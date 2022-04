Pilar de la Horadada reprocha al Consell que le imponga en el PAT de la Vega Baja figuras de protección que no están en la ley urbanística valenciana

El concejal de Urbanismo de Pilar de la Horadada, Ángel Albaladejo (PP), ha explicado que desde el Ayuntamiento se han presentado alegaciones a la totalidad del PAT porque “afecta al desarrollo urbano, socio-económico y agropecuario de Pilar de la Horadada”. Añade que el PAT Vega Baja “no plantea ni una sola inversión en infraestructuras para la Vega Baja, ni tampoco aporta solución alguna más que la desclasificación de suelos y la ampliación de zonas protegidas”, por lo que entiende que es un plan de “auténticas restricciones al futuro de Pilar de la Horadada”.

El Ayuntamiento explica que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha redactado este Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja con el objetivo de alcanzar "un territorio resiliente frente a los efectos de la crisis climática, que sea capaz de usar de forma racional los recursos naturales, y que mejore la posición competitiva a la través de la diversificación y cualificación de su modelo económico, pretendiendo un territorio más cohesionado e integrador en lo social, que deberá incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones". Algo que, a juicio del gobierno popular, no garantiza el documento.

Además, el texto que está en exposición pública, crea según el gobierno local una figuras de protección, "como las piezas verdes y las orlas de protección, que no vienen recogidas en la norma", la ley urbanística valenciana, (LOTUP) y que son implantadas "sin los pormenorizados estudios sobre las zonas afectadas". El concejal Albaladejo también asegura que el plan “dispone de una deficiente cartografía y calidad de la planimetría que hace imposible la consideración al detalle de la correspondencia de apreciación entre las afecciones y la propiedad”. En opinión del edil el plan "evidencia una absoluta diferenciación entre el tratamiento del territorio entre unos ciudadanos" y otros en la Comunidad Valenciana, y en la misma provincia de Alicante, dado que en la Vega Baja se le pretende la imposición de unas condiciones que a ningún otro ciudadano de esta comunidad se le va a implantar ni a condicionar. Por no hablar del “deficitario proceso de participación pública e inexistente publicidad para los intereses de los ciudadanos en general”, ha argumentado Albaladejo.

A la Vega Baja se le pretende la imposición de unas condiciones que a ningún otro ciudadano de esta comunidad se le va a implantar. Por no hablar del deficitario proceso de participación pública e inexistente publicidad para los intereses de los ciudadanos Ángel Albaladejo - Concejal de Urbanismo de Pilar de la Horadada

En cuanto al detalle que afecta a Pilar de la Horadada, el PAT Vega Baja plantea la desclasificación del Sector Industrial I1, convirtiéndolo en suelo rústico protegido. Por otro lado, pretende la incorporación a la infraestructura verde mediante régimen transitorio de los Sectores de Lo Ferrer y Lo Romero del Pinar, que significa que si no se desarrollan en un tiempo determinado, se desclasifican automáticamente y pasan a convertirse en suelo protegido. También proponen la inclusión de afecciones sobre suelo no urbanizable en los que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se encuentra tramitando EATE (evaluación ambiental territorial estratégica) ordinaria ante la Administración Autonómica “Lo Monte Playa” y “Litoral Sur” que, de aprobarse el plan, no se podrían tramitar ordinariamente porque el PAT protege estos suelos. En la zona monte, el PAT Vega Baja afecta al sector de suelo urbano “Sector Hotelero Golf-Residencial “Lo Romero”, proponiendo la reconversión de los usos residenciales que ya están en activo, y pasarlo a uso de alojamiento turístico.

El PP rechaza la incorporación a la infraestructura verde dee los Sectores de Lo Ferrer y Lo Romero del Pinar, que significa que si no se desarrollan en un tiempo determinado, se desclasifican automáticamente y se protegeran.

El PAT Vega Baja, aseguran las mismas fuentes, irrumpe en la tramitación de la DIC (declaración de interés comunitario en suleo rústico) para campamento turístico junto a la Torre del Pilar, "afectando ese espacio con una orla de protección y un corredor fluvial desproporcionado".