"Hemos reconstruido el departamento de salud de Torrevieja. No entendemos tanto ruido y noticias negativas"

Su forma de hablar reflexiva y serena ya anticipa la idea de que a Pilar Santos Fuster no le arredran los retos. Y este de dirigir el equipo que revierte el Hospital de Torrevieja a la gestión pública, sin duda, lo es. Médico especializada en Anestesia y Tratamiento del Dolor y , asumió esta responsabilidad desde su experiencia directiva en el Hospital Vega Baja y, sobre todo en el hecho de haber trabajado durante siete años en el departamento torrevejense conociendo de primera mano la especificidad social y las necesidades asistenciales de la zona.

Asegura que ha tenido que afrontar la «reconstrucción» del departamento con una enorme escasez de plantilla. Anuncia que el día 1 de junio el servicio de Urgencias contará con nuevo jefe y nuevas incorporaciones para lograr completar una plantilla de 36 médicos. Con diplomacia evita cargar las tintas contra la anterior concesionaria Ribera. Matiza que la búsqueda de nuevos facultativos -el mayor problema que arrastra el departamento-, no pasa por los incentivos económicos, y subraya en este sentido, que las que considera «noticias sin contrastar», no ayudan.

¿Cómo han sido estos siete primeros meses de gestión directa del departamento?

Complejos. La reversión ha sido compleja. Aún así he tenido la suerte de contar con el trabajo de unos profesionales fantásticos y gracias a todos lo hemos mejorado. Hemos reconstruido servicios que estaban desestructurados y el balance de estos seis meses es muy positivo. Tenemos datos que lo avalan, relacionados por ejemplo, con las demoras de consultas, de lista de espera quirúrgicas, en pruebas radiológicas,…en todos estos aspectos hemos mejorado, indudablemente. Uno de nuestros primeros esfuerzos a la hora de reconstruir el departamento fue analizar y completar los recursos humanos, recuperar la plantilla para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.

Había escasez porque muchas plazas estaban sinergiadas con Vinalopó (un mismo sanitario trabajaba en dos hospitales). Las recompusimos y les dimos medios y equipamiento. También hemos realizado un gran esfuerzo por desarrollar una estrategia de comunicación, con los ayuntamientos, para que nos transmitieran sus necesidades, con las distintas asociaciones…

Cuando llegamos había miles de pruebas pendientes de citar en resonancias (2.185), ecografías (3.200) y TAC (1.747). Ahora la demora está en la mitad. La evaluación de pruebas siempre ha sido externa y queremos internalizarla PILAR SANTOS - GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

¿Y por qué cree que hay tanto ruido, denuncias públicas del comité de empresa, de sindicatos y de usuarios casi a diario?

Lo desconozco. Desde dentro sinceramente no entendemos por qué hay tanto ruido, porque nuestra percepción a nivel de gestión y de cómo está funcionando el departamento es muy buena. No lo sé... Puede tener que ver, supongo, con ideología. Personas que están de acuerdo con un tipo de gestión, otros con otro..., puede influir. Pero, de verdad, es tan importante que los medios de comunicación estén con la sanidad... Es tan importante que se contrasten las noticias... Y no se están contrastando muchas informaciones. Se hace mucho daño. Además, algo que nos está resultando difícil, porque después de la pandemia los profesionales de la sanidad escasean... y esas noticias negativas lo que hacen es que perdamos capacidad de atracción. Si ya para Torrevieja es complicado porque está lejos de Valencia y Alicante, esa mala imagen que se está dando por algunos medios o por algunas personas que tengan algún interés realmente..., supongo que por interés ideológico no beneficia al departamento.

Ribera Salud utilizaba los incentivos económicos para retener al personal, sobre todo ante situaciones como las que se dan en Radiología y Urgencias, donde faltan médicos. El mayor esfuerzo necesario en ciertas plazas se compensaba con una mayor retribución, a veces incluso sin limitación ¿Es esa la clave para que el departamento resulte atractivo y lleguen los médicos que son necesarios, al margen de evitar las «malas noticias»?

