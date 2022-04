Callosa revisa de oficio cinco años después el pago de 2 millones por el túnel del AVE

El pleno de Callosa de Segura ha aprobado, tal y como determina la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la revisión de oficio del acuerdo plenario que desestimaba, en 2017, la petición en vía administrativa que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había hecho al Ayuntamiento para revisar la resolución de liquidación dictada por el concejal de Hacienda del entonces gobierno tripartito de izquierdas de casi dos millones de euros al entender que se había "enriquecido injustamente de la extracción de, al menos, 291.208 de metros cúbicos de piedra de la sierra", además de ocupar 77.000 metros cuadrados de forma permanente. La piedra y los áridos fueron utilizados para la construcción del propio túnel del AVE que atraviesa la Sierra de Callosa.

Fue entonces cuando Adif reclamó al pleno, que lo rechazó por unanimidad, que declarase nulo ese acuerdo al considerar que el área de Hacienda municipal no era competente para reclamar ese pago a través de una liquidación.

La portavoz del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), Inmaculada Cascales, ha señalado que "la administración no puede negarse a iniciar una revisión de oficio cuando hay una petición al respecto, no sigue el procedimiento adecuado y además osa en contestar que no es el procedimiento de expropiación el que sigue para solicitar esa indemnización pero no concreta entonces cuál es".

También ha insistido en que "el TSJ ha dictado una sentencia que nos obliga a revisar de oficio ese acto administrativo, existiendo varias resoluciones dictadas por el juzgado en las que se pone de manifiesto, entre otras cosas, la falta de competencia del Ayuntamiento para dictar ese acto, la ausencia de procedimiento correcto e incluso una desviación de poder de la resolución firmada por el concejal que dictó ese acto de liquidación".

Una vez que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de la revisión de oficio remitirá toda la documentación, como así lo requiere la ley, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, que determinará si el acto fue nulo de pleno derecho o no. Fuentes del Consistorio indican que cuando realice ese informe preceptivo, que estará listo en unos tres meses, los servicios jurídicos de la administración local sabrán si pueden seguir reclamando el dinero, asegurando que el Ayuntamiento lo va a intentar.

Las mismas fuentes sostienen que el procedimiento se hizo de forma correcta hasta 2014. A partir de ahí, al intentar cobrarlo como un tributo, el TSJ sentencia que es un acto procesal erróneo. Así, detallan que "en 2012, con motivo de las obras del AVE, Callosa recibió dentro de un expediente de expropiación forzosa del Ministerio de Fomento, con un procedimiento correctamente hecho, con sus valoraciones y aceptación de mutuo acuerdo por el expropiado la cantidad correspondiente a la indemnización del terreno".

Además, "en 2014, cuando se procede a la extracción de la tierra se solicita por parte del Ayuntamiento la firma de un acta complementaria por no coincidir la superficie expropiada con la convenida, se valora con un informe municipal y se solicita que se inicie el trámite a ADIF. Hasta ese momento la gestión realizada por el entonces gobierno del PP era correcta y estaba ajustada a la legalidad", añaden.

Sin embargo, prosiguen, en 2017, el concejal de Hacienda emite una liquidación para el cobro de una indemnización que debía enmarcarse en un procedimiento de expropiación como si fuera una tasa o un tributo local.

"De esta manera, venimos a enmendar los errores del tripartito, la nefasta gestión del anterior gobierno de PSOE, IU y Podemos, que se llenaron la boca diciendo que gracias a su gestión y buen hacer Callosa cobraría de ADIF dos millones de euros, que tenía la obligación de abonar por la extracción del material de la obra del AVE, y hoy nos vemos obligados a iniciar una revisión de oficio", ha concluido Cascales.