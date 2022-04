El Ayuntamiento de Torrevieja rechaza la petición de la Agencia Antifraude de revisar de oficio unos contratos de asfaltado que considera irregulares

La Agencia Valenciana Antifraude y contra la Corrupción (AVAF) solicitó al Ayuntamiento de Torrevieja que revisara de oficio los contratos a dedo que hace más de una década permitieron que las zonas aledañas a la vivienda de familiares directos del actual alcalde Eduardo Dolón (PP) fueran asfaltadas. Un inmueble situado en terreno rústica sin urbanizar del término en la que la mayor parte de viviendas consolidadas carecen de calles asfaltados. La denuncia decía además que los encargos de redacción de los proyectos fueron adjudicados a través de contratos menores y negociados sin publicidad a un técnico con vinculación familiar con Dolón.

La investigación ha sido cerrada por la AVAF con una respuesta en la que el Ayuntamiento argumenta su rechazo a la revisión de oficio con informes del director de la Asesoría Jurídica y la directora general de Recursos Humanos. En concreto Antifraude pedía la revisión de oficio de cuatro expedientes fechados en 2006 y 2009. Durante esos años Dolón era teniente alcalde en el equipo de gobierno del PP, no primer edil.

El director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, incide, sobre todo en que los contratos, que datan de 2009, pasaron por mesa y órgano de contratación «y ninguno de sus miembros hizo pronunciamiento en contra» por lo que no cabe su revisión de oficio.

La Agencia también solicitaba que se valorase el inicio de expedientes de información reservada sobre los técnicos que participaron en los expedientes y su adjudicaciones por si se actuación se pudieran derivar responsabilidades.

El director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, incide, sobre todo, en que la adjudicación de aquellos contratos contó con la supervisión y fiscalización municipales, en mesa y órgano de contratación «y ninguno de sus miembros hizo pronunciamiento en contra» por lo que no cabe la revisión de oficio que se solicita.

Además indica que la relación de parentesco no prohíbe la contratación, según la legislación, si no se demuestra que hubiera parcialidad, algo que no ocurrió en este caso y que la propia AVAF dice, por otra parte, que «no se ha acreditado el beneficio obtenido por la familia de Eduardo Dolón en el asfaltado de la calle por su relación familiar». El autor de esta denuncia, como todas las que recibe esta agencia independiente, se mantiene en el anonimato.

La AVAF recogerá la decisión del Ayuntamiento «de no aceptar la aplicación de las recomendaciones propuestas dando cuenta de su incumplimiento, así como de la justificación esgrimida por el ayuntamiento para su inaplicación».

Ante la respuesta municipal, la AVAF da por cerrada la tramitación del expediente de investigación no sin advertir en su resolución que hará constar en su memoria anual del ejercicio 2022 , que será presentada a Les Corts, la decisión del Ayuntamiento «de no aceptar la aplicación de las recomendaciones propuestas dando cuenta de su incumplimiento, así como de la justificación esgrimida por el ayuntamiento para su inaplicación». La AVAF además de cerrar el expediente podría haber remitido el expediente a la Fiscalía si hubiera observado algún indicio claro de delito, algo que ha hecho en otros procedimientos.