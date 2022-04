Los cargos del partido de Ciudadanos hacen el vacío a sus ediles en el cambio de gobierno local

Cargos institucionales del PSOE a nivel comarcal, provincial y autonómico han arropado a la nueva alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, tras la moción de censura que se ha llevado a cabo en la localidad para desbancar de la alcaldía al ya ex regidor Emilio Bascuñana, que también ha recibido el apoyo de los populares. Lo mismo ha ocurrido con la presencia de representantes de los partidos que conforman el grupo municipal Cambiemos, que no entrará en el equipo de gobierno aunque pactó un acuerdo con los socialistas para sacar adelante la moción. Sin embargo, no han acudido miembros de Ciudadanos, después de que el partido cuestionara el giro de sus cinco concejales al romper con el PP para pactar con los socialistas.

José Muñoz, secretario de Organización del PSPV-PSOE, ha sido breve, "porque la protagonista es la flamante alcaldesa", pero ha dejado claro que ha sido "un día histórico para Orihuela" a la hora de valorar "una moción de censura absolutamente necesaria para poner en marcha la ciudad y acabar con la parálisis en la que la había instaurado el PP". Un día, ha añadido, "de esperanza para la ciudadanía, las empresas, los trabajadores, la cultura, el deporte y el tejido asociativo". Resta "un año de intenso trabajo" antes de las elecciones con el objetivo de que "Orihuela sea lo que nunca debió dejar de ser: una gran capital con fuerza e ilusión". En la misma línea, Joaquín Hernández, secretario general del partido en la Vega Baja, ha manifestado que es "un cambio positivo para el PSOE y para Carolina, que puede gobernar en el siguiente mandato". Además, ha defendido que "cuatro años sin aprobar un presupuesto demuestra ineficacia en la gestión por parte de Bascuñana". De hecho, los nuevos socios de gobierno, PSOE y Ciudadanos, han afirmado, tal y como adelantó este periódico, que la primera medida será aprobar nuevas cuentas que tendrán la política social como eje. El presidente del PP de la provincia, Toni Pérez, ha definido lo ocurrido como una acción de "cambiarlo todo para que nada cambie", destacando que, por contra, el partido "seguirá defendiendo firmemente desde una oposición constructiva los intereses de Orihuela" como "el agua que nos recortan, la libertad, el avance, las medidas económicas y todas aquellas políticas que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos, ya que Orihuela tiene ahora un gobierno que lo que hace es recortar y mirar para otro lado cuando se trata de ayudar, invertir o defender ante el Gobierno de España lo que necesitan los oriolanos". En este sentido, ha remarcado que "el PP trabajará desde todas sus estructuras para que el municipio recupere el gobierne que merece". Por su parte, María Gómez, coordinadora del PP en la Vega Baja, ha tachado la moción de "injusta", porque "no es verdad que haya parálisis en la gestión", además de recordar que ha sido un mandato complicado en la Vega Baja por la devastadora DANA que arrasó la comarca en 2019 a la que luego le siguió la pandemia. Con todo, "lo aceptamos y lo usaremos para mejorar", sin olvidar que la coordinación municipal, comarcal y provincial del partido para "seguir defendiendo los intereses de la comarca, reclamando a las distintas administraciones infraestructuras para que no se repita una situación como la que vivimos e inversiones para vertebrar el territorio". Con un auditorio repleto para seguir el pleno extraordinario ha llamado la atención la ausencia de Ciudadanos para apoyar a sus cargos municipales. Javier Gutiérrez, coordinador provincial de la formación naranja, ha manifestado que "la situación es doblemente lamentable porque, al final, cinco ediles con las siglas de Cs se han sentado en un ayuntamiento y han votado en contra de la directriz del partido a nivel nacional. Es igual de lamentable que el partido a nivel nacional, tras tener conocimiento del tema desde hace casi un mes y teniendo toda la información desde el comité provincial, no haya tomado una decisión". Así, ha recalcado que "el comité provincial ya trasmitió su posicionamiento: era necesaria una suspensión de militancia que respetara todas las garantías para los concejales implicados". José Aix (Cs), vicealcalde y concejal antes de dimitir para registrar la moción, ha subrayado que se coordinaron con el partido "desde el minuto uno". Es más, "tenemos la tranquilidad de saber que hemos hecho lo mejor para el partido. Creo que nadie nos permitiría seguir apoyando a alguien cuando hablamos de bloqueo. Reivindicamos más que nunca el proyecto de Cs con una política templada, de estar en el centro y poder gobernar con quien queramos". Estefanía Blanes, portavoz de la dirección ejecutiva de EUPV y responsable de Política Institucional, ha celebrado "este cambio de gobierno necesario para avanzar en políticas sociales y, sobre todo, de protección del territorio", poniendo como ejemplo Cala Mosca, el último kilómetro de costa virgen en el municipio donde está prevista la construcción de más de 2.000 viviendas, "un símbolo de la resistencia frente al modelo urbanístico del PP, un modelo que depreda el territorio". Por último, Ana Vega, síndica de Vox en las Cortes, tras el pleno ha determinado que "ha llegado el sanchismo que abraza a comunistas, separatistas y filoterroristas a Orihuela de la mano de la enésima traición de Ciudadanos, pero en mayo de 2023 Vox dará al municipio el gobierno que se merece".