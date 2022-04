Iberdrola invertirá 1.350.000 € en soterrar cuatro kilómetros de línea de alta tensión en Ciudad Quesada

Iberdrola ha sacado a información pública del proyecto de soterramiento de la línea de alta tensión que desde hace décadas atraviesa casi cuatro kilómetros de la macrourbanización de Ciudad Quesada en Rojales. Algunos de los 18 apoyos de esta línea de 66 kV que se van a retirar ahora se ubican en suelo público: en aceras o directamente en medio de avenidas. Mientras que buena parte del tendido aéreo entre esos postes discurre sobre chalés y viviendas.

I-De, la empresa de distribución de la multinacional de la energía tiene previsto invertir más de 1.354.000 euros en la actuación. El trazado en línea recta de esta infraestructura, un tramo de la que se conoce oficialmente como línea "Los Montesinos-Femsa", se realizó en su día en zonas que no estaban urbanizadas. Pero al Ayuntamiento tampoco le importó cuando autorizó construir a los promotores miles de viviendas en los años ochenta, noventa y dos mil. Así, a día de hoy, para llegar en coche a una conocida franquicia de comida rápida de la urbanización hay que estar atento de esquivar la torre eléctrica situado justo en el centro -para la que se ha construido, eso sí, una pequeña mediana-. También resulta llamativo otro apoyo que ocupa la acera en la que se encuentra una de las principales farmacias del residencial. Otras bases están en suelo privado. Por ejemplo, la situada entre los jardines de dos adosados en la calle Sola. Ahora toda la línea soterrada, a lo largo de cinco kilómetros, discurrirá sobre todo en un trazado que empleará suelo público de viales.

Para llegar en coche a una conocida franquicia de comida rápida hay que estar atento y esquivar la torre eléctrica situado justo en el centro -para la que se ha construido, eso sí, una pequeña mediana-. Y otro apoyo se encuentra en el acceso a una farmacia

Sin referirse a los problemas de seguridad y de ocupación de suelo público Iberdrola engloba en un genérico "continuar ofreciendo un suministro eléctrico en óptimas condiciones de seguridad y regularidad" el objetivo de la inversión, que considera que no tiene impacto ambiental. Los trabajos se realizarán sobre suelos afectados en 2.000 metros cuadrados por la la LIC y por la ZEPA del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. La empresa precisa que la inversión no solo no tiene impacto ambiental sino que el soterramiento rebaja la afección ambiental, en espacial para el caso de las aves rapaces.

Como propietarios de suelo solo están afectados el Ayuntamiento y la comunidad de regantes de la Margen Derecha del Segura.

La línea subterránea proyectada que discurrirá en zanja entubada por la acera y cruces de calzada, por la Avenida de los Regantes y las calles Galicia, Canal, avenida de las Naciones, Isla Perdiguera, Islas Baleares, plaza La Fiesta, avenida Recorral y la avenida Justo Quesada, ya cerca del casco urbano del municipio.

El Ayuntamiento, gobernado con mayoría socialista, se ha apresurado en junta de gobierno a eximir a la firma, que factura más de cuatro mil millones de euros al año, del pago del impuesto de construcciones. Municipio y empresa hicieron público un convenio para las obras hace ahora casi un año e indicaron que la previsión es comenzaran a finales de 2021. El Ayuntamiento se comprometió en ese momento a "facilitar trámites y autorizaciones".

Otros municipios muy cercanos no tienen tanta suerte como Rojales y su macrourbanización iniciada en los años setenta sobre suelo de lomas que no valían nada -a día de hoy, pese a que el suelo se agota, con una enorme actividad inmobiliaria y de construcción de primera vivienda-. Una línea de Alta Tensión atraviesa las urbanizaciones de La Herrada en Los Montesinos y Lo Crispín en Algorfa. Ninguno de los dos municipios quisieron renunciar a la construcción de miles de viviendas -y los beneficios directos en impuestos y en puestos de trabajo-, por lo que "reservaron" las principales zonas verdes al trazado.