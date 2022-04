Torrevieja quiere destinar un millón en la regeneración de la playa del Cura con 20.000 metros cúbicos de arena

El Ayuntamiento de Torrevieja tiene prevista una inversión de 1.038.000 euros para la regeneración de la playa del Cura. El concejal del área, Antonio Vidal, explicó que el proyecto contempla la aportación de 20.000 metros cúbicos de arena. La inversión requiere de una evaluación ambiental favorable y un estudio previo de las dinámicas marinas por parte de la dirección territorial de Costas del Ministerio de Transición de Costas.

La playa urbana más popular de Torrevieja y una de las más conocidas del país cuenta con apenas 500 metros de longitud y una anchura máxima de 25 metros. Arrastra un importante problema de falta de arena. No es necesario un gran temporal para que este litoral aparezca en "carne viva". Sobre todo en tramo sur de la playa, el más cercano al Tintero. Algo que se ha podido comprobar durante esta Semana Santa. Vidal no dio plazo para la actuación -solo el estudio de dinámicas marinas para la playa Los Locos tardó más de un año en licitarse, adjudicarse y llevarse a cabo pese a ser un contrato de servicios de poca entidad económica-.

En cualquier caso se realizaría con aportaciones de arena de cantera, más densa, como las que al principio de este mandato se llevaron a cabo en la playa de Los Locos, y que contra todo pronóstico se han mantenido pese a los temporales. El proyecto en el Cura prevé incorporar casi el doble de arena de la que se utilizó en Los Locos -12.000 metros cúbicos de arena blanca recogida de una cantera de Abanilla-.

La aportación de arena al litoral está muy restringida en la ley de Costas. Los ayuntamientos solo pueden mover la arena desde donde se haya acumulado hasta la zonas donde escasee. Algunos servicios de playas hacen "trampa" y utilizan la maquinaria para extraer arena del lecho del mar.

El área de playas se va a llevar a cabo la sustitución de las casetas de socorrismo, un total de 8, y la adquisición de 5 torres de vigilancia para complementar y contribuir a mejorar el nuevo sistema de socorrismo en las playas de Torrevieja.

Como avanzó INFORMACIÓN el Ayuntamiento quiere mantener el desembolso de 1.300.000 euros para pagar la contratación de controladores de acceso a playas y paseos entre julio y septiembre pese a que ya no están vigentes las restricciones de la pandemia. Vida justificó este gasto en que se trata de la prórroga del contrato que prestó servicio el pasado verano y que supuso que las playas de Torrevieja "fuesen las más seguras de España". “Mantenemos esta partida por seguridad, ya que si las autoridades volviesen a implementar medidas sanitarias de prevención no tendríamos la posibilidad de volver a dotar económicamente el servicio de control de playas”, dijo Vidal. El edil no aclaró qué pasará si no hay restricciones y qué objetivo tendrán los controladores de playas -que actuaron el pasado verano ya con restricciones en retirada-.

Por otra parte, Vidal admitió que el Ayuntamiento de Torrevieja va a tener que renunciar al diseño municipal para la remodelación de la senda peatonal en primera línea entre la avenida de Los Europeos y La Mata pueblo. La solución en hormigón planteada por el municipio no ha sido aceptada por Costas y ahora habrá que plantear la remodelación sobre la base de la actual senda aunque con materiales más resistentes que la madera a la salinidad. La nota de prensa que daba cuenta de decisión municipal obvia el rechazo de Costas a las soluciones planteadas por el Ayuntamiento más allá de remodelar lo que ya está hecho, puesto que la senda está ubicada en suelo de dominio público marítimo terrestre. La senda se construyó hace dos décadas y ha finalizado su vida útil. Otros tramos sí han sido mejorados como el del paseo de La Mata o el puente sobre el sistema dunar del Molino del Agua.