El PSPV-PSOE insta al Gobierno a mantener el trasvase Tajo-Segura

El mismo día que el Consejo del Agua del Tajo vota el aumento de caudal ecológico, lo que supone en la práctica un recorte en el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de Recursos Hídricos del grupo socialista en las Cortes valencianas, Manuel Pineda, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a mantener las condiciones actuales del Plan Hidrológico del Tajo, teniendo en cuenta los intereses de los regantes alicantinos y muy especialmente atendiendo a las necesidades de las comarcas de la Vega Baja, l'Alacantí y del Vinalopó.

Así lo especifica la iniciativa que reclama también la continuidad de las inversiones para las obras de canalización y acondicionamiento que permitan la distribución de agua desalada a un precio razonable desde Torrevieja a las comarcas alicantinas: "El objetivo último debe ser asegurar un suministro de agua de forma regular y adecuada; garantizar el agua para siempre", ha recalcado Pineda.

"Desde el grupo socialista pedimos al Gobierno que reconsidere esta medida y que mantenga las condiciones actuales", porque "el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable", ha subrayado. Además, ha insistido en que "así lo ha manifestado nuestro presidente Ximo Puig en multitud de ocasiones".

Pineda ha advertido de que "la modificación para que en el Plan Hidrológico del Tajo figure que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez sea de 8,6 m3 por segundo a partir del 2027 supondrá una merma de unos 30 ó 40 hm3 para las comarcas del Vinalopó, la Vega Baja y la provincia en general". Por ello,

En este sentido, ha incidido en que "es algo que no podemos permitir", recordando al mismo tiempo "el compromiso firme" del Consell con el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura: "Por eso el presidente ha afirmado que interpondrá los recursos necesarios para evitar la modificación".

Reacciones en el PP provincial

Por su parte, la secretaria general del PP de la provincia y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha afirmado que con "el hachazo que de nuevo le dan hoy al trasvase" el Gobierno de España "cumple su promesa de matar el Tajo-Segura". Todo ello, ha añadido, "bajo el silencio de Ximo Puig", que "es cómplice". Asimismo, ha lamentado que el presidente valenciano "lo único que ha hecho es venir al sur de la provincia a hacerse fotos con obras prometidas años anteriores y condenarla a la más absoluta ruina en materia hídrica con el daño a la agricultura, al medio ambiente, al abastecimiento y a las familias que viven directa e indirectamente del agua del trasvase".

Rechazo de Cámara Orihuela

Mario Martínez, presidente de Cámara Orihuela, ha tachado la decisión del Gobierno de un "error de primera magnitud". A su juicio, no puede calificarse de otra forma "dejar sin agua al territorio que es la despensa de España y de Europa", sin olvidar que supone "el 50% del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana".

Por tanto, ha destacado que "cortar el trasvase lo único que provoca es que hundes económicamente a un territorio y a un sector, no solo el agroalimentario sino también el turístico, pero no solucionas el asunto del agua, que se debe abordar desde un punto de vista nacional y no autonómico". En este sentido, ha lamentado que el Plan Hidrológico Nacional esté varado, y ha abogado la interconexión de cuencas, desaladoras, depuradoras y aprovechamiento del agua de lluvia.

Por último, ha recordado que "en caso de que no exista ese sector agroalimentario en este territorio, en 40 años el desierto estará en Albacete y después en Madrid".