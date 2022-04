Más de 130 familias necesitan la ayuda de Cáritas en el epicentro del turismo residencial de Orihuela Costa

¿Cáritas en el paraíso del turismo residencial? Pues sí, también en estos residenciales al sol. En Orihuela Costa cada día más de 130 familias reciben ayuda de la ONG católica. Su sede está desde hace catorce años en la iglesia de La Zenia, un templo pintado de blanco que se confunde desde la vía parque de la N-332 con el mar de adosados con jardín que forman una de las decenas de urbanizaciones del litoral oriolano, a poco más de trescientos metros de la playa. La precariedad iguala a todos en este emporio del turismo de sol y playa. A la cola diaria para lograr el lote de alimentos llegan residentes británicos, sudamericanos, magrebíes, alemanes, de los países del Este de Europa o subsaharianos. Ahora en estos días los voluntarios también atienden a las primeras familias de refugiados ucranianos. "Menos nórdicos, en catorce años hemos visto familias de todas las nacionalidades y orígenes", señala Luis Miguel Carcedo Moya, secretario de Ayuntamiento jubilado, que preside desde su fundación Cáritas Orihuela Costa.

"El perfil medio no es el de la persona sin hogar, que también los hay. La gente que nos pide ayuda son sobre todo vecinos que han vivido bien y han tenido su trabajo estable. Y bien por la crisis del ladrillo o por la pandemia, se han visto agobiados en la medida que tienen que pagar la hipoteca, el coche, la luz, el agua…". Explica que en Orihuela Costa la media de un alquiler es de 400 euros. Si "a un mileurista le quitas 400 euros, más cien de luz, más ochenta de agua…pues no llega", subraya Carcedo. Y pone un ejemplo paradójico de quienes necesitaron respaldo: británicos que perdieron en su trabajo como agentes inmobiliarios.

Cáritas Orihuela no recibe subvenciones directas. Puede funcionar distribuyendo toneladas de alimentos gracias al Banco de Alimentos de Alicante, y a un convenio con la cadena de supermercados Consum. "Todos los días van voluntarios a dos de sus supermercados de la Costa y recogen todo lo que van a caducar a los dos o tres días. De esa forma podemos contar con alimentos frescos", que son repartidos de inmediato evitando su pérdida sin aprovechar. También son bienvenidas las donaciones de particulares.

Además de un lote semanal con productos frescos (carne, verduras, fruta y leche), las familias, con una media de cuatro miembros, reciben al mes otro que incluye con todo tipo de productos no perecederos como legumbres, pasta, harina, aceite, higiene personal y de limpieza.

Cáritas aplica un protocolo para que reciba ayuda quien realmente la necesita. Los solicitantes explican su situación directamente a los responsables de la organización, y después la avalan con documentos como el padrón, seguridad social o el registro de Labora.

Llegan a la iglesia por el boca a boca, por gente que ya recibe ayuda y se pone en contacto con Cáritas. También a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela en la Costa. En este último caso suelen ser situaciones de urgencia y Cáritas es el medio más rápido para atenderlas.

Las ayudas tampoco se limitan a los alimentos. Las necesidades son muchas y Cáritas paga recibos de suministro eléctrico, agua, becas de comedor, material escolar, gafas, tratamientos odontológicos… Lo que se considere prioritario en cada caso concreto.

Para quien tiene que hacer el gesto de acudir a los locales de la parroquia a por la cesta de plástico con alimentos no es fácil, ni pedir ni recibir la ayuda. "Hay gente que viene llorando, que le cuesta horrores" asumir que no tienen para comprar algo tan básico como la leche y quieren defender su intimidad, explica Carcedo, que llegó desde Madrid a Orihuela también en busca de un lugar tranquilo cerca del mar para pasar la jubilación. Una vez, recuerda, una vecina que venía a donar y otra a recoger alimentos coincidieron en la iglesia. La que necesitaba ayuda empezó a dar rodeos hasta poder entrar sin que la viera la otra. "Me he encontrado en el centro comercial de La Zenia -la superficie comercial más grande a la provincia- con personas que me han pedido que no las saludase para que no le preguntasen sus acompañantes quién era".

"Aquí hay una idea que no es la verdadera. Orihuela Costa se la tiene como el paraíso. Un lugar de vacaciones, con mucho sol… pero los datos que tenemos es que el nivel económico es medio-bajo. También lo es el nivel cultural. El 82% de los 25.000 vecinos de Orihuela Costa solo tiene formación básica, y el nivel económico está ligado al cultural". La vida diaria es muy difícil para gran parte de ellos.

"La situación actual es peor de lo que nos cuentan. Es raro el día que no tenemos altas -sin contar la llegada de refugiados ucranianos-. La crisis del ladrillo en 2008 fue muy dura y la pandemia también"

Cáritas Orihuela Costa cuenta con una docena de voluntarios. El relevo generacional no es sencillo y el párroco, el oriolano Isidro Hernández, pide colaboración. La agrupación comenzó en la costa oriolana su recorrido en aquella crisis. Antes, el párroco se bastaba para ayudar de forma muy puntual, pero "entonces se pasó de dos personas al mes a treinta semanales", recuerda Carcedo.

La ONG tiene el respaldo del Ayuntamiento oriolano y muchos de los colectivos que, poco a poco, están tejiendo un red asociativa en la costa oriolana. Cuando se le pregunta a Carcedo sobre la reacción de las grandes empresas constructoras y promotoras a su trabajo en la zona, se queda en silencio. La realidad no es como la idílica imagen que se distribuye en la publicidad inmobiliaria. Y no es algo que les entusiasme.