez. Y más difícil lo tiene Aseo Urbano, a cargo de Carmen Gómez, porque el margen de reacción es menor con un servicio de recogida de basura que sigue a expensas de estrenar contrato y medios. El contacto directo e inmediato con los vecinos a través de las redes sociales, que no es solo algo que haga este edil, se ha revelado más eficaz a la hora de recoger y concretar "la creciente inquietud y descontento" de parte de la ciudadanía. Ahora Carmona asegura además que se logra traspasar la barrera de las ideologías con un discurso basado en la búsqueda del trabajo conjunto, la colaboración de los vecinos y vecinas con la corporación municipal y poniendo siempre a Torrevieja y la resolución de los problemas de la ciudad en primer lugar".