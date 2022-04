Archivan en la Audiencia la querella del PP contra el portavoz de Cs de Rojales por el caso de las firmas falsas

Alejandro Bernabé, actual portavoz de Ciudadanos (Cs) no falsificó las firmas de afiliados del PP de Rojales en las que comunicaban su baja del partido. Algo que ya ratificó un juzgado de Torrevieja, como avanzó INFORMACIÓN y ahora ha confirmado la sección séptima de la Audiencia Provincial, que ha rechazado un recurso de reposición contra el sobreseimiento resuelto por el juzgado torrevejense.

La querella fue presentada por un miembro del PP y respaldada por la presidenta de esta formación, Susana Chazarra en Rojales contra el edil Bernabé al que acusaban de supuesta falsedad documental. La sección séptima de la Audiencia en Elche corrobora los argumentos del magistrado de Torrevieja y no ve indicio alguno de falsedad en la actuación del concejal y archiva la causa. La denuncia tuvo su origen en la división interna del PP de Rojales previa a las elecciones municipales de 2019 y la disputa por la candidatura a alcaldable.

Bernabé, cuando todavía era miembro del PP local, presentó ante la agrupación local de Rojales 43 bajas de militantes populares. Algo que un sector del partido interpretó como una demostración de fuerza para que el PP lo eligiera como candidato a la Alcaldía. Bernabé, finalmente fichó como alcaldable por Ciudadanos, formación con la que logró cuatro concejales en las elecciones municipales, frente a dos del Partido Popular. La querella se interpuso más de seis meses después, en febrero de 2020.

El auto de archivo del juzgado que ratifica la Audiencia -y al que se sumó además la Fiscalía- señala que no existen indicios para considerar que pueda existir el delito de falsedad documental. Las declaraciones prestadas por las personas cuya firma supuestamente fue falsificada «son contundentes» en el sentido «o bien de confirmar (su) autoría de los documento, o bien de que consistieron la emisión de esos documentos» y «la firma por tercera persona lo cual no constituiría un delito de falsedad documental». Los 43 documentos de baja suponían en ese momento el 15% de los miembros de la agrupación local.

En la investigación se ponían en duda tres -uno de ellos correspondiente al querellante-. En dos de los casos, dos vecinas de Rojales de avanzada edad, el informe pericial encargado por el juzgado es «concluyente al afirmar que la autoría de la rúbrica en los documentos de baja se corresponde con las propias interesadas, por lo que -insiste el auto judicial ha de descartarse tajantemente la falsedad de las mismas».

En un tercer caso, el que corresponde al querellante inicial «el informe pericial no es capaz de concluir si se trata de una invención, (..) y no es posible ni atribuir ni descartar su autoría». Aunque la acusación particular ejercida por Susana Chazarra, en representación del PP consideró que esos 13 afiliados podrían corroborar con su testimonio la supuesta falsedad de las firmas, confirmaron, a tenor de la resolución del magistrado, que eran suyas. Finalmente también acudió a declarar como investigado el propio portavoz de la formación naranja Bernabé, que como recogió esta edición negó cualquier falsificación. Un mes después, sin que el propio querellado lo pidiera formalmente, ni llamar a declarar a la acusación o pedir informe al fiscal, el juez archivó el procedimiento.