Después de dos años vuelven las precesiones de Semana Santa a las calles de Orihuela. Hemos recopilado los horarios y recorridos de todas las procesiones, desde el Domingo de Ramos (10 de abril) hasta el Domingo de Resurrección (17 de abril).

DOMINGO DE RAMOS. 10 DE ABRIL

11.00 h: la procesión de las Palmas está presidida por el Obispo de la Diócesis. Es tradicional la participación de las familias con niños luciendo sus palmas o ramas de olivo. También desfilan el Cabildo Catedralicio, los seminaristas, los representantes de la Junta Mayor, los representantes de los Cuerpos de Seguridad y los componentes de la Corporación Municipal.

Itinerario: Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina • C/ López Pozas • C/ Mayor• Plaza del Salvador • Santa Iglesia Catedral

18:45 h: procesión de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores. También denominada como "La Procesión de las Mantillas", ya que en ella participan mujeres ataviadas de riguroso luto con las clásicas peina y mantilla española. Aunque la tradición dice que únicamente participan mujeres, la presidenta se reserva el derecho de invitar a un grupo de socios protectores de la Mayordomía, vestidos con chaqué, que se encargarán de portar a hombros el Cristo de las Santas Mujeres y velar por el orden de la procesión.

Itinerario: Real, Insigne y Majestuosa Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol • C/ Francisco Die• C/ Santa Justa • C/ López Pozas • Puente de Poniente • Plaza de Cubero • Plaza Nueva • C/ San Pascual • C/ Calderón de la Barca • C/ Loazes • C/ Alfonso XIII • Plaza Teniente Linares • C/ Mayor • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

21:30 h: procesión de la Cofradía de la Flagelación "Azotes" y la Hermandad del Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima del Consuelo. Es característico que cada agrupación pasional salga de un punto diferente. La Cofradía de los Azotes sale de la Iglesia-Museo de Nuestra Señora de la Merced, mientras que la Hermandad del Cristo de Zalamea lo hace de su sede canónica, el Monasterio de San Juan. Se encontrarán en la intersección de la C/ Tintoreros y el Paseo Calvo Sotelo para seguir, a partir de este punto, el mismo recorrido.

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

LUNES SANTO. 11 DE ABRIL

21:30 h: procesión de la Cofradía de "La Samaritana" y la Pontifica, Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el paso de "El Prendimiento". Es tradición que participe en ella el "Batallón de instrucción Paracaidista" de Javalí Nuevo.

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

MARTES SANTO. 12 DE ABRIL

21:30 h: procesión de la Cofradía del Perdón y la Cofradía "Ecce-Homo".

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

MIÉRCOLES SANTO 13 DE ABRIL

18:30 h: procesión de la Orden Franciscana Seglar y Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La preside el Patrón de Orihuela y su huerta: Nuestro Padre Jesús Nazareno. Destacan los cientos de fieles alumbrantes que lo acompañan haciendo penitencia y cumpliendo promesa.

Itinerario: Iglesia de Santa Ana (Convento de los Padres Franciscanos) • Avenida de la Constitución • Plaza Capuchinos • C/ Capuchinos • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

22:30 h: procesión de la Cofradía de la Sagrada Institución de la Eucaristía "Santa Cena" y Nuestra Señora de los Ángeles y la Real Archicofradía y Mayordomía de Nuestra Señora del Pilar y Real Cofradía de "El Lavatorio".

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

JUEVES SANTO. 14 DE ABRIL

23:00 h: procesión de la Hermandad del Silencio. Catalogada a nivel nacional dentro de las diez mejores procesiones de España, en cuanto a su austeridad y originalidad. A las 11 de la noche se apagan las luces de la ciudad y se hace el silencio, roto únicamente por el golpe de una bocina sorda, el golpe de un timbal destemplado y el Canto de la Pasión. En ella participan hombres mayores de edad ataviados con hábito capuchino, el Cabildo Catedralicio, los seminaristas, el Señor Obispo de la Diócesis y cientos de fieles alumbrantes que acompañan al Santísimo Cristo del Consuelo haciendo penitencia y cumpliendo promesa.

Itinerario: Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago • C/ Hospital • C/ Marqués de Arneva- C/ Santa Justa • C/ López Pózas • C/ Mayor • Plaza Teniente Linares • C/ Soleres • C/ Santa Lucía • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII • C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago.

VIERNES SANTO. 15 DE ABRIL

1:00 h: procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Se trata del desfile procesional más joven de la Semana Santa de Orihuela. Es el único que cuenta con una Estación de Penitencia.

Itinerario: Universidad de Santo Domingo (La procesión comienza en el interior de los claustros de la universidad histórica -parte de procesión cerrada al público-) • C/ Adolfo Clavarana • Paseo Calvo Sotelo • C/ Alfonso XIII • Plaza Marqués de Rafal (Estación de Penitencia) • Plaza Teniente Linares • C/ Mayor • Puente de Poniente • C/ Río • Plaza Salesas • C/ Santa Justa • C/ Doctor Sarget • Plaza Santa Lucía • C/ Adolfo Clavarana • Iglesia Santo Domingo.

18:45 h: procesión General organizada por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías. En ella participan todos los pasos que ya han desfilado a lo largo de la semana (a excepción de los de la Hermandad del Silencio y del Cristo de la Buena Muerte) en orden de Pasión y Muerte. Abre la misma el Abanderado de la Junta Mayor. A su término, la Centuria da escolta al Patrón hasta la puerta del Ayuntamiento, donde se despedirá de su pueblo hasta el primer Viernes de Cuaresma del año siguiente.

Itinerario: Santuario de Nuestra Señora de Monserrate • C/ Hospital • C/ Marqués de Arneva • C/ Santa Justa • C/ López Pozas • Puente de Poniente • Plaza Cubero • Plaza Nueva • C/ Almunia • C/ San Agustín • Avenida de España • C/ Calderón de la Barca • C/ Loazes • C/ Alfonso XIII • C/ Ballesteros Villanueva • Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced.

SÁBADO SANTO. 16 DE ABRIL

20:00 h: procesión del Santo Entierro de Cristo. Organizada por el Ayuntamiento. Al igual que la procesión del Silencio, se cataloga dentro de las diez mejores procesiones de España, dadas sus singularidades. En ella participan todos los estamentos de la sociedad oriolana vestidos de riguroso luto. A excepción de la imagen de San Juan (portada a hombros por miembros de la Junta Directiva de la Cofradía "Ecce-Homo") y la Virgen de la Soledad (portada por los componentes de la Hermandad de los Pilares de la Soledad -para formar parte de dicha hermandad es requisito indispensable tener posesión de titulación universitaria-), el resto de imágenes son portadas por costaleros naturales de la pedanía oriolana del Raiguero de Bonanza.

Itinerario: Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina • C/ López Pozas • C/ Mayor • Interior de la Santa Iglesia Catedral (es en el presbiterio donde espera el Obispo para incorporarse a la misma) • C/ Doctor Sarget • Pasaje Emilio Bregante • C/ Alfonso XIII • C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero• C/ Mayor • Santa Iglesia Catedral.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 17 DE ABRIL

1:00 h: procesión de la Hermandad de la Resurrección. Destaca el encuentro del Salvador Resucitado y la Virgen Dolorosa, donde un niño le quita a la Virgen el puñal que tiene clavado en el pecho.

Itinerario: Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina • C/ López Pozas • Puente de Poniente • Plaza Cubero • C/ San Agustín • C/ Almunia • Plaza Nueva (Santo Encuentro) • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pozas • Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.