Torrevieja sigue pagando 76.000 euros al mes por desinfección covid en colegios y locales municipales

La mayor parte de restricciones por la pandemia ha decaído -crucemos los dedos-, pero para el Ayuntamiento de Torrevieja a día de hoy, la ciudad sigue en situación sanitaria excepcional por covid en lo referente a la prestación de algunos servicios. De ahí que justifique con ese argumento un gran desembolso de gasto público.

El caso más relevante es el refuerzo de limpieza -y desinfección- en edificios municipales y centros educativos de Infantil y Primaria. Fue formalizado el 25 de septiembre de 2020 como ampliación del servicio ordinario exclusivamente por la incidencia de la pandemia, y le cuesta a las arcas municipales todos los meses 76.928 euros (IVA incluido) adicionales al servicio ordinario.

Antes de la pandemia esa prestación, que formalizó a favor de Acciona el anterior gobierno municipal en agosto de 2018, le costaba al Ayuntamiento -a los torrevejenses- 1.874.568 euros anuales. Con la ampliación de refuerzo que concreta el nuevo gobierno del PP en septiembre de 2020, supuso y le sigue suponiendo 2.738.879 euros al año: 864.311 euros más.

Esta ampliación de servicios de limpieza según figura en la documentación pública del expediente, se extendía hasta junio de 2021. Sin embargo, sigue abonándose, mes a mes y puntualmente, a Acciona Facility Services , aunque la actual "ampliación sobre la ampliación" del contrato no figure ni en perfil del contratante, ni en informes -públicos- del jefe de la Asesoría Jurídica o de la directora general de Contratación, que amparan con sus resoluciones esta gestión.

Aunque la evidencia científica indica que la desinfección de superficies es poco eficaz para frenar los contagios el Ayuntamiento dispuso y mantiene operarios de limpieza en horario lectivo en los colegios con la consiguente sensación de seguridad

Hace tiempo que la evidencia científica señala que la desinfección de superficies y limpieza es poco eficaz para combatir la transmisión del virus. Las imágenes de camiones cuba desinfectando las calles durante el confinamiento estricto quedarán en la historia como una demostración de movilización de la administración. Aunque en realidad el tiempo y la evidencia científica han de mostrado que tenía una incidencia mínima como barrera contra el covid, ese servicio que ofrece Acciona se basa sobre todo en una labor de limpieza y desinfección en horario lectivo en los colegios y se puso en marcha en su día más por la sensación de seguridad, tranquilidad y control sobre la pandemia, que por su efectividad real. Que el personal de limpieza acuda a cada una de las dependencias municipales de forma constante ya es algo normalizado por el personal funcionarial. Y que esos mismos operarios de limpieza se encuentren durante horario lectivo repasando instalaciones educativas, en especial los aseos, también lo es. En total esta ampliación paga la presencia de 19 operarios más en colegios y 17 en dependencias municipales sobre la plantilla ordinaria. El total de edificios y centros educativos que cubre el contrato es de 71.

Según la concejala de Sanidad, Diana Box (PP), no solo está justificado que se mantenga durante estos meses -al margen de que las restricciones covid hayan decaído casi por completo-, sino que la idea es que se mantenga el próximo curso, más como una medida de refuerzo de limpieza que justificada por el covid.

Es decir, la idea es consolidar un sobrecoste que no se recoge en el pliego inicial del contrato. En un ayuntamiento donde lo importante es la imagen que se pueda trasladar a los administrados la presencia de ese refuerzo es relevante, en especial para un colectivo tan sensible a cualquier cambio como es el de los madres y padres de alumnos.

Playas

En el mismo sentido de medidas sanitarias ante el covid ha justificado el Ayuntamiento el mantenimiento de una partida de 1,3 millones de euros en la contratación de controladores de playas para este verano. Como ya se hizo en 2020 y 2021. La justificación del concejal del área, Antonio Vidal (PP), es que si no se tramita el desembolso y la situación pandémica cambia, la partida presupuestaria destinada a ese servicio no se podría emplear. También alude a la creación de puestos de trabajo de un personal que no va a tener muy definidas sus funciones. El caso es que Torrevieja va a gastarse ese dinero en contratos "por si" llega la séptima ola o sucesivas.

El concejal eso sí, evitó aclarar con antelación si las playas serán parceladas este verano al margen de que se contrate a más de ochenta personas a través de la empresa que ya realizó la prestación con opción a prórroga a este año. La parcelación reduce -y mucho- el espacio disponible en las playas urbanas de la ciudad. Con lo que al controlador ya le quedaría poco trabajo en ese espacio, pero si finalmente no se parcelan, tampoco está nada clara la necesidad de contar con esa gran cantidad de personas contratadas durante los meses de verano como controladores. El año pasado fueron hasta 150 en julio y agosto y 72 en junio y septiembre.

Este despliegue de gasto público amparado en la excepcionalidad de una pandemia -que en estos momentos- ofrece sus números más bajos desde hace dos años sin pacientes en UCI y menos de una decena ingresados en el Hospital Universitario de Torrevieja, contrasta con otras decisiones municipales adoptadas durante meses en los que la incidencia elevada de la enfermedad mantenía obligaciones y prohibiciones. Fue el caso de autorizar la celebración del Día de las Paellas de las fiestas patronales en diciembre de 2021, con medidas covid, pero al que se acercaron -sin incidencias- miles de personas en plena sexta ola de la pandemia. O la organización de multitudinarios conciertos para esas mismas fiestas o el campeonato mundial de balonmano femenino. Para esos casos, pese a que sí había covid y era una situación excepcional, lo importante fue la normalidad. Sin sobrecostes.