¿La cuestión económica? Es importante. Claro que es importante. En cualquier caso, tenemos que conseguir que los profesionales se sientan bien pagados. Pero sobre todo que la dimensión de la plantilla impida que tengan que hacer tantas jornadas extra. Nuestro objetivo, el del equipo de dirección, es la calidad de la asistencia al paciente. Cuando vine aquí a trabajar hace siete años, vine por el proyecto. Y ahora he regresado por responsabilidad, porque cuando después de 7 años me marché, consideré que la sanidad tenía que ser pública. Me di cuenta que tiene que ser pública.

¿Por qué?

Porque la cantidad era lo más importante en ese momento. Si hacías más, te pagaban más, y las personas se derivaban a eso, a hacer más porque te pagaban más. Me di cuenta que no era ese el sentido de la medicina. Tenía que ser otro. El objetivo de la gestión de un departamento público es la calidad. Desarrollar una continuidad asistencial primaria especializada, desarrollar procesos. Y que un paciente que llegue, por ejemplo, con una fractura de cadera, sea tratado de la misma forma que otro «menganito», y que haya un orden. Que no haya listas de espera, porque eso significa que no estamos dando una respuesta a los ciudadanos.

Si ya es difícil que venga un médico a Torrevieja, porque está lejos de todo, de Valencia o Alicante, las informaciones sin contrastar no ayudan a la atracción de profesionales. PILAR SANTOS - GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Dice que la asistencia ha mejorado en estos siete meses pero las críticas se ceban en servicios como el de Urgencias o Radiología dando la impresión de que no levantan cabeza...

Nuestro objetivo siempre es crecer, mejorar. La dificultad de incorporación de profesionales es un poco lo que nos está enlenteciendo, pero estamos buscando activamente profesionales que nos permitan internalizar servicios. Ese es nuestro objetivo. Lo hemos hecho con anatomía patológica incluso con virología molecular, y con neurofisiología. Lo hemos hecho con el TAC. Nuestra prioridad es seguir internalizando en la medida que consigamos profesionales. Cuando el día 15 de octubre de 2021 nos incorporamos, había miles y miles de pruebas pendientes de citar: 1.747 TACs, 215 mamografías, 2.185 resonancias, 3.200 ecografías... Eso en cualquier hospital es un lastre absoluto. Era una actividad que debió tener Ribera Salud en su día y que nosotros la heredamos.

Además de seguir en la búsqueda de profesionales, incorporamos un nuevo TAC que ahora es del Hospital, y vamos a incorporar otro segundo TAC además de una resonancia y algún ecógrafo. También el equipamiento para contar la última tecnología en la Unidad de Cáncer de Mama. Cuando llegamos había cuatro radiólogos. Las pruebas se hacían aquí y se leían fuera. Como ahora. Con la diferencia de que ahora no se leen en Ribera. La dificultad de recursos humanos existía anteriormente también, y no iría muy bien cuando existían casi tres mil pruebas pendientes, que son las que hemos heredado. La demora se ha reducido a la mitad desde entonces. En ecografía había 236 días de demora de pruebas radiologías en 2021, y ahora son 107; en estudios mamarios de 335 días a 45, en resonancia magnética de 254 a 140 , y en TAC de 261 a 93. Son algunas de las mejores estadísticas de la Comunidad Valenciana.

Cuando se puso en marcha la gestión directa se anunció una fuerte inversión en infraestructuras. ¿Qué es lo primero que se va a hacer?

Tenemos unos presupuestos aceptados de obras y equipamientos. En 2021 se compró lo inmediato por valor de medio millón de euros. Para este año hay una línea de inversión de cuatro millones. Y lo que hemos planteado como prioritario es la ampliación de los centros de salud de Orihuela Costa y de Guardamar

¿Ampliación en Orihuela Costa? ¿La previsión no era construir el segundo centro de salud?

Esa es nuestra última propuesta. Eso no quiere decir que no se pueda hace un segundo centro de salud. El hecho es que ya la incorporación de nuevos profesionales hace que sea insuficiente y que ampliar sea lo más rápido. A nivel de hospital hemos propuesto una planta más de consultas externas, y un gimnasio de rehabilitación que planteamos en un edificio nuevo, al lado de consultas externas. El actual es pequeño y está en un sitio donde la accesibilidad es mala. También queremos liberar todas las habitaciones que son utilizadas por médicos de guardia en la segunda planta para hacerlas de hospitalización y en su lugar habilitar una zona ahora en desuso. También se ha pedido colaboración al Ayuntamiento de Torrevieja para contar con un nuevo espacio de rehabilitación que sustituya al que existe en el centro de salud del Acequión, que es muy pequeño e insuficiente.

El Servicio de Urgencias es el que suma mayor número de denuncias públicas tras la reversión por la saturación. El último de estos episodios se produjo en Semana Santa y coincidió con la renuncia del jefe del Servicio ¿Por qué han pasado tres jefes de servicio en Urgencias en seis meses?

Tres, no. El jefe inicial era sinergiado, y estaba de baja. Aquí había una persona que hacía sus funciones y que también se fue a Vinalopó (hospital gestionado por Ribera). Nombramos a responsables en funciones mientras buscábamos un jefe: el doctor Diéguez que sí, recientemente, ha renunciado. El servicio necesita mucho trabajo y mucha dedicación y hay personas que por cuestiones personales consideran que no pueden darle el tiempo que necesita y ha decidido dar un paso a un lado. Tenemos muy buenas perspectivas para el servicio de Urgencias, a muchos profesionales que se incorporarán próximamente, también a residentes que terminan a finales de mayo y que se van incorporar. Y a un responsable jefe que se incorpora el 1 de junio. Un excelente profesional. La puerta de Urgencias es complicada porque son servicios que no se pueden programar, y siempre ha tenido problemas, aquí y en cualquier parte. Aquí más porque en periodo vacacional aumenta exponencialmente la población. Un fin de semana puede ser tranquilo y de repente de golpe pueden venir dos tráficos, dos politraumatismos, un paciente vital... En ese momento, si alguien está aquí puede creer que está fatal, pero no ha visto el ejercicio y las horas anteriores.

¿Había visto alguna vez los pacientes en los pasillos de Urgencias como ha ocurrido en la última punta de presión asistencial?

Los pacientes que están en pasillos están pendientes de ubicación y el personal sanitario le está tomando nota a pie de camilla para derivarlo a boxes... es algo que ha pasado antes en muchas ocasiones desde que se puso en marcha el hospital en 2006. El compromiso con el servicio es aumentar los profesionales hasta los 36. Ahora son 25, y lo recogimos en 24, médicos. No residentes. Lo primero es tener un proyecto y es lo que vamos a rehacer. Integrar Urgencias en el Hospital y con Primaria, porque siempre ha sido un servicio muy aislado del resto del Hospital, incorporando a los especialistas. Hemos conseguido que asuman pacientes que están pendientes de ingreso en cada una de las especialidades como Traumatología o Pediatría. Urgencias no debe ser algo externo, como el que para los balones de lo que viene de fuera. Tiene que ser un trabajo continuado y consensuado. Desarrollar procesos para que el paciente que tiene que ingresar realmente ingrese. Que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, como está haciendo ahora mucho, colabore también. Hay pacientes, sobre todo los de avanzada edad, que si los ingresas los estás perjudicando, es peor.

Por eso también desarrollamos como prioridad el refuerzo de personal de asistentes sociales en coordinación con la dirección de Psiquiatría de doctor Mesones. Lo consideramos algo muy importante para abordar en este departamento y ahora hay seis trabajadoras sociales más. La realidad social de esta zona evidencia que hay mucho residente mayor, personas que en su mayoría viven solas en sus casas. La cifra de suicidios entre este colectivo es significativa. Fue el Ayuntamiento de San Fulgencio quien nos planteó la existencia de ese problema asistencial. Antes no había conexión con los ayuntamientos, y ahora se trabaja en coordinación con ellos.

Si conoce bien cómo funcionaba el departamento bajo gestión concesional, fue jefa del Servicio de Anestesia siete años, qué ha cambiado en estos siete meses para que los sindicatos estén en pie de guerra. ¿Tienen ahora más motivos o más margen para reivindicar?

Creo que los sindicatos se sienten más libres (sonríe). Pero los sindicatos siempre han reivindicado. Lo hicieron durante el periodo de concesión para que las habitaciones de refuerzo de la segunda planta central estuvieran abiertas. Y también para conseguir más personal en Urgencias, porque de hecho la presión asistencial en Urgencias siempre ha sido muy grande. Ellos tienen el despacho abierto para hablar de todo, somos muy accesibles, y en estos momentos es el subdirector económico quien está constantemente reunido con los sindicatos y atendiendo sus necesidades y reivindicaciones. Es su función. Y el que cuando consiguen lo reivindicado reclamen más.