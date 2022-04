Bascuñana acusa de hacer "chanchullos" a sus socios de gobierno durante siete años y de "irse de comilonas" mientras el PP trabajaba

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, acusó al grupo municipal de Ciudadanos, sus socios de gobierno durante los últimos siete años, de cometer "graves irregularidades" en las áreas que gestionaban hasta hace dos semanas. El primer edil llegó a calificar alguno de estos asuntos como "chanchullos" y "altamente sospechosos", además de asegurar que mientras el PP ha trabajado "otros se iban de cañas y comilonas", en clara alusión a quienes han sido sus compañeros en el gobierno oriolano a lo largo de dos mandatos. Además señaló que en todos estos casos fue su actuación personal como alcalde la que recondujo la situación.

El todavía presidente de la corporación municipal de Orihuela se despachó a gusto en sus declaraciones en rueda de prensa contra los que han sido sus concejales de Ciudadanos. Especialmente quien hasta hace unos días ha sido concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, y la edil de Personal, Luisa Boné, a quienes destacó como responsables de la mayor parte de las irregularidades que a su juicio se iban a cometer. En este sentido Bascuñana, que el lunes se enfrenta a una moción de censura que desalojará al PP del gobierno local, citó el contrato de la ORA y el conflicto con los chiringuitos de la Costa, cuya prestación prorrogó el PP pese a que Ciudadanos esgrimía una resolución judicial que anulaba el servicio ofrecido por esta empresa, que cuenta con una trayectoria repleta de sobresaltos en Orihuela.

Sin abundar demasiado, también se refirió al conflicto de la Escuela Infantil de La Murada, de la que se hizo cargo una empresa pública "donde también dejaron caducar el expediente, sin renovar", aseguró el primer edil, quien añadió que los concejales de Ciudadanos "en este asunto nuevamente se encontraron con la oposición del alcalde que no estaba dispuesto a aceptar que en este espacio se diera servicio sin contrato y con una adjudicación a dedo a una empresa" porque "eso es una ilegalidad como la copa de un pino y el Partido Popular le dio una solución provisional".

"No estaba dispuesto a aceptar que en este espacio se diera servicio sin contrato y con una adjudicación a dedo. Eso es una ilegalidad como la copa de un pino y el Partido Popular le dio una solución provisional". (Sobre la Escuela Infantil de La Murada) Emilio Bascuñana - Alcalde de Orihuela

En su particular repaso al trabajo de sus ex-concejales también recordó el que calificó de "muy insuficiente" servicio de mantenimiento de parques y jardines, enfatizando que se presta sin contrato desde hace años "por lo que cada mes hay que levantar reparo para que la costa no se quede sin este servicio". A continuación el alcalde, quien por sus declaraciones no parece consciente de que puede dejar de serlo la próxima semana, comparó su trabajo como gestor público con el de los ediles que ahora critica a tres dias de la moción." Así estamos siempre con esa presión de tener unos que esforzarse, sacrificarse y trabajar por gestionar con rigor, con seriedad y con responsabilidad y otros de cañas y de comilonas y sin trabajar ni cumplir con su responsabilidad”, sentenció.

"Así estamos siempre con esa presión de tener unos que esforzarse, sacrificarse y trabajar por gestionar con rigor, con seriedad y con responsabilidad y otros de cañas y de comilonas y sin trabajar ni cumplir con su responsabilidad” Emilio Bascuñana - Alcalde de Orihuela

Recordó también el problema con el alumbrado o con el caso del contratista Zaplana Caselles, al que se le niegan los pagos por su trabajo y para poder cobrar se tienen que aprobar sus facturas en Junta de Gobierno, siempre con el voto en contra de Ciudadanos, con todos los informes técnicos favorables. “Si no se hiciera, sería una prevaricación por nuestra parte, como supongo que es por parte de Ángel Noguera”, afirmó Emilio Bascuñana. Señaló a su vez que este tema también está siendo estudiado por el gabinete jurídico "para denunciarlo en los juzgados", aunque el alcalde puede tener solo tres días para hacerlo y "esclarecer también otras actuaciones, no solo de los concejales de Ciudadanos sino también de otras personas que se han puesto al frente de esos servicios".

Arremetió el primer edil contra la concejala de Personal Luisa Boné por su actuación "persistente en controlar y en manipular la forma de acceder a los puestos de trabajo y, sobre todo, la forma de remunerar los puestos de trabajo". “No podemos olvidar y lo vamos a poner también en conocimiento de la Fiscalía para que proceda según considere, la resolución que hizo con respecto a los manuales de valoración de los puestos de trabajo”. Esto significa que a un trabajador se le puede pagar un complemento específico o de destino y a otro no, según lo considere la edil. “A este le pago más y le subo el sueldo porque me cae bien o simplemente porque me rinde pleitesía y sino no lo voy a castigar”. Esto ya fue denunciado por el Colegio Oficial de secretarios, interventores y tesoreros de Habilitados Nacionales de Alicante, señalando que era un claro ejemplo de asumir competencias por parte de un concejal que no le correspondían y que lo había hecho a sabiendas. Bascuñana pasó algo de puntillas por la gestión de José Aix en el área de Urbanismo, aunque sí tuvo tiempo para criticar la tramitación del plan para liberar los suelos junto a la estación del AVE para uso terciario por estar, dijo, enfocada al beneficio de intereses particulares.