El alcalde de Daya Vieja alerta que el Ayuntamiento se enfrenta a una indemnización de 5 millones por convenios urbanísticos del PP

Fernández, el único edil de Compromís de la Vega Baja, ha denunciado que el anterior equipo de gobierno, liderado por el popular Rafael Vives, “se comprometió a través de un convenio y en tiempo récord a desarrollar un crecimiento urbanístico en base a un Plan General de Ordenación Urbana que quintuplicaba la localidad de Daya Vieja", que "era irreal e insostenible", por lo que nunca dieron el visto bueno ni el Gobierno Valenciano -gobierno popular en aquel momento- ni la Confederación Hidrográfica del Segura. De hecho, Daya Vieja, que es el municipio más pequeño de la comarca con 700 vecinos, no ha visto aprobado ese planeamiento tampoco a lo largo de este mandato.

En este sentido y "a escasos días de empezar la campaña de las elecciones municipales, el Ayuntamiento firmó un convenio con la empresa vasca Cinor-Gestión para llevar a cabo ese desarrollo urbanístico y que de incumplirse comprometía a los vecinos y vecinas a indemnizar con 5 millones de euros a dicha empresa”.

El primer edil preguntó ayer a los grupos de la oposición cómo pensaban hacer frente a estas cláusulas que endeudan a esta localidad de 700 habitantes. “Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para dar una solución a esta planificación urbanística irreal e insostenible y que los vecinos y vecinas de Daya Vieja no tengan que hacer frente a esta mala gestión que nos condenaría a décadas sin capacidad de inversión por asumir, aún más si cabe, más deuda. Quiero recordar que cuando llegamos a la alcaldía el endeudamiento de Daya Vieja era de 4.000 euros por habitante y que hemos reducido en medio millón de euros”, ha indicado el primer edil en una nota de prensa. La nota de prensa no especifica si la empresa ha iniciado acciones judiciales contra el Ayuntamiento. Tampoco en qué momento de gestión está el PGOU y si su aprobación, que se inició en 2006, está descartada del todo.

Fernández recordó el alto índice de endeudamiento de este municipio que en 2019 presentaba 3,9 millones de euros de deuda y en casi tres años de mandato se ha reducido en medio millón de euros gracias, dijo, a una gestión responsable de los recursos.

“Para que esta localidad vuelva a gozar de salud financiera fácilmente podemos estar hablando de un periodo de 12 años para saldar toda la deuda y para que Daya Vieja sea un municipio saneado y podamos ser autónomos para hacer gasto en inversión y contratación que son los pilares fundamentales para que la administración local sea efectiva y además podamos hacer bonificaciones en tasas municipales”, ha lamentado el alcalde.

Fernández, que dirige el municipio ha recordado los hechos que han llevado al municipio a los niveles de morosidad actuales. Y es que aprobaban presupuesto tras presupuesto en base a las expectativas de crecimiento urbanístico planteados en esa ordenación que nunca se llegó a aprobar, unos presupuestos por valor de 4 millones de euros en ingresos y gastos que eran irreales, "saltándose los principios de estabilidad presupuestaria".

Un buen ejemplo son los 240.000 euros que el Ayuntamiento de Daya Vieja ya ha pagado este año a unos particulares por un acuerdo incumplido para la reclasificación de suelo hace veinte años. La cuantía ya indemnizada corresponde al 30% del presupuesto municipal.

El Plan General de Daya Vieja era mucho más ambicioso en 2006 que en su última versión de 2019. Sus previsiones fueron rebajándose por gobiernos del PP en la Generalitat hasta 2015. La Generalitat, antes de la llegada del tripartito de izquierdas, ya tenía paralizados los planeamientos de otros municipios de la comarca por incumplir la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana implantada en 2011: es el caso Orihuela, Almoradí o Los Montesinos, entre otros.

RAFAEL VIVES: "EL PLAN GENERAL SOLO ESTÁ A LA ESPERA DE UN INFORME DE LA CHS. ESTE ALCALDE LLEVA TRES AÑOS ANUNCIANDO RUINA"

El exalcalde de Daya Vieja y portavoz de la oposición Rafa Vives explicó que tanto el convenio como la tramitación del nuevo PGOU "están vivos y vigentes". Según la misma fuente, el nuevo planeamiento, que se inició en 2006 solo está a expensas de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre recursos de agua potable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Vives dice que cuando dejó la alcaldía en 2019 se advirtió que existía un error de cálculo sobre las necesidades hídricas del municipio con el nuevo planeamiento y que "en tres años el actual alcalde no ha hecho nada para pedir que se corrigiera para que ese informe sea favorable. No tiene sentido que la CHS garantice esos recursos hídricos a todos los municipios que están planteando nuevos planes generales y no se los garantice al municipio más pequeño de la comarca", señaló Vives.

También indicó que el alcalde de Compromís "lleva tres años anunciando ruina, no hace otra cosa, y lo que debería de hacer es decir claramente si quiere un Plan General para un municipio donde no queda ni un metro urbanizable".

En este sentido aseguró que el PGOU estaba casi ultimado, con la evaluación ambiental aprobada. También concretó que el convenio con Cinor-Gestión del que habla el alcalde tiene su origen en 2007 y no en 2019 "y es perfectamente legal" y que otra importante empresa del sector, TM, "una de las más solventes del país,, al igual que la que figura en el convenio, están esperando que se sustancie el PGOU para poder iniciar sus desarrollo.

Vives lamentó que la única prioridad de Fernández es "acabar con mi imagen pública. Es su obsesión. Me tiene una inquina" que también se ha trasladado al ámbito personal y agregó que "esté yo o no como concejal en el Ayuntamiento garantizo que el Plan General saldrá adelante a pesar de este alcalde".