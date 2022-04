Vox reivindica en Orihuela un Plan Hidrológico Nacional que ponga en valor el campo

A las puertas del Teatro Circo de Orihuela, bajo la imagen de Miguel Hernández, Vox ha desembarcado en la Vega Baja para hacer campaña a cuenta de la agricultura y el recorte del trasvase Tajo-Segura. Respaldado por Ana Vega, portavoz del grupo parlamentario en las Cortes valencianas, los diputados nacionales Ricardo Chamorro y Manuel Mestre y el parlamentario autonómico José Luis Aguirre, el secretario general del partido de ultraderecha, Javier Ortega Smith, ha reivindicado la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que ponga en valor el campo.

Así, ha afirmado que "hay algunos que se han empeñado en ponerle restricciones al futuro de esta provincia cerrando los trasvases y poniéndole a los agricultores más trabas todavía, haciendo inviable un sector que en la provincia mueve más de 1.000 millones del PIB y del que viven 116.000 familias".

"Nos encontramos en una tierra de campo donde el agua es vida", ha insistido. En ese contexto, ha manifestado que "Vox viene a darle una solución al campo y trabajar en un proyecto nacional, en un gran plan hidrológico, que ponga en valor nuestro campo y que logre que nuestra agricultura siga siendo puntera en el mundo".

A su juicio, "la interconexión de las cuencas persigue darle categoría de bien nacional al agua", porque, ha añadido, esta "no pertenece a las comunidades autónomas, sino a todos los españoles, que tenemos derecho a los recursos naturales fundamentales". Por tanto, "no se reparte por un principio de solidaridad, sino que es un derecho y de justicia".

En este sentido, ha recalcado que "no podemos seguir permitiendo que el agua se pierda en el mar". Ahora bien, ha aclarado que "no consiste en desvestir a un santo para vestir a otro", insistiendo que "no se va a quitar el agua necesaria de un sitio para llevarla a otro".

En su opinión, "aquellos que defienden el medio ambiente lo que están logrando es convertir algunas zonas en auténticos desiertos". Según el dirigente de la ultraderecha, "el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo humano es incompatible con las agendas ideológicas 2030". Además, ha incidido en lo que ha llamado "el ecologismo de cara dura", esos "ecolojetas que bajo la pantalla de la ideología han descubierto un negocio político y económico que está arruinando el campo".

Por contra, ha propuesto "dar una respuesta de quienes se mueven por criterios técnicos y de aquellos que conocen el campo, sus agricultores y ganaderos". En suma, los que "saben cómo podemos aprovechar los recursos hídricos, logrando la máxima eficiencia y buscando alternativas para lograr ese consumo necesario".

Por ello, en la tarde de hoy se celebra en el Teatro Circo la I Jornada de Agricultura y Plan Hidrológico Nacional, que alberga un coloquio sobre la situación y el futuro de la agricultura en el que participan varios diputados de la formación; Eladio Aniorte, fundador de Asaja, y Francisco Girona, agricultor de cítricos.

A continuación, otra mesa redonda aborda la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que cuenta con la presencia de Ortega Smith; Santiago Morón, presidente y portavoz de Vox en Aragón; Antonio Martínez, vocal del partido en Murcia; Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua, y José Andújar, presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha.

Antes, el secretario general junto con Vega, Chamorro, Mestre, Aguirre y otros cargos han visitado el Juzgado de Aguas del municipio de Almoradí, una institución encargada de administrar y distribuir las aguas de riego por todo el territorio sobre el que se extiende su jurisdicción.

A continuación, acompañados por Francisco Girona, miembro de Asaja y premiado como mejor Agricultor Joven de 2020, ha acudido a la finca La Gobernadora Producción de cítricos en Orihuela.

Moción de censura

Ortega Smith tampoco ha dejado pasar la ocasión para comentar la moción de censura del lunes que ha desbancado al PP del gobierno y ha convertido a la socialista Carolina Gracia en alcaldesa gracias a un pacto con Ciudadanos y el apoyo de Cambiemos: "Hay algunos, como aquí en Orihuela, que están más preocupados en ver cómo se sitúan en el sillón, siendo capaces de quitar a un alcalde", en referencia a la salida de Emilio Bascuñana (PP). Un nuevo equipo con "políticas ideológicas de género como seña de identidad", ha enfatizado.

Por último, ha indicado que "frente al sectarismo, estamos nosotros para defender desde Orihuela la política de lo útil y lo necesario", remarcando "la diferencia con la política basura, que tapa los escándalos y la corrupción, la que solo piensa en su puesto y en su chiringuito". En este punto se ha detenido en la posible imputación de la vicepresidente Mónica Oltra y "los terribles casos de abusos a menores que se han querido tapar", así como en "las supuestas subvenciones irregulares que salpican al hermano del presidente Ximo Puig".