El PSOE presenta alegaciones a la zona azul para reducir calles y disminuir el precio del bono mensual

El PSOE Callosa de Segura ha presentado sus alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por el estacionamiento de vehículos, la llamada ORA o zona azul, con la que el Ayuntamiento pretende aumentar los precios de la tarifa y sumar 23 nuevas plazas en la calle Salitre y en las plazas de España, Reina Sofía y de los Dolores.

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el grupo socialista plantea que "el conjunto de vías públicas destinadas a estacionamiento limitado no garantiza una óptima distribución del espacio disponible, al aplicar un criterio que no es racional ni equitativo en la distribución de espacio disponible de los estacionamientos entre todos los usuarios del municipio".

Así, de la ordenanza, que se encuentra en exposición pública, se deduce "un aumento de las calles que se pretende incluir en régimen de aparcamiento regulado, con el consiguiente aumento de plazas en régimen de reserva de estacionamiento". Además, sostienen los socialistas, "gran parte de las nuevas propuestas se realizan en zonas con un claro carácter residencial, con lo que generará un problema futuro de aparcamiento, ya que los residentes en estas calles sufrirán en los horarios establecidos de la hora la disyuntiva de o bien pagar la tasa o verse obligados a aparcar durante el día lejos de sus casa, un efecto que ya se ha visto en la actualidad en aquellas calles más periféricas y con menos concentración comercial y de servicios".

Por ello, concluye, "la nueva regulación propuesta no logra la satisfacción del interés público al plantear una distribución no equitativa entre todos los usuarios, pues no garantiza la rotación adecuada de las plazas de aparcamiento en la vía pública".

En este sentido, argumenta que la solución que se plantea como bono de zona verde para comerciantes y residentes no da respuesta al problema que se crea, sobre todo "en base a una tarifa demasiado elevada para los bonos, con el agravante de que las zonas denominadas verdes son según se desprende de la propia ordenanza para el público en general, no disponiendo de ningún tipo de reserva de espacio real".

Por ello, el grupo municipal socialista ha centrado sus alegaciones en tres puntos. En primer lugar, la supresión de vías públicas como zonas de establecimiento limitado: las calles dos de mayo, Poeta Francisco Salinas, Coral Callosina San Martín, Luis Estañ Alfosea, José Canales Cascales, Doctor Ricardo Flores y Salitre; la avenida Juan Pablo II y las plazas de la Navidad, San Adrián y de los Dolores, aunque en este último caso especifican que "si la petición de los residentes de esta plaza es mayoritariamente favorable a la implantación del estacionamiento regulado, debe prevalecer la petición".

En cuanto a establecer la exclusividad de la zona verde para residentes, mercaderes y vecinos, indican que haya unas plazas reservadas suficientes para su uso en función de las calles y población y comercio donde se regule el estacionamiento.

En tercer lugar, solicitan "un ajuste de los precios de zona verde de manera que sean más competitivos y permitan un aseguramiento de ingreso a la par que un ahorro para el usuario", estableciendo, un bono mercado de 3 días, durante la mañana, a 20 euros al mes y un bono comerciante semanal de 50 euros mensuales.

Mientras, vecinos han recogido más de 3.000 firmas para que no se amplíe la zona azul. Asimismo, el Ayuntamiento ha llamado a la calma en reiteradas ocasiones, explicando que la modificación de la ordenanza que se publicó contiene "errores de transcripción", por lo que enmendará su propia propuesta para subsanarlos, corrigiéndolos en el periodo de exposición pública para después volver de nuevo al pleno municipal para su aprobación definitiva y entrada en vigor.