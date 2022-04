Claro rechaza la moción de censura de Orihuela y rompe con su socio Cambiemos

El Partido de la Costa de Orihuela, Claro, ha informado en un comunicado este viernes que "no apoya la moción de censura que se votará el lunes 25 de abril y que pretende provocar un cambio de gobierno en Orihuela". La formación, que carece de acta concejal el Ayuntamiento, considera que "las maniobras políticas para instalar un gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos" representan un caso de oportunismo político.

Claro formó coalición con Cambiemos en las elecciones de 2019. Ese acuerdo fijaba que el cuarto concejal sería para el partido de la costa, creado en 2007. Pero la coalición, que ganó en todas las mesas de la costa gracias a Claro, logró tres ediles, que fueron para Cambiemos y se quedó a doscientos votos del cuarto, que hubiera sido ocupado por Helene Akerman.

La ruptura de Claro con Cambiemos no tiene, en un principio, incidencia en la moción de censura respaldada por PSOE, Cs y Cambiemos. Las actas de los concejales son personales. Sí es cierto que el grupo municipal del partido municipalista está formado nominalmente por Cambiemos y Claro y su exclusión del pacto podría tener algún tipo de derivación legal -si la iniciara Claro-.

La misma fuente hace un breve análisis de cómo ha derivado la situación política en la moción: "Cs ha estado en gobiernos junto al Partido Popular durante siete años. Sin embargo, a nivel nacional, están en peligro de extinción política. Ciudadanos Orihuela con la oposición de su propio Comité Provincial ha aprovechado la oportunidad para cambiar de socios y manteniendo las mismas responsabilidades de gobierno, para evitar su extinción a nivel local. La actual dirección del PSOE en Orihuela, al conseguir la alcaldía, trataría de evitar con ello verse sustituidos por otros líderes del partido en las elecciones locales del próximo año".

En cuanto a Cambiemos, que apoya la moción de censura pero que no estará presente en el nuevo gobierno, para el Partido de la Costa "sus motivos están menos claros, han optado por romper la coalición con Claro firmando la propuesta de moción de censura en nombre de Cambiemos: Unidas Podemos pero no en nombre de la coalición que concurrió a las elecciones de 2019 Cambiemos-Claro.

Claro "no ha participado en la negociación de la propuesta de moción de censura y sólo se nos ha facilitado una mínima información sobre los pactos, en un asunto de tan fundamental importancia política. Por lo tanto, la coalición ha terminado de facto". Quizás esta exclusión ha venido motivada por algún veto como, aparentemente, el que ha sufrido Cambiemos para entrar en el nuevo gobierno. Sea como fuere, por esa decisión, la coalición Cambiemos-Claro se ha roto.

La decisión de Claro de no apoyar la moción de censura "ha sido cuidadosamente deliberada y no está basada en el trato recibido por sus antiguos socios de coalición". La propuesta de acuerdo negociada por Cambiemos y PSOE "no sabemos hasta qué punto está acordada por Ciudadanos, contiene muy poco contenido para los intereses de Orihuela Costa. Como era de esperar, hay muchas partidas de carácter específico para el casco de Orihuela y sus pedanías".

En cuanto a Cala Mosca, "la cuestión medioambiental vital en la que Claro y Cambiemos" han colaborado tanto en el pasado, "el compromiso adoptado es vago y condicionado, y se queda en poco más que en unas buenas intenciones. A sabiendas de que Ciudadanos, que seguiría al frente de Urbanismo y está a favor de la construcción de las 2.200 nuevas viviendas en Cala Mosca esto no es quizá no resulte sorprendente, pero sí decepcionante. El compromiso incluido en el acuerdo sobre descentralización que permitiría que se gestionen más servicios en la costa es también poco más que un deseo cargado de buenas intenciones".

El único punto de interés específico para la costa es el acuerdo para construir una biblioteca y un centro cultural multiusos. "Pero se trata de una propuesta del Partido Popular que ha sido negociada con la mayoría de colectivos de la costa, incluido Claro., y que ya se encuentra en avanzado estado de ejecución".

Por los motivos "oportunistas de los partidos políticos implicados y el programa de gobierno, Claro no apoya la moción de censura para cambiar el gobierno de Orihuela que se votará el 25 de abril. Cualquier hipotético beneficio que resulte de ello para La Costa será, por supuesto, bienvenido. Pero de momento para Orihuela Costa las perspectivas son, más que un cambio, más de lo mismo. Excepto la positiva coalición entre Cambiemos y Claro se ha convertido en una víctima de las maniobras para llevar a cabo la moción de censura". Con esta decisión Claro podrá concurrir en solitario a las elecciones municipales